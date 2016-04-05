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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:06
Успіх написав:
Ну що ж - залишилось 3дні до прийняття закон
Это только первое чтение и то? Закон вступит в силу?. 500тыс. чел., а чем кормить и обувать? Денег нет от США и пока перспективы там равны 000. Поэтому есть А но нет Я. Плюс полит. кризис ЗЕ и ЗА. Помощь от ЕС, то этих денег хватит закрыть только дыры в бюджете с января по март. Скидывать золотоав. резервы, но протянем до лета а далее?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 03 лют, 2024 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:08
Banderlog написав:
Faceless написав:
А в якій формі відправляється звіт? Якщо це якесь текстове повідомлення, імейл чи щось таке, то це можна автоматизувати.
ну по різному. Автоматизувати можно тільки доповідь -без подій і ніхто ні...я не робив...
Самі кращі, донесенням через сєкрєтку. На лютій дск флешці. З супроводжуючим розпечатаним листом в якому номер, тема і обєм інформації.
Потом дублюється по месенджеру номер і час відправки та хто відправив, зараз добавили ще дзвінок по сєкрєтній связі по телефону, де спеціально навчений полковник піднімає трубку і записує. Номер і час. Таке 6 раз в сутки. на 2100 підсумкове І всі дані події, мінування, витрата боєприпасів, втрати, сзч, плани завтра .
Підсумкове і бойові розпорядження та рапорта про втрати, заноситься в журнал бойових дій, витяги з якого є підставою для списань, виплат... журнал бойових дій в 3 примірниках , 2 письмові од руки
1 електронний.
Все вже автоматізоване
работал я в одной компании повернутой на отчётах. Каждый вечер каждый торговый представитель должен был отправить гюнселом (новой почты тогда не было) бумажный отчет . 200-250 отчётов в день. В офисе где их обрабатывают стопки отчётов от пола до потолка и девочка только после вуза, которая нифига не справлялась. Из-за объема информации количество ошибок зашкаливо, никто бы их не заметил, если бы не зарплаты, которые начислялись по цифрам из отчётов. И сам отчёт написанный в спешке на коленке далёк от достоверности.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:08
Успіх написав: холява написав:
Доброго дня !
Як здоровлячко ?
Доброго дня!
Кашель так і не хоче залишати мене))
Ну що ж - залишилось 3дні до прийняття закону, щоб дізнатись, чи стрибати від щастя, чи... прострілити коліно
...тим, які складать тупі закони...
НУ !
ОСЬ ЦЕ НАСТРІЙ !
Що ж ви отак друже песімістично.....
.... ще можна горячого лома запхнути ухилянту дюрі та іще деяким .
... ще можна пред,яву зробить тім хто відповідав вам на ютюбі .... чи наприклад хто особисто підтримував марення про мобілізацію , і усіляк накручував вас на терміни звільненя , а ВИ ім вірили .
Востаннє редагувалось холява
в Суб 03 лют, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:10
detroytred написав: stm написав:
у нас современный, реформированный отдел доставляющий неудобства Детройту
Розформовуйте.
Детройту тепер незручностей не буде, бо написати "лісом" і пару строчок в доповнення, це не попередні об'ємні виважені аргументації. Дякую, що так швидко з метою вскрились.
Не дякуйте. Если стоит задание сверху, то вам кранты. Лучше занимайтесь долгим незакрытым судебным делом с несвоим адвокатом. Больше сомнений в постах и безличного - больше подозрений склепаем
кэгэбэ уже мертво давно, лет 30 как, сейчас контрразведка, просто беседуем и смотрим на результат
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:14
Игорь Алексеевич написав:
Плюс полит. кризис ЗЕ и ЗА.
Не выдумывайте. Залужный не политическая фигура. Его назначил Зеленский, а значит может и снять. Что за царская неприкасаемость? любого менеджера можно снять с должности. Где здесь кризис? Полит.кризис возможен, но слабые точки сейчас не в конкретных полит.фигурах, а в дефиците бюджета. Шоб ещё сокращать на 500 тыс армию не пришлось... Ни одна полит.фигура не в состоянии добиться стабильного внешнего финансирования.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 03 лют, 2024 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:18
stm написав: detroytred написав: stm написав:
у нас современный, реформированный отдел доставляющий неудобства Детройту
Розформовуйте.
Детройту тепер незручностей не буде, бо написати "лісом" і пару строчок в доповнення, це не попередні об'ємні виважені аргументації. Дякую, що так швидко з метою вскрились.
Не дякуйте. Если стоит задание сверху, то вам кранты. Лучше занимайтесь долгим незакрытым судебным делом с несвоим адвокатом. Больше сомнений в постах и безличного - больше подозрений склепаем
кэгэбэ уже мертво давно, лет 30 как, сейчас контрразведка, просто беседуем и смотрим на результат
Вау! Вчора були лише незручності, а сьогодні вже згенерили чергове нове - про клепання підозр.
Ну і з брехнею, як завжди. Про незакриту судову справу.
Завтра, гадаю, згенерите наступне нове - про покарання.
Лісом...
Мадам, ви трохи заплуталися. Це я вам пропоную зі мною в нашу українську контррозвідку -- перевіримо вашу брехню. І 5 куо. з того, хто бреше, в стилі отого кєгєбє-гебешні, кльопає підозри, як ви кажете.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 03 лют, 2024 13:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:19
Игорь Алексеевич написав:
Денег нет от США и пока перспективы там равны 000.
Не звиздіть. Закон про 61 млрд. допомоги у США приймуть наступного тижня, начебто до середи.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:19
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Плюс полит. кризис ЗЕ и ЗА.
Не выдумывайте. Залужный не политическая фигура. Его назначил Зеленский, а значит может и снять. Что за царская неприкасаемость? любого менеджера можно снять с должности. Где здесь кризис?
Пока не снимает, потому что есть поддержка у ЗА от заруб. партнеров, а так же от военных и политиков внутри страны. Продолжение следует, если произошли разногласия, то работать им вместе уже не суждено. ЗА тоже не хочет уходить добровольно, вот и получается - кризис среди главноком. и офицерами ЗСУ.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:22
Игорь Алексеевич написав:
ЗА тоже не хочет уходить,
что значит не хочет уходить, он что купил эту должность? Здесь претензии не к вам. Формулировка не новая, но каждый раз я от нее ухуеваю. В какой цивилизованной стране наёмного менеджера нельзя уволить и надо за нои выносить из кабинета?
Игорь Алексеевич написав:
потому что есть поддержка у ЗА от заруб. партнеров,
Залужный не занимается внешней политикой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 03 лют, 2024 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 13:24
vitaliiangel написав:
Залужный не занимается внешней политикой.
Після декількох статей - я вважаю, що займається. А захист дисертації показує існування плану "Б", на випадок якщо таки знімуть. Ну і звісно потрібно знайти цапа-відбувайла, на якого повісити весь негатив за провал контрнаступу. Залужний - ідеальна кандидатура.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 03 лют, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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