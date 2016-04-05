RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 66326633663466356636>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:26

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав: Денег нет от США и пока перспективы там равны 000.

Не звиздіть. Закон про 61 млрд. допомоги у США приймуть наступного тижня, начебто до середи.
Вы уверены?. Там выносит этот вопрос не как у нас депутатские фракции, а только один человек - голова парламенту. А как сообщают источники, то это будет стоить ему полит. карьеры. Вся игра с деньгами Украине и границей спецом будет тянуться для выборов и балов Трампа.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7678
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:27

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Залужный не занимается внешней политикой.
Після декількох статей - я вважаю, що займається. А захист дисертації показує існування плану "Б", на випадок якщо таки знімуть

https://www.president.gov.ua/documents/1232020-33085

зацитируйте что то про внешнюю политику.
  Дюрі-бачі написав:Ну і звісно потрібно знайти цапа-відбувайла, на якого повісити весь негатив за провал контрнаступу. Залужний - ідеальна кандидатура.
где такое видано что вы не можете уволить своего подчиненного? тогда (по факту) он ваш руководитель. Если вы не можете его уволить, он волен делать всё что угодно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 лют, 2024 13:31, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22027
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:28

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Залужный не занимается внешней политикой.
Після декількох статей - я вважаю, що займається. А захист дисертації показує існування плану "Б", на випадок якщо таки знімуть. Ну і звісно потрібно знайти цапа-відбувайла, на якого повісити весь негатив за провал контрнаступу. Залужний - ідеальна кандидатура.


Ви теж гадаєте що його призовуть в артілерію ?
холява
2
 
Повідомлень: 4185
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4109 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:что значит не хочет уходить, он что купил эту должность?
Всё правильно - его может уволить ЗЕ. Но почему то в последнюю минуту сдрейфил и попросил ЗА написать заяву по собственному желанию. ЗА отказался. Вот и задача - уволить боимся, работать вместе не хотим. Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации. Плюс переговоры с Белым домом. А там как раз не вовремя решать этот вопрос, т.к. любая информация из Украины на руку Трампу, что бы набирать голоса и придержать выделения денег Украине.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7678
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:33

  vitaliiangel написав:что значит не хочет уходить, он что купил эту должность? Здесь претензии не к вам. Формулировка не новая, но каждый раз я от нее ухуеваю. В какой цивилизованной стране наёмного менеджера нельзя уволить и надо за нои выносить из кабинета?

Вы сейчас про цивилизованные страны говорите...))
Кадровая политика первого лица государства на столько сомнительна, что есть вероятность увидеть юзика на месте Залужного. Главное это тупая преданность и интеллект чтоб не выше.
hume
 
Повідомлень: 9445
З нами з: 27.12.12
Подякував: 940 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:37

  Игорь Алексеевич написав:Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации.
так и должно быть, главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция). Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом. Чтобы сохранить лицо можно записать видосик, что в таких условиях работать невозможно, извините я вынужден уйти.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22027
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:41

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации.
так и должно быть, главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция). Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом.

По собственному желанию - легче было бы Белому дому. Уволить на руку Трампу и он начнёт выборцам говорить, что в Украине скандал и надо пока оттянуть выделение денег. В то же время ЗА понимает, что по собственному желанию, то он соглашается в своей не правильной тактике введения войны и провала наступления в 23году. А это удар в дыхалку не только ему, но и всей его офицер. команде.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 лют, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7678
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:41

  hume написав:Вы сейчас про цивилизованные страны говорите...))
Кадровая политика первого лица государства на столько сомнительна, что есть вероятность увидеть юзика на месте Залужного. Главное это тупая преданность и интеллект чтоб не выше.


Ну а ви ,як здається , уявили себе експертом по інтелекту і по преданності ?
холява
2
 
Повідомлень: 4185
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4109 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:42

  drevlyanin написав:
  ЛАД написав:
ЕС согласовал пакет на 50 миллиардов евро для Украины, поскольку Виктор Орбан поддался давлению.
...........
Орбан, наконец, поддался давлению после серии 11-часовых встреч с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентами Европейской комиссии и Совета Урсулой фон дер. Лейен и Шарль Мишель.

https://www.theguardian.com/world/2024/feb/01/eu-agrees-50bn-package-for-ukraine-as-viktor-orban-bows-to-pressure

З тим пакетом не так все просто:

з 4.07

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: этот медведчуковский мудило всю жизнь рассказывал исключительно москаляцкие нарративы - кто-то его смотрит и сейчас? как источник информации? :mrgreen: :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4212
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:44

flysoulfly

drevlyanin і ЛАД .
холява
2
 
Повідомлень: 4185
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4109 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
  #<1 ... 66326633663466356636>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166092
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 554951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22285
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2780)
03.02.2024 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.