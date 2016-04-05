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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6633663466356636>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:45

stm
И Вы не кашляйте.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:46

  vitaliiangel написав:
$25 млрд у 2025-му та $12,6 млрд у 2026 році. НБУ прогнозує скорочення допомоги від партнерів


Базовий прогноз НБУ на 2024 рік передбачає надходження $37,4 млрд фінансової допомоги від партнерів. У 2025-му ця сума скоротиться до $25,1 млрд, у 2026-му – $12,6 млрд.
Міжнародна допомога залишатиметься вагомим джерелом покриття бюджетного дефіциту, і за базового сценарію (він передбачає значне зменшення бойових дій з 2025 року) скорочення фінансування від партнерів не створюватиме ризиків для стійкості державних фінансів, адже цей процес буде поступовим, вважають у Нацбанку. Якщо припущення щодо війни справдиться, дефіцит бюджет у 2025–2026 роках зменшиться до 13,5% та 7,5% ВВП відповідно.
Та ситуація з фінансовою допомогою партнерів залишиться одним із ключових ризиків. Збої в надходженні допомоги або зниження її обсягів «значно підважать стійкість державних фінансів, що може погіршити макроекономічну стабільність», вказує НБУ.
Окремо регулятор наголошує не тільки на важливості самого факту надходження допомоги, а й на ритмічності процесу. Прикладом стала ситуація кінця 2023 року – початку 2024-го, коли ця ритмічність була втрачена. Так, за січень Україна майже не отримала зовнішнього фінансування, лише в останній день місяця до бюджету надійшло $390 млн від Японії. Ця ситуація значно посилила невизначеність щодо допомоги найбільших донорів.
Якщо ризики щодо зменшення допомоги реалізуються, це негативно вплине на обсяги золотовалютних резервів НБУ, що погіршуватиме курсові та інфляційні очікування, йдеться у звіті.

1 лютого лідери ЄС одностайно підтримали Ukraine Facility, завдяки чому Україна може отримати цьогоріч €18 млрд фінансової допомоги. Та ці гроші привʼязані до виконання українською владою конкретних реформ, серед яких, зокрема, і реформа Бюро економічної безпеки.
то есть 20 ярдов надо отыскать за пределами ЕС. Про 2025 даже думать боюсь.

Доброго дня! Банківська таємниця не є таємницею - вирішили забрати поки є можливість статки ухилянтів в разі прийняття антиконституційного закону і порушувати права або мають надію що система з судами буде працювати 96 годин на добу без перерви. Грошей немає на війну - є на барабани, бруківки,закупку чистого повітря
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:46

  Игорь Алексеевич написав:По собственному желанию - легче было бы Белому дому.
легче было бы всем, не потому что он хороший или плохой (я его не знаю, оценить не могу), но если возникает конфликт с начальником, это объективно мешает работе. Начинается реактивное сопротивление, претенциозность, декомпенсация (не путать с медициной)

Декомпенсація - загострення психопатичних рис, супроводжуване зазвичай порушеннями поведінки і соціальної дезадаптацією. Настає частіше під дією несприятливих факторів середовища, проте зазвичай цілком стерпних здоровими особистостями.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 лют, 2024 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:49

  vitaliiangel написав:Залужный не занимается внешней политикой.





https://www.youtube.com/watch?v=qTb3ndVKWU8
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 03 лют, 2024 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:49

  detroytred написав:Вау! Вчора були лише незручності, а сьогодні вже згенерили чергове нове - про клепання підозр.
Ну і з брехнею, як завжди. Про незакриту судову справу.
Завтра, гадаю, згенерите наступне нове - про покарання.

Лісом...
Мадам, ви трохи заплуталися. Це я вам пропоную зі мною в нашу українську контррозвідку -- перевіримо вашу брехню. І 5 куо. з того, хто бреше, в стилі отого кєгєбє-гебешні, кльопає підозри, як ви кажете.

Детройт там только ИНН прийдётся раскрыть и я уже и ВОС и про суды узнаю ))) и учитывая квалификацию в которой вы меня упрекаете, зачем платить 5куев, у меня всё будет бесплатно ))) связи с золотым миллиардом они такие )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:49

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:По собственному желанию - легче было бы Белому дому.
легче было бы всем, не потому что он хороший или плохой (я его не знаю, оценить не могу), но если возникает конфликт с начальником, это объективно мешает работе. Начинается реактивное сопротивление, претенциозность, декомпенсация.
Это офицеры высшего состава. Они не любят уходить самостоятельно, а значит признавать свои ошибки, а особенно во время войны. У политиков всё по др. Там др. должность, бабки и всё решается быстро.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:53

  Игорь Алексеевич написав:Они не любят уходить самостоятельно, а значит признавать свои ошибки, а особенно во время войны.
я с вами не спорю. Не любишь чтобы тебя увольняли, создаешь свою организацию и как единственный её учредитель, назначаешь себя директором. Быковать на чужих деньгах в целом занятие не достойное.
  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:Залужный не занимается внешней политикой.

https://www.youtube.com/watch?v=qTb3ndVKWU8
за ссылку спасибо, но слушать 30 минут портникова я не готов. На какой минуте он говорит что-то ценное?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 13:59

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Они не любят уходить самостоятельно, а значит признавать свои ошибки, а особенно во время войны.
я с вами не спорю. Не любишь чтобы тебя увольняли, создаешь свою организацию и как единственный её учредитель, назначаешь себя директором. Быковать на чужих деньгах в целом занятие не достойное.
  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:Залужный не занимается внешней политикой.

https://www.youtube.com/watch?v=qTb3ndVKWU8
за ссылку спасибо, но слушать 30 минут портникова я не готов. На какой минуте он говорит что-то ценное?


перші 6 хвилин
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:10

  stm написав:
  detroytred написав:Вау! Вчора були лише незручності, а сьогодні вже згенерили чергове нове - про клепання підозр.
Ну і з брехнею, як завжди. Про незакриту судову справу.
Завтра, гадаю, згенерите наступне нове - про покарання.

Лісом...
Мадам, ви трохи заплуталися. Це я вам пропоную зі мною в нашу українську контррозвідку -- перевіримо вашу брехню. І 5 куо. з того, хто бреше, в стилі отого кєгєбє-гебешні, кльопає підозри, як ви кажете.

Детройт там только ИНН прийдётся раскрыть и я уже и ВОС и про суды узнаю ))) и учитывая квалификацию в которой вы меня упрекаете, зачем платить 5куев, у меня всё будет бесплатно ))) связи с золотым миллиардом они такие )))

)))
Здивували. Да я сам все покажу: від свідоцтва про народження, атестатів, інн, паспорт, особові справи подивимось, всі реєстри, всі суди, да хоч білизну.
Це і так зрозуміло. Саме тому і пропоную не в кахфе з'ясовувати, а в СБУ. Повна перевірка спеціалістів саме по цьому. Ще й тих, хто має право і можливості перевірити до споднього. До того ж підстава є, а не моя з вами хотелка -- по суті ви, як мінімум, натякаєте на або зрадницькі дії, роботу на ворога, хоча у вас -- і овсім мова про умовно мурманця-пермяка і що там ще.

Тому без проблем. Повна перевірка.
І 5 куо. за незручності по витраченому на вас мого часу, а також щоб ви свої оці кєгєбє-гебешні замашки по кльпанню підозр тощо назавжди викинули з нашої цивілізованої демократичної України. Начебто на жарт. Але які в біса жарти стосовно важких злочинів та а-ля кєгєбєшних підозр?
Ви ж не стосовно граматичних помилок тролите.

Тому: чітко звинувачення, наприклад, роспачпорт. Тобто однозначний факт. По 5 куо, наприклад, Фейслесу (зарання, щоб не зістрибнули потім). Перевіряємося. Фейслес дивиться результат і віддає гроші.
Фейслесу одразу ще по 500 уо. за працю, за напряг.

Ви тупіте, як Будівельник. Це на сплата мені за інфо про мене. Це сплата мені за витрачений на вас час на перевірку, за те, що я з такими довбнями в реалі зіштовхнуся. За те, щоб навчилися не брехати зі стелі, не кльопати підозри, як ота гебня.
За це 5 куо. Іншою меншою сумою вас навчити не можна.
Один оцінив себе у 200 грн., а ви і овсі -- безплатно. Цирк....
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:25

  холява написав:flysoulfly

drevlyanin і ЛАД .

Вы не устали?
Беспокоюсь о Вашем здоровье.
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