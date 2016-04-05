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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6637663866396640>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:але розумні люди навчили

А чому цей "розумний" призивного віку, навчений кадровий військовий, не прагне тебе замінити в бліндажі, а лише пігавкує тобі і флудерасить на форумі? Га? Щось тут не те, ти ж не любиш ухилянтів, а цього мало не в дупу цілуєш, що за любрв така? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:18

Світ мене ловив, но не спіймав©)))

Василь-Рівне
Може досить хі-хікати над іншими?

Давай похі-хікаємо над тобою ;)

От ти казав, що на початку повномасштабної ходив в тцк - а тебе "відшили".
Ну ок.

А далі що, за 23міс. дупа до дивану приросла, чи образу на тцк затаяв?

Що сІ стало, що не пішов ще раз і ще раз в ТЦК? :mrgreen:

Ми всі уважно слухаємо причину? :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:18

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:але розумні люди навчили

А чому цей "розумний" призивного віку, навчений кадровий військовий, не прагне тебе замінити в бліндажі, а лише пігавкує тобі і флудерасить на форумі? Га? Щось тут не те, ти ж не любиш ухилянтів, а цього мало не в дупу цілуєш, що за любрв така? Га? :wink:

Другий клоун про а-ля подобається -"любов" заговорив.
До психіатра звернись...

Або розкажи нарешті, як ти доброволець вже два роки добровільно до бліндажу дійти не можеш? Які проблеми? Га?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:21

  Успіх написав:
Ми всі уважно слухаємо причину? :wink:

Буде те ж саме, що з Прохожим.
Тиша у відповідь.

Або а-ля класика цієї камаріл'ї -- згенерують замість відповіді на конкретне питання до себе закидон до іншого.

Це якась секта добвнів -- тупо не відповідати на питання, а генерити лише свої.
Флер про свого добровольця теж мовчить, як риба.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:От ти казав, що на початку повномасштабної ходив в тцк - а тебе "відшили".

Ні, я був набагато далі - вже у відділи кадрів у військовій частині. Щодо тебе нема настрою вправляти тобі мізки і навчати уму - розуму це сізіфова праця щодо тебе. Я не сиджу, а працюю з ранку і до ночі, і завдяки цьому ти і твій ухилянт-паразит детройтед маєте зарплати-пенсії, вдягнуті і нагодовані, а також твоя дружина, твої батькиі твої дітки. Якби ти мав хоч крихту розуму, то ти би дякував таким як я, будівельнику і всім іншим хто паше з ранку і до ночі. Розумні люди кажуть про економічний фронт який не менш важливий ніж заряджання рацій в бліндажі, але ні тобі ні диванному професійному військовому мирного часу втямити це не дано, на жаль.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:30

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:От ти казав, що на початку повномасштабної ходив в тцк - а тебе "відшили".

Ні, я був набагато далі - вже у відділи кадрів у військовій частині. Щодо тебе нема настрою вправляти тобі мізки і навчати уму - розуму це сізіфова праця щодо тебе. Я не сиджу, а працюю з ранку і до ночі, і завдяки цьому ти і твій ухилянт-паразит детройтед маєте зарплати-пенсії, вдягнуті і нагодовані, а також твоя дружина, твої батькиі твої дітки. Якби ти мав хоч крихту розуму, то ти би дякував таким як я, будівельнику і всім іншим хто паше з ранку і до ночі. Розумні люди кажуть про економічний фронт який не менш важливий ніж заряджання рацій в бліндажі, але ні тобі ні диванному професійному військовому мирного часу втямити це не дано, на жаль.

Так питання було про твій шлях добровольця до бліндажу, а не про чергову варіацію, що ти "там, де треба Державі".
До бліндажу які проблеми! дійти, добровольцю в бліндаж.

Ти так примітивно предмет не підмінюй. Це не ліпше твоїх попередніх реакцій.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:32

Василь-Рівне ,

на жаль.


9 класів надто мало. Успіху завжди будуть гарні ті, хто його по шерсті гладить, хвалить, називає унікальним, кидає смішні мемасики, а не ті хто воюють (воювали) чи утримують фінансово його на фронті. Не треба від нього очікувати багато. Він вже не порозумнішає ніколи. Тому і фронт - це його місце. Тут він найкорисніший і рукопотискаємий.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лют, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:33

detroytred Тобі фронтовики казали - закрий пісдак? Казали? От і я тобі кажу :mrgreen: Дякувати мені, будівельнику і таким як ми, які тебе трутня наразі годуємо коли будеш? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:36

  Василь-Рівне написав:detroytred Тобі фронтовики казали - закрий пісдак? Казали? От і я тобі кажу :mrgreen: Дякувати мені, будівельнику і таким як ми, які тебе трутня наразі годуємо коли будеш? Га? :wink:

Ага.
Ти на питання не відповів.

А на ці твої я зранку надав відповідь. А кого я годую і кому допомагаю, я тобі, телепню, розказувати не буду.

Тобі фронтовик Успіх казав покруче, ніж закрити пістак, і що? Зробив?))
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:38

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:А от чому там вони сидять, а не замінюють нас - загадка!
Золотой резерв НБУ, каб, мина, гаранта и его всего окружения.)) Они придут к Вам, что бы вас утихомирить, если будет бунт. Раньше они назывались заградительными отрядами, а теперь телохранителями элиты.


Ви як це вивели ?
Ємпіричним щляхом , як Максвел своі закони ?
Як золоті резерви НБУ можуть утихомирити предпологаємий бунт ?

....... заградительными отрядами, а теперь телохранителями элиты
Це несподіванно . Мене з самого ранку тиск мучає , дві пігулки престаріуму випив , а ви як ?
Господи , що ви пишите самі розумієте ?
холява
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  #<1 ... 6637663866396640>
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