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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66346635663666376638 ... 6640>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:51

  ЛАД написав:stm
И Вы не кашляйте.

Лад, я не жила при союзе, от слова совсем. Поэтому помогите мне и Детройту. Кэгэбэ методы - это когда он уже мальчик в трусиках сидит и вытирает кровь из носа в непонятном помещении без окон по одному донесению или беседа по ощущениям?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:53

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации.
так и должно быть, главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция). Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом. Чтобы сохранить лицо можно записать видосик, что в таких условиях работать невозможно, извините я вынужден уйти.

в черговий раз не погоджуся з вашим поглядом :D

це не КЗПП. хоче Зе зняти За - нехай знімає. але є нюанс - й відповідальність за це наслідки цього зняття - повністю на ньому. тому оце - за власним бажанням - це небажання Зе брати на себе відповідальність - а чому За йому має підігрувати.

й те, що ви описуєте про заміну команду - так це традиція, але дуже непрофесійна. для профі не треба міняти всю команду. знаю особистий приклад, коли поміняли лише генерального та комерційного директорів - й завод запрацював набагато краще. й навпаки - поміняли багатьох, а результат - всі показники в провалі.

й ще - що значить не спрацювався, ми що у дитячому садку. щоб якісно виконувати свою роботу - не потрібно цілуватися у десна. командна робота звісно ефективніша при особистих контактах, але це необов'язково.

в мене враження, що наш найголовніший не любить працювати, коли хтось каже думку відмінну від нього. та й ще бачить у підлеглому конкурента. тому й хоче поміняти, а об'єктивних підстав немає. та й з заміною проблеми. бо коли люди розуміють, що людину міняють через особисті, а не професійні питання - якраз профі це демотивує
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:56

  stm написав:
  ЛАД написав:stm
И Вы не кашляйте.

Лад, я не жила при союзе, от слова совсем. Поэтому помогите мне и Детройту. Кэгэбэ методы - это когда он уже мальчик в трусиках сидит и вытирает кровь из носа в непонятном помещении без окон по одному донесению или беседа по ощущениям?

тоді вам зараз ЛАД розповість, що в срср такого не було (ну після Сталіна не було), це все пропаганда Shaman :lol:

а взагалі це так, лише розминка. я вже написав, їм потрібен свій Єжов - що навчив працювати, як треба :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:19

  Shaman написав:й те, що ви описуєте про заміну команду - так це традиція, але дуже непрофесійна. для профі не треба міняти всю команду. знаю особистий приклад, коли поміняли лише генерального та комерційного директорів - й завод запрацював набагато краще. й навпаки - поміняли багатьох, а результат - всі показники в провалі.
я же не писал, что менять всю команду это хорошо. Не знаю откуда это пошло, может с 1917 или ещё раньше, но рудимент достаточно популярный. Особенно при совке.
  Shaman написав:й ще - що значить не спрацювався, ми що у дитячому садку. щоб якісно виконувати свою роботу - не потрібно цілуватися у десна. командна робота звісно ефективніша при особистих контактах, але це необов'язково.
где я писал про дружбу и любовь? Есть вполне рабочие отношения, спорные вопросы все гда были и тоже как-то разруливаются. "Не сработались" в моем широком понимании, когда спорные вопросы давятся авторитетом, и масса всего остального, что делает работу неконструктивной. Например, одного сотрудника (не с нашего форума) так загрузили ненужными отчётами, что времени и сил на собственно работу не оставалось. Потом уволили, потому что не справлялся. Сработались или нет?
  Shaman написав:в мене враження, що наш найголовніший не любить працювати, коли хтось каже думку відмінну від нього. та й ще бачить у підлеглому конкурента. тому й хоче поміняти, а об'єктивних підстав немає. та й з заміною проблеми. бо коли люди розуміють, що людину міняють через особисті, а не професійні питання - якраз профі це демотивує
я про это давно пишу, в Украине слишком много личного приносится на работу. Для работы актёра наверное хорошо, личная драма обогатит и украсит роль. В других случаях личное надо оставлять дома, это ж не детский сад, для сплетен, интриг, конкуренции и др.видов внутривидовой борьбы.
  Shaman написав:але є нюанс - й відповідальність за це наслідки цього зняття
ответственность в виде чего? Что сделают с Зеленским за его ошибки?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 лют, 2024 15:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:26

stm
Уже писал, Вам в последнее время нравится развлекаться на форуме.
Да ради бога! Флудите, прикалывайтесь, что хотите.
Только продолжайте без меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:36

  stm написав:
  ЛАД написав:stm
И Вы не кашляйте.

Лад, я не жила при союзе, от слова совсем. Поэтому помогите мне и Детройту. Кэгэбэ методы - это когда он уже мальчик в трусиках сидит и вытирает кровь из носа в непонятном помещении без окон по одному донесению или беседа по ощущениям?

Вам вже ніщо не допоможе.
Бо клепки не вистачає, побачити очевидне, що кєгєбє з отаких, як ви, починається.
А приміщеннями без вікон втілюється і продовжується.

В нас отакі, як ви, початківці є, а продовження, слава Богу і демократії, нема.
Нема кому втілювати-продовжувати далі процес ваших хатєлок, клепання підозр, вибиття зізнань та тюрми.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Щоб збільшити чисельність ЗСУ на 500к мобілізувати близько мільйона... ИМХО поточні 500 - це саме доукомплектування вакантих посад (150-200к) і ротація (300-350к)

Додаткова потреба в грошах на кожного з 500 тис - це
- до 20 тис. грн. речове забезпечення.
- до 100 тис. грн. грошове забезпечення.
- до 20 тис. - навчання.
Ітого по 140 тис. 140 тис х 500 тис. - це 70 млрд. грн. Цифра не виглядає якоюсь серйозною.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:45

У росії розстріляли пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95

https://hvylya.net/news/287161-v-rossii ... krainu-gur

про что я ранее и писал. Надо истреблять тех военных, кто убивал наших людей. Я ещё добавлял бы и их семьи. Они должны думать перед тем, как выполнять злодеяния, что месть придёт в его дом 100%.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 лют, 2024 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:46

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Щоб збільшити чисельність ЗСУ на 500к мобілізувати близько мільйона... ИМХО поточні 500 - це саме доукомплектування вакантих посад (150-200к) і ротація (300-350к)

Додаткова потреба в грошах на кожного з 500 тис - це
- до 20 тис. грн. речове забезпечення.
- до 100 тис. грн. грошове забезпечення.
- до 20 тис. - навчання.
Ітого по 140 тис. 140 тис х 500 тис. - це 70 млрд. грн. Цифра не виглядає якоюсь серйозною.

а вооружение? или "речове забезпечення. грошове забезпечення" и "навчання" достаточно для войны. А гробовые 15млн . А транспорт свой приносить. Кроме того вы как-то суммируете разовые (речове забезпечення, навчання) с ежемесячными расходами (грошове забезпечення. ) Очевидно что цифра 720 - годовая, поскольку период бюджетирования у нас кратный календарному году. делите её на 12 получится даже меньше ваших 70ярдов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 лют, 2024 15:52, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:48

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel Щоб збільшити чисельність ЗСУ на 500к мобілізувати близько мільйона... ИМХО поточні 500 - це саме доукомплектування вакантих посад (150-200к) і ротація (300-350к)

Додаткова потреба в грошах на кожного з 500 тис - це
- до 20 тис. грн. речове забезпечення.
- до 100 тис. грн. грошове забезпечення.
- до 20 тис. - навчання.
Ітого по 140 тис. 140 тис х 500 тис. - це 70 млрд. грн. Цифра не виглядає якоюсь серйозною.
А на 12 місяців множити пробували?
Чи по Вашому мобілізованих 500 000 всього на місяць призвали?
Ну і ще одна маленька помилка
На нулі нормальний боєць випускає в сторону ворога на порядок більше ніж розмір його зарплати....
budivelnik
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