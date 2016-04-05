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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6633663466356636
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:51

  ЛАД написав:stm
И Вы не кашляйте.

Лад, я не жила при союзе, от слова совсем. Поэтому помогите мне и Детройту. Кэгэбэ методы - это когда он уже мальчик в трусиках сидит и вытирает кровь из носа в непонятном помещении без окон по одному донесению или беседа по ощущениям?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:53

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации.
так и должно быть, главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция). Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом. Чтобы сохранить лицо можно записать видосик, что в таких условиях работать невозможно, извините я вынужден уйти.

в черговий раз не погоджуся з вашим поглядом :D

це не КЗПП. хоче Зе зняти За - нехай знімає. але є нюанс - й відповідальність за це наслідки цього зняття - повністю на ньому. тому оце - за власним бажанням - це небажання Зе брати на себе відповідальність - а чому За йому має підігрувати.

й те, що ви описуєте про заміну команду - так це традиція, але дуже непрофесійна. для профі не треба міняти всю команду. знаю особистий приклад, коли поміняли лише генерального та комерційного директорів - й завод запрацював набагато краще. й навпаки - поміняли багатьох, а результат - всі показники в провалі.

й ще - що значить не спрацювався, ми що у дитячому садку. щоб якісно виконувати свою роботу - не потрібно цілуватися у десна. командна робота звісно ефективніша при особистих контактах, але це необов'язково.

в мене враження, що наш найголовніший не любить працювати, коли хтось каже думку відмінну від нього. та й ще бачить у підлеглому конкурента. тому й хоче поміняти, а об'єктивних підстав немає. та й з заміною проблеми. бо коли люди розуміють, що людину міняють через особисті, а не професійні питання - якраз профі це демотивує
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:56

  stm написав:
  ЛАД написав:stm
И Вы не кашляйте.

Лад, я не жила при союзе, от слова совсем. Поэтому помогите мне и Детройту. Кэгэбэ методы - это когда он уже мальчик в трусиках сидит и вытирает кровь из носа в непонятном помещении без окон по одному донесению или беседа по ощущениям?

тоді вам зараз ЛАД розповість, що в срср такого не було (ну після Сталіна не було), це все пропаганда Shaman :lol:

а взагалі це так, лише розминка. я вже написав, їм потрібен свій Єжов - що навчив працювати, як треба :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:19

  Shaman написав:й те, що ви описуєте про заміну команду - так це традиція, але дуже непрофесійна. для профі не треба міняти всю команду. знаю особистий приклад, коли поміняли лише генерального та комерційного директорів - й завод запрацював набагато краще. й навпаки - поміняли багатьох, а результат - всі показники в провалі.
я же не писал, что менять всю команду это хорошо. Не знаю откуда это пошло, может с 1917 или ещё раньше, но рудимент достаточно популярный. Особенно при совке.
  Shaman написав:й ще - що значить не спрацювався, ми що у дитячому садку. щоб якісно виконувати свою роботу - не потрібно цілуватися у десна. командна робота звісно ефективніша при особистих контактах, але це необов'язково.
где я писал про дружбу и любовь? Есть вполне рабочие отношения, спорные вопросы все гда были и тоже как-то разруливаются. "Не сработались" в моем широком понимании, когда спорные вопросы давятся авторитетом, и масса всего остального, что делает работу неконструктивной. Например, одного сотрудника (не с нашего форума) так загрузили ненужными отчётами, что времени и сил на собственно работу не оставалось. Потом уволили, потому что не справлялся. Сработались или нет?
  Shaman написав:в мене враження, що наш найголовніший не любить працювати, коли хтось каже думку відмінну від нього. та й ще бачить у підлеглому конкурента. тому й хоче поміняти, а об'єктивних підстав немає. та й з заміною проблеми. бо коли люди розуміють, що людину міняють через особисті, а не професійні питання - якраз профі це демотивує
я про это давно пишу, в Украине слишком много личного приносится на работу. Для работы актёра наверное хорошо, личная драма обогатит и украсит роль. В других случаях личное надо оставлять дома, это ж не детский сад, для сплетен, интриг, конкуренции и др.видов внутривидовой борьбы.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6633663466356636
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