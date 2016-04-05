А чому цей "розумний" призивного віку, навчений кадровий військовий, не прагне тебе замінити в бліндажі, а лише пігавкує тобі і флудерасить на форумі? Га? Щось тут не те, ти ж не любиш ухилянтів, а цього мало не в дупу цілуєш, що за любрв така? Га?
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Додано: Суб 03 лют, 2024 17:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:18
Світ мене ловив, но не спіймав©)))
Василь-Рівне
Може досить хі-хікати над іншими?
Давай похі-хікаємо над тобою
От ти казав, що на початку повномасштабної ходив в тцк - а тебе "відшили".
Ну ок.
А далі що, за 23міс. дупа до дивану приросла, чи образу на тцк затаяв?
Що сІ стало, що не пішов ще раз і ще раз в ТЦК?
Ми всі уважно слухаємо причину?
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:18
Другий клоун про а-ля подобається -"любов" заговорив.
До психіатра звернись...
Або розкажи нарешті, як ти доброволець вже два роки добровільно до бліндажу дійти не можеш? Які проблеми? Га?
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:21
Буде те ж саме, що з Прохожим.
Тиша у відповідь.
Або а-ля класика цієї камаріл'ї -- згенерують замість відповіді на конкретне питання до себе закидон до іншого.
Це якась секта добвнів -- тупо не відповідати на питання, а генерити лише свої.
Флер про свого добровольця теж мовчить, як риба.
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ні, я був набагато далі - вже у відділи кадрів у військовій частині. Щодо тебе нема настрою вправляти тобі мізки і навчати уму - розуму це сізіфова праця щодо тебе. Я не сиджу, а працюю з ранку і до ночі, і завдяки цьому ти і твій ухилянт-паразит детройтед маєте зарплати-пенсії, вдягнуті і нагодовані, а також твоя дружина, твої батькиі твої дітки. Якби ти мав хоч крихту розуму, то ти би дякував таким як я, будівельнику і всім іншим хто паше з ранку і до ночі. Розумні люди кажуть про економічний фронт який не менш важливий ніж заряджання рацій в бліндажі, але ні тобі ні диванному професійному військовому мирного часу втямити це не дано, на жаль.
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:30
Так питання було про твій шлях добровольця до бліндажу, а не про чергову варіацію, що ти "там, де треба Державі".
До бліндажу які проблеми! дійти, добровольцю в бліндаж.
Ти так примітивно предмет не підмінюй. Це не ліпше твоїх попередніх реакцій.
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:32
Василь-Рівне ,
9 класів надто мало. Успіху завжди будуть гарні ті, хто його по шерсті гладить, хвалить, називає унікальним, кидає смішні мемасики, а не ті хто воюють (воювали) чи утримують фінансово його на фронті. Не треба від нього очікувати багато. Він вже не порозумнішає ніколи. Тому і фронт - це його місце. Тут він найкорисніший і рукопотискаємий.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лют, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:33
detroytred Тобі фронтовики казали - закрий пісдак? Казали? От і я тобі кажу Дякувати мені, будівельнику і таким як ми, які тебе трутня наразі годуємо коли будеш? Га?
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:36
Ага.
Ти на питання не відповів.
А на ці твої я зранку надав відповідь. А кого я годую і кому допомагаю, я тобі, телепню, розказувати не буду.
Тобі фронтовик Успіх казав покруче, ніж закрити пістак, і що? Зробив?))
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:38
Ви як це вивели ?
Ємпіричним щляхом , як Максвел своі закони ?
Як золоті резерви НБУ можуть утихомирити предпологаємий бунт ?
....... заградительными отрядами, а теперь телохранителями элиты
Це несподіванно . Мене з самого ранку тиск мучає , дві пігулки престаріуму випив , а ви як ?
Господи , що ви пишите самі розумієте ?
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