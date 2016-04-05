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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66366637663866396640>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 16:52

Війна дронів©

  feecold написав:
  Denik написав:Для заміни 3 місяця учебки і місяць на все про все.

Три місяці навчання для участі в сучасних бойових діях - це нема про що, просто смертники. Не думаю, що хотіли б підтвердити свою теорію на практиці на власному досвіді.

А це нічого, що нас готували аж 1,5міс, а тоді перший вихід на вогневу?!

І все б було нічого, якщо б нам тоді детальніше розказали про надзвичайну небезпеку ворожих дронів/як поводитись на вогневій відносно ворожих дронів...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:02

  detroytred написав:
  stm написав: И ещё о личном конечно не принято, но кроме Вас я не могу назвать никого на форуме так рьяно пытающегося это скрыть и у вас получается, по ощущениям :) .. это не показатель вашего интеллекта, не надейтесь.

Я відмовився писати про особисте виключно після постійних перекручень та огидних викривлень. ..після отаких Прохожих, .. Сашагбл питає про ВОС,..Тут таких доброзичників купа..Дніще...
А мені фіолетово якось.

Так фіолетово, що всю гілку загадив постами про себе коханого. :mrgreen:
  detroytred написав: Да я сам все покажу: .. всі реєстри, всі суди, да хоч білизну... Саме тому і пропоную не в кахфе з'ясовувати, а в СБУ. Повна перевірка спеціалістів саме по цьому. ..і можливості перевірити до споднього.
І 5 куо. за незручності по витраченому на вас мого часу, ..
Ви тупіте, як Будівельник. ..
Один оцінив себе у 200 грн., а ви і овсі -- безплатно. Цирк....

Фу, гидота. ̶С̶т̶р̶и̶п̶т̶и̶з̶е̶р̶ ̶х̶р̶є̶н̶о̶в̶)))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:яких замінили 50К/міс "тренованих" з Шацьких лісів.
а вони ще існують? Вже пів року мобілізують мало, а от на затикання дірок на фронті потроху забирають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:04

Якби ви знали паничі...!©

  холява написав:Бачу що ви знайшли парилку ......і деякі ліки ......
Ліки - я знайшов, але яка парилка в бліндажі???
Я би вам зараз виклав фото, яка тут "парилка" 15см води...(але розумні люди навчили, що викладати якість докази потрібно за гроші :mrgreen: наприклад 5куо :mrgreen: )

Тож, раніше воду вичерпували що 2-3години, а тепер купили насос і викачуємо...
Але сирість - шалена!
Якраз для лікування мого кашлю :lol:

Все буде Україна! :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:06

Успіх
Дело всё вы том, что вас отпустят домой максимум на мес. в отпуск. А далее всё как и было. Мобил. сейчас не для того, что бы вас отпустить, а др. наполнить ВСУ. Мобил. сейчас будет проводится, что бы доукомпл. войска. Поэтому к вам придут новенькие и возможно будут вами командовать. Т.е. было 2 командира, а станет четыре. И возможно они будут получат грн. больше, чем Вы., хотя военного опыта у них меньше, но звание выше.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 лют, 2024 17:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:07

  fler написав:
  detroytred написав:
  stm написав: И ещё о личном конечно не принято, но кроме Вас я не могу назвать никого на форуме так рьяно пытающегося это скрыть и у вас получается, по ощущениям :) .. это не показатель вашего интеллекта, не надейтесь.

Я відмовився писати про особисте виключно після постійних перекручень та огидних викривлень. ..після отаких Прохожих, .. Сашагбл питає про ВОС,..Тут таких доброзичників купа..Дніще...
А мені фіолетово якось.

Так фіолетово, що всю гілку загадив постами про себе коханого. :mrgreen:
  detroytred написав: Да я сам все покажу: .. всі реєстри, всі суди, да хоч білизну... Саме тому і пропоную не в кахфе з'ясовувати, а в СБУ. Повна перевірка спеціалістів саме по цьому. ..і можливості перевірити до споднього.
І 5 куо. за незручності по витраченому на вас мого часу, ..
Ви тупіте, як Будівельник. ..
Один оцінив себе у 200 грн., а ви і овсі -- безплатно. Цирк....

Фу, гидота. ̶С̶т̶р̶и̶п̶т̶и̶з̶е̶р̶ ̶х̶р̶є̶н̶о̶в̶)))

Друга брехуха.
Я відповідаю. Відповідаю на претензії та закиди в мій бік.
Це факт.
Це ж не я сам собі генерю закиди???
А ти, дурепа, і Ко.

Ви там овсім подуріли від брехні.

Подивись до чого відносилось моє "фіолетово" і куди ти його переставила для брехні.
Ну це ж факт. Наявний.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 03 лют, 2024 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:07

Безкраї українські ліси

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:яких замінили 50К/міс "тренованих" з Шацьких лісів.
а вони ще існують? Вже пів року мобілізують мало, а от на затикання дірок на фронті потроху забирають.

Знайомі, які їздили у відпустку кажуть, що є резерви!
І то кажуть, що деякі там вже сидять і пів року і рік! :shock:
А от чому там вони сидять, а не замінюють нас - загадка! :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 лют, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А мені фіолетово якось.

  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії))

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:11

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:А мені фіолетово якось.

  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії))

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ги-ги.
Так що там тобі фронтовик Успіх радив, ти чому не виконав?

І навіщо замість по темі рефлексії мені кидаєш? Навіщо?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А от чому там вони сидять, а не замінюють нас - загадка!
Золотой резерв НБУ, каб, мина, гаранта и его всего окружения.)) Они придут к Вам, что бы вас утихомирить, если будет бунт. Раньше они назывались заградительными отрядами, а теперь телохранителями элиты.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 66366637663866396640>
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