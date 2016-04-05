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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 лют, 2024 15:49
detroytred написав: stm написав: ЛАД написав:stm
И Вы не кашляйте.
Лад, я не жила при союзе, от слова совсем. Поэтому помогите мне и Детройту. Кэгэбэ методы - это когда он уже мальчик в трусиках сидит и вытирает кровь из носа в непонятном помещении без окон по одному донесению или беседа по ощущениям?
Вам вже ніщо не допоможе.
Бо клепки не вистачає, побачити очевидне, що кєгєбє з отаких, як ви, починається.
А приміщеннями без вікон втілюється і продовжується.
В нас отакі, як ви, початківці є, а продовження, слава Богу і демократії, нема.
Нема кому втілювати-продовжувати далі процес ваших хатєлок, клепання підозр, вибиття зізнань та тюрми.
Детройт как только Вы абсолютно четко нарушите любой закон, будьте уверены я напишу ответственным какой и мы зарегистрируем номер, я ведь хочу знать насколько неприятности Вам я причинила.
Пока же Вам тоже ничего не поможет, я же тоже учусь у Вас формулировать ощущения. По моим ощущениям ничего не изменилось. Я не могу назвать хороших людей которые за 6 месяцев не написали ни одного поста гордости украинскому народу, а ощущений сомнений написали овердох..я
И ещё о личном конечно не принято, но кроме Вас я не могу назвать никого на форуме так рьяно пытающегося это скрыть и у вас получается, по ощущениям
и нет, это не показатель вашего интеллекта, не надейтесь. Люди интеллектуальные мне нравятся по ощущениям
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Додано: Суб 03 лют, 2024 15:51
Denik написав:
Цифра не виглядає якоюсь серйозною.
Школьная программа подсчёта. Так считает служба статистики. У них тоже чел. может в мес. прожить на 3тыс. грн., типа достаточно пить ежедневно воду с хлебом, а на выходные кашу с подс. маслом.((
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Додано: Суб 03 лют, 2024 15:55
vitaliiangel написав: Denik написав: Дюрі-бачі написав:
vitaliiangel Щоб збільшити чисельність ЗСУ на 500к мобілізувати близько мільйона... ИМХО поточні 500 - це саме доукомплектування вакантих посад (150-200к) і ротація (300-350к)
Додаткова потреба в грошах на кожного з 500 тис - це
- до 20 тис. грн. речове забезпечення.
- до 100 тис. грн. грошове забезпечення.
- до 20 тис. - навчання.
Ітого по 140 тис. 140 тис х 500 тис. - це 70 млрд. грн. Цифра не виглядає якоюсь серйозною.
а вооружение? или "речове забезпечення. грошове забезпечення" и "навчання" достаточно для войны. А гробовые 15млн . А транспорт свой приносить. Кроме того вы как-то суммируете разовые (речове забезпечення, навчання) с ежемесячными расходами (грошове забезпечення. ) Очевидно что цифра 720 - годовая, поскольку период бюджетирования у нас кратный календарному году. делите её на 12 получится даже меньше ваших 70ярдов.
Підласа вказала на нових мобілізованих 400/500 тис. осіб на рік треба буде: 320 млрд -- на грошове, речове, навчання.
А на зброю-техніку окремо -- 400 млрд.
В сумі 720.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:13
stm написав:
И ещё о личном конечно не принято, но кроме Вас я не могу назвать никого на форуме так рьяно пытающегося это скрыть и у вас получается, по ощущениям
и нет, это не показатель вашего интеллекта, не надейтесь. Люди интеллектуальные мне нравятся по ощущениям
Да-да))
Це я р'яно зкриваю -- брешіть-то, але не настільки-то р'яно.
Я відмовився писати про особисте виключно після постійних перекручень та огидних викривлень. Починаючи з "протирача штанів", "лампасника", "викладача хімії" і т.д.
А підкреслював свою відмову після отаких Прохожих, які про мій диван питали, а про свій мовчать, як риби.
Да навіть, подивіться, Сашагбл питає про ВОС, ще й додає - якщо не таємниця. Я відповідаю. Він вже фактично наполягає на уточненні. Я запитую просте -- а вам навіщо? У відповідь що? Тиша.
У вас з головою все в порядку?
Ви в якості претензії згенерили чергове нове --- сокриття особистих даних. Да ще р'яніше інших (не надавши ніяких аргументів цього, окрім власних відчуттів).
З перевіркою на 5 куо. тупо злилися відмовчуванням (ну це не нове. Прохожий, песікіт такі ж). І далі продовжуєте генерити нові претензії?
Лісом...
Набита брехлива ..., лісом.
З.и. коли я порушу закон, то і без вас, (бдительная пионэрка), є кому це відстежити та прийняти заходи.
Тут таких доброзичників купа.
Але далі рахування абзаців щось ніяк.
Дніще...
З.и. ваші чергові нагадування про хто вам подобається, а хто ні (коли про це ніякого поводу і мови нема говорити) --- до психолога, дамо. Він вам пояснить. Або до отого, що по гормонам.
А мені фіолетово якось.
Спробуйте обговорювати питання по темі, а не Детройта або ще стосовно когось "рослідувати", розставляючи пастки, дурні питання, та ще дурніші висновки з відчуттів і стелі.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:26
vitaliiangel написав:
а вооружение? или "речове забезпечення. грошове забезпечення" и "навчання" достаточно для войны. А гробовые 15млн . А транспорт свой приносить. Кроме того вы как-то суммируете разовые (речове забезпечення, навчання) с ежемесячными расходами (грошове забезпечення. ) Очевидно что цифра 720 - годовая, поскольку период бюджетирования у нас кратный календарному году. делите её на 12 получится даже меньше ваших 70ярдов.
budivelnik написав:
А на 12 місяців множити пробували?
Чи по Вашому мобілізованих 500 000 всього на місяць призвали?
Ну і ще одна маленька помилка
На нулі нормальний боєць випускає в сторону ворога на порядок більше ніж розмір його зарплати...
Для заміни 3 місяця учебки і місяць на все про все.
20 тис. речове забезпечення - цифри з речового атестату.
100 тис. - приблизне грошове забезпечення за 4 місяці без участі у БД.
20 тис. - додаткові розходи на навчальні центри.
20 тис. - 4 місяці котлового забезпечення, яке не порахував.
Ітого 80 додаткових мільярдів.
При заміні колишніх військовослужбовців можна звільняти. Треба кілька днів на здачу посади.
budivelnik написав:
На нулі нормальний боєць випускає в сторону ворога на порядок більше ніж розмір його зарплати....
Всі інші розходи і так пораховані для діючої армії. Тут розрахунок чисто на 500 тис. заміни та укомплектування вакантних посад.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:30
Denik написав:
100 тис. - приблизне грошове забезпечення за 4 місяці без участі у БД.
Речь идет не о ротации или доукомплектации. Предлагается увеличить численность ЗСУ на 400-500 тыс штыков. Ротация и доукомплектация отдельно и само собой.
Не мог же президент сказать (на 30й секунде) что он не видит необходимости в ротации и доукомплектации? Это было бы абсурдом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 03 лют, 2024 16:37, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:35
Denik написав:
Тут розрахунок чисто на 500 тис. заміни та укомплектування вакантних посад.
1 Вакантним посадам ніхто не платив , тому заповнення вакантних посад - це не заміна існуючих виплат - це збільшення виплат
2 Заміщення втрат також не можна обнулювати...
Загибель 1 військового = 3 млн відразу + 300 000 щомісячно на протязі 3 років
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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:36
Denik написав:
Для заміни 3 місяця учебки і місяць на все про все.
Три місяці навчання для участі в сучасних бойових діях - це нема про що, просто смертники. Не думаю, що хотіли б підтвердити свою теорію на практиці на власному досвіді.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:41
Ні, ну як ви всі рахуєте))
Якщо демобілізувалось 50К/міс Успіхів з фронту, яких змамінили 50К/міс "тренованих" з Шацьких лісів.
А ці ліси поповили 50к/міс свіжо-мобілізованими!
Де тут шалені витрати?
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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:50
Успіх написав:
Ні, ну як ви всі рахуєте))
Якщо демобілізувалось 50К/міс Успіхів з фронту, яких змамінили 50К/міс "тренованих" з Шацьких лісів.
А ці ліси поповили 50к/міс свіжо-мобілізованими!
Де тут шалені витрати?
Бачу що ви знайшли парилку ......і деякі ліки ......
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