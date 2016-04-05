Banderlog написав:

термін розгляду рапорту і письмової відповіді- місяць. Іще обхідний треба буде підписувати з бігунком по службах теж думаю днів 7. Так шо до квітня мінімум.

друже, успіх. Даж якщо завтра Ви будете мати право, і напишете рапорт. Рішення на розгляд командира,А там сади зацвітуть , тепло буде. Одне задоволення воювать,Час який вас не можно буде дьоргати назад в всу даж не обговорюється,так що оставайся мальчік с намі будєш нашим корольом