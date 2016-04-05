Додано: Суб 03 лют, 2024 14:10

stm написав: detroytred написав: Вау! Вчора були лише незручності, а сьогодні вже згенерили чергове нове - про клепання підозр.

Ну і з брехнею, як завжди. Про незакриту судову справу.

Завтра, гадаю, згенерите наступне нове - про покарання.



Лісом...

Мадам, ви трохи заплуталися. Це я вам пропоную зі мною в нашу українську контррозвідку -- перевіримо вашу брехню. І 5 куо. з того, хто бреше, в стилі отого кєгєбє-гебешні, кльопає підозри, як ви кажете. Вау! Вчора були лише незручності, а сьогодні вже згенерили чергове нове - про клепання підозр.Ну і з брехнею, як завжди. Про незакриту судову справу.Завтра, гадаю, згенерите наступне нове - про покарання.Лісом...Мадам, ви трохи заплуталися. Це я вам пропоную зі мною в нашу українську контррозвідку -- перевіримо вашу брехню. І 5 куо. з того, хто бреше, в стилі отого кєгєбє-гебешні, кльопає підозри, як ви кажете.

Детройт там только ИНН прийдётся раскрыть и я уже и ВОС и про суды узнаю ))) и учитывая квалификацию в которой вы меня упрекаете, зачем платить 5куев, у меня всё будет бесплатно ))) связи с золотым миллиардом они такие ))) Детройт там только ИНН прийдётся раскрыть и я уже и ВОС и про суды узнаю ))) и учитывая квалификацию в которой вы меня упрекаете, зачем платить 5куев, у меня всё будет бесплатно ))) связи с золотым миллиардом они такие )))

)))Здивували. Да я сам все покажу: від свідоцтва про народження, атестатів, інн, паспорт, особові справи подивимось, всі реєстри, всі суди, да хоч білизну.Це і так зрозуміло. Саме тому і пропоную не в кахфе з'ясовувати, а в СБУ. Повна перевірка спеціалістів саме по цьому. Ще й тих, хто має право і можливості перевірити до споднього. До того ж підстава є, а не моя з вами хотелка -- по суті ви, як мінімум, натякаєте на або зрадницькі дії, роботу на ворога, хоча у вас -- і овсім мова про умовно мурманця-пермяка і що там ще.Тому без проблем. Повна перевірка.І 5 куо. за незручності по витраченому на вас мого часу, а також щоб ви свої оці кєгєбє-гебешні замашки по кльпанню підозр тощо назавжди викинули з нашої цивілізованої демократичної України. Начебто на жарт. Але які в біса жарти стосовно важких злочинів та а-ля кєгєбєшних підозр?Ви ж не стосовно граматичних помилок тролите.Тому: чітко звинувачення, наприклад, роспачпорт. Тобто однозначний факт. По 5 куо, наприклад, Фейслесу (зарання, щоб не зістрибнули потім). Перевіряємося. Фейслес дивиться результат і віддає гроші.Фейслесу одразу ще по 500 уо. за працю, за напряг.Ви тупіте, як Будівельник. Це на сплата мені за інфо про мене. Це сплата мені за витрачений на вас час на перевірку, за те, що я з такими довбнями в реалі зіштовхнуся. За те, щоб навчилися не брехати зі стелі, не кльопати підозри, як ота гебня.За це 5 куо. Іншою меншою сумою вас навчити не можна.Один оцінив себе у 200 грн., а ви і овсі -- безплатно. Цирк....