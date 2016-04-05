Лад, я не жила при союзе, от слова совсем. Поэтому помогите мне и Детройту. Кэгэбэ методы - это когда он уже мальчик в трусиках сидит и вытирает кровь из носа в непонятном помещении без окон по одному донесению или беседа по ощущениям?
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Додано: Суб 03 лют, 2024 14:51
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:53
в черговий раз не погоджуся з вашим поглядом
це не КЗПП. хоче Зе зняти За - нехай знімає. але є нюанс - й відповідальність за це наслідки цього зняття - повністю на ньому. тому оце - за власним бажанням - це небажання Зе брати на себе відповідальність - а чому За йому має підігрувати.
й те, що ви описуєте про заміну команду - так це традиція, але дуже непрофесійна. для профі не треба міняти всю команду. знаю особистий приклад, коли поміняли лише генерального та комерційного директорів - й завод запрацював набагато краще. й навпаки - поміняли багатьох, а результат - всі показники в провалі.
й ще - що значить не спрацювався, ми що у дитячому садку. щоб якісно виконувати свою роботу - не потрібно цілуватися у десна. командна робота звісно ефективніша при особистих контактах, але це необов'язково.
в мене враження, що наш найголовніший не любить працювати, коли хтось каже думку відмінну від нього. та й ще бачить у підлеглому конкурента. тому й хоче поміняти, а об'єктивних підстав немає. та й з заміною проблеми. бо коли люди розуміють, що людину міняють через особисті, а не професійні питання - якраз профі це демотивує
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:56
тоді вам зараз ЛАД розповість, що в срср такого не було (ну після Сталіна не було), це все пропаганда Shaman
а взагалі це так, лише розминка. я вже написав, їм потрібен свій Єжов - що навчив працювати, як треба
Додано: Суб 03 лют, 2024 15:19
я же не писал, что менять всю команду это хорошо. Не знаю откуда это пошло, может с 1917 или ещё раньше, но рудимент достаточно популярный. Особенно при совке.
где я писал про дружбу и любовь? Есть вполне рабочие отношения, спорные вопросы все гда были и тоже как-то разруливаются. "Не сработались" в моем широком понимании, когда спорные вопросы давятся авторитетом, и масса всего остального, что делает работу неконструктивной. Например, одного сотрудника (не с нашего форума) так загрузили ненужными отчётами, что времени и сил на собственно работу не оставалось. Потом уволили, потому что не справлялся. Сработались или нет?
я про это давно пишу, в Украине слишком много личного приносится на работу. Для работы актёра наверное хорошо, личная драма обогатит и украсит роль. В других случаях личное надо оставлять дома, это ж не детский сад, для сплетен, интриг, конкуренции и др.видов внутривидовой борьбы.
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