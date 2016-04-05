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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 лют, 2024 12:14
Banderlog написав:
prodigy написав: freeze написав:
Сегодня довели, что я должен блять в 6 утра докладывать были ли у саперов прошествия
а потім виправляти? тому якщо не можна виправити ситуацію-то є два варіанти:
-нервувати(матюкатись) але відправляти доклад о 6й
-забити болт і відправляти і 7й
тільки 1 й варіант. Другий не годиться. Можно було б то всі б болт забивали.
Мож ще назначити спеціально навчену обізянку яка буде відправляти звіт. 4.5.0. А якщо є події то будити.
А в якій формі відправляється звіт? Якщо це якесь текстове повідомлення, імейл чи щось таке, то це можна автоматизувати.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 12:20
Banderlog написав:
друже, успіх. Даж якщо завтра Ви будете мати право, і напишете рапорт. Рішення на розгляд командира, термін розгляду рапорту і письмової відповіді- місяць. Іще обхідний треба буде підписувати з бігунком по службах теж думаю днів 7. Так шо до квітня мінімум.
А там сади зацвітуть , тепло буде. Одне задоволення воювать,
Час який вас не можно буде дьоргати назад в всу даж не обговорюється,
так що оставайся мальчік с намі будєш нашим корольом
Ну я так і написав, що протягом трьох місяців нас можна демобілізувати!
А час, по якому не можна буде дьоргати назад - то вже треба самому подбати про себе
А то і так вже 23міс надієшся на владу, а вона все глибше і глибше нас має
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Додано: Суб 03 лют, 2024 12:32
Успіх написав:
Але "фронт посипеться " - це хибне припущення!!!
Я вже пояснював:
Умовно на фронті - на лінії/біля лінії вогню 200К - з яких залишилось лише десь +/-70К - це ті, що з перших днів на фронті!
Решта 130К вже пізніше підтягувались, через 3-6 і більше місяців.
Тож, з тих 70К - ще десь з 10К захоче залишитись(це холостяки/розведені, або ті, які дуууууже люблять військову справу, - одним словом "фанати війни")
А тепер увага, питання!!!
Хіба важко замінити 60К фронтовиків в найближчі 3міс???
Хіба від цього "посипеться фронт"???
Так тільки ворог держави робити.
От сидить батальйон з 300 Успіхів на фронті, якщо 270 відпустити одразу і замінити на на 270 Дюрі - через день на фронті не залишиться нікого. Потрібно міняти по 25 Успіхів на 30 Дюрі в місяць протягом року. І закон про мобілізацію почне діяти десь в травні, наловлять перших ухилянтів десь в липні, потім ще 3 місяці учебки і, відповідно, десь у листопаді підуть перші ротації.
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