Додано: Суб 03 лют, 2024 14:53

vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав: Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации. Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации. так и должно быть, главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция). Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом. Чтобы сохранить лицо можно записать видосик, что в таких условиях работать невозможно, извините я вынужден уйти. так и должно быть, главком - крупная фигура,. Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом. Чтобы сохранить лицо можно записать видосик, что в таких условиях работать невозможно, извините я вынужден уйти.

в черговий раз не погоджуся з вашим поглядомце не КЗПП. хоче Зе зняти За - нехай знімає. але є нюанс - й відповідальність за це наслідки цього зняття - повністю на ньому. тому оце - за власним бажанням - це небажання Зе брати на себе відповідальність - а чому За йому має підігрувати.й те, що ви описуєте про заміну команду - так це традиція, але дуже непрофесійна. для профі не треба міняти всю команду. знаю особистий приклад, коли поміняли лише генерального та комерційного директорів - й завод запрацював набагато краще. й навпаки - поміняли багатьох, а результат - всі показники в провалі.й ще - що значить не спрацювався, ми що у дитячому садку. щоб якісно виконувати свою роботу - не потрібно цілуватися у десна. командна робота звісно ефективніша при особистих контактах, але це необов'язково.в мене враження, що наш найголовніший не любить працювати, коли хтось каже думку відмінну від нього. та й ще бачить у підлеглому конкурента. тому й хоче поміняти, а об'єктивних підстав немає. та й з заміною проблеми. бо коли люди розуміють, що людину міняють через особисті, а не професійні питання - якраз профі це демотивує