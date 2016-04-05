Додано: Суб 03 лют, 2024 16:13

stm написав: И ещё о личном конечно не принято, но кроме Вас я не могу назвать никого на форуме так рьяно пытающегося это скрыть и у вас получается, по ощущениям и нет, это не показатель вашего интеллекта, не надейтесь. Люди интеллектуальные мне нравятся по ощущениям И ещё о личном конечно не принято, но кроме Вас я не могу назвать никого на форуме так рьяно пытающегося это скрыть и у вас получается, по ощущениями нет, это не показатель вашего интеллекта, не надейтесь. Люди интеллектуальные мне нравятся по ощущениям

Да-да))Це я р'яно зкриваю -- брешіть-то, але не настільки-то р'яно.Я відмовився писати про особисте виключно після постійних перекручень та огидних викривлень. Починаючи з "протирача штанів", "лампасника", "викладача хімії" і т.д.А підкреслював свою відмову після отаких Прохожих, які про мій диван питали, а про свій мовчать, як риби.Да навіть, подивіться, Сашагбл питає про ВОС, ще й додає - якщо не таємниця. Я відповідаю. Він вже фактично наполягає на уточненні. Я запитую просте -- а вам навіщо? У відповідь що? Тиша.У вас з головою все в порядку?Ви в якості претензії згенерили чергове нове --- сокриття особистих даних. Да ще р'яніше інших (не надавши ніяких аргументів цього, окрім власних відчуттів).З перевіркою на 5 куо. тупо злилися відмовчуванням (ну це не нове. Прохожий, песікіт такі ж). І далі продовжуєте генерити нові претензії?Лісом...Набита брехлива ..., лісом.З.и. коли я порушу закон, то і без вас, (бдительная пионэрка), є кому це відстежити та прийняти заходи.Тут таких доброзичників купа.Але далі рахування абзаців щось ніяк.Дніще...З.и. ваші чергові нагадування про хто вам подобається, а хто ні (коли про це ніякого поводу і мови нема говорити) --- до психолога, дамо. Він вам пояснить. Або до отого, що по гормонам.А мені фіолетово якось.Спробуйте обговорювати питання по темі, а не Детройта або ще стосовно когось "рослідувати", розставляючи пастки, дурні питання, та ще дурніші висновки з відчуттів і стелі.