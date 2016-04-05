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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6637663866396640
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:38

Світ мене ловив, но не спіймав©)))

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:От ти казав, що на початку повномасштабної ходив в тцк - а тебе "відшили".

Ні, я був набагато далі - вже у відділи кадрів у військовій частині. Щодо тебе нема настрою вправляти тобі мізки і навчати уму - розуму це сізіфова праця щодо тебе. Я не сиджу, а працюю з ранку і до ночі, і завдяки цьому ти і твій ухилянт-паразит детройтед маєте зарплати-пенсії, вдягнуті і нагодовані, а також твоя дружина, твої батькиі твої дітки. Якби ти мав хоч крихту розуму, то ти би дякував таким як я, будівельнику і всім іншим хто паше з ранку і до ночі. Розумні люди кажуть про економічний фронт який не менш важливий ніж заряджання рацій в бліндажі, але ні тобі ні диванному професійному військовому мирного часу втямити це не дано, на жаль.

Дивись, я навіть, не намагаюсь сперечатись по вищенаписаному...

Я лише хочу отримати ЧІТКУ відповідь на своє ПРОСТЕ запитання: чому/по якій причині, ти не пішов вдруге в ТЦК за 23міс. часу?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:41

  detroytred написав:Ти так примітивно предмет не підмінюй. Це не ліпше твоїх попередніх реакцій.

Уволенный военный, пенсионер до 60, знающий что суды с не своим адвокатом - это долго. Это факт?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:46

  stm написав:
  detroytred написав:Ти так примітивно предмет не підмінюй. Це не ліпше твоїх попередніх реакцій.

Уволенный военный, пенсионер до 60, знающий что суды с не своим адвокатом - это долго. Это факт?

1. Для чого питання? Чітко- з якою метою задаєте?
2. Від мене була думка, що суди в нас довго тривають. Про зі СВОЇМ чи не зі СВОЇМ адвокатом довше-коротше мови не було. Це факт. Мені знов вас ловити на намаганнях перекрутити?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 03 лют, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я лише хочу отримати ЧІТКУ відповідь на своє ПРОСТЕ запитання: чому/по якій причині, ти не пішов вдруге в ТЦК

Чудове питання - задай його своєму підгавкувачу детройтеду. Чи ета другоє? Га? І не забувай ніколи підкреслювати - я, на відміну від тебе, пішов добровольцем і це дійсно - зовсім другоє :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 03 лют, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:47

Трошки аналітики замість істерії

Пропоную звернути увагу на наступне
Початок війни
Москалі бють по всій території України (ракети летять в тил на 1000+км і досягають найзахіднішої точки України - Яворівський полігон)
Ми навіть по території Криму не бємо , не говорячи вже про територію педерації..

Пройшло 23 місяці..
В 2024 - москалі бють виключно по прифронтовій зоні в 150 км від лінії фронту
Ми бємо на 600 км вглибину педерації...

Висновок
Москалики перейшли на тактичний рівень - 150 км
Ми перейшли на стратегічний - 600 км

І це в нас ще авіація відсутня.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:49

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Ти так примітивно предмет не підмінюй. Це не ліпше твоїх попередніх реакцій.

Уволенный военный, пенсионер до 60, знающий что суды с не своим адвокатом - это долго. Это факт?

1. Для чого питання? Чітко- з якою метою задаєте?
2. Від мене була думка, що суди в нас довго тривають. Про зі СВОЇМ чи не зі СВОЇМ адвокатом довше-коротше мови не було. Це факт. Мені знов вас ловити на намаганнях перекрутити?

Четко ответ: не каждого человека можно призвать. Есть некоторые, прописанные законодательством ограничения. Согласны?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:50

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Я лише хочу отримати ЧІТКУ відповідь на своє ПРОСТЕ запитання: чому/по якій причині, ти не пішов вдруге в ТЦК

Чудове питання - задай його своєму підгавкувачу детройтеду. Чи ета другоє? Га? І не забувай ніколи підкреслювати - я, на відміну від тебе, пішов добровольцем і це дійсно - другоє :wink:

Офігенна відповідь.

Чудово знайди мої відповіді навіть тобі ці питання. Перечитай, якщо забув.
detroytred
 
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