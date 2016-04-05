Игорь Алексеевич написав: Денег нет от США и пока перспективы там равны 000.
Не звиздіть. Закон про 61 млрд. допомоги у США приймуть наступного тижня, начебто до середи.
Вы уверены?. Там выносит этот вопрос не как у нас депутатские фракции, а только один человек - голова парламенту. А как сообщают источники, то это будет стоить ему полит. карьеры. Вся игра с деньгами Украине и границей спецом будет тянуться для выборов и балов Трампа.
vitaliiangel написав:Залужный не занимается внешней политикой.
Після декількох статей - я вважаю, що займається. А захист дисертації показує існування плану "Б", на випадок якщо таки знімуть. Ну і звісно потрібно знайти цапа-відбувайла, на якого повісити весь негатив за провал контрнаступу. Залужний - ідеальна кандидатура.
vitaliiangel написав:что значит не хочет уходить, он что купил эту должность?
Всё правильно - его может уволить ЗЕ. Но почему то в последнюю минуту сдрейфил и попросил ЗА написать заяву по собственному желанию. ЗА отказался. Вот и задача - уволить боимся, работать вместе не хотим. Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации. Плюс переговоры с Белым домом. А там как раз не вовремя решать этот вопрос, т.к. любая информация из Украины на руку Трампу, что бы набирать голоса и придержать выделения денег Украине.
vitaliiangel написав:что значит не хочет уходить, он что купил эту должность? Здесь претензии не к вам. Формулировка не новая, но каждый раз я от нее ухуеваю. В какой цивилизованной стране наёмного менеджера нельзя уволить и надо за нои выносить из кабинета?
Вы сейчас про цивилизованные страны говорите...)) Кадровая политика первого лица государства на столько сомнительна, что есть вероятность увидеть юзика на месте Залужного. Главное это тупая преданность и интеллект чтоб не выше.
Игорь Алексеевич написав:Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации.
так и должно быть, главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция). Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом. Чтобы сохранить лицо можно записать видосик, что в таких условиях работать невозможно, извините я вынужден уйти.
Игорь Алексеевич написав:Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации.
так и должно быть, главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция). Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом.
По собственному желанию - легче было бы Белому дому. Уволить на руку Трампу и он начнёт выборцам говорить, что в Украине скандал и надо пока оттянуть выделение денег. В то же время ЗА понимает, что по собственному желанию, то он соглашается в своей не правильной тактике введения войны и провала наступления в 23году. А это удар в дыхалку не только ему, но и всей его офицер. команде.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 лют, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Вы сейчас про цивилизованные страны говорите...)) Кадровая политика первого лица государства на столько сомнительна, что есть вероятность увидеть юзика на месте Залужного. Главное это тупая преданность и интеллект чтоб не выше.
Ну а ви ,як здається , уявили себе експертом по інтелекту і по преданності ?
ЕС согласовал пакет на 50 миллиардов евро для Украины, поскольку Виктор Орбан поддался давлению. ........... Орбан, наконец, поддался давлению после серии 11-часовых встреч с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентами Европейской комиссии и Совета Урсулой фон дер. Лейен и Шарль Мишель.