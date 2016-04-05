А це нічого, що нас готували аж 1,5міс, а тоді перший вихід на вогневу?!
І все б було нічого, якщо б нам тоді детальніше розказали про надзвичайну небезпеку ворожих дронів/як поводитись на вогневій відносно ворожих дронів...
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Додано: Суб 03 лют, 2024 16:52
Війна дронів©
А це нічого, що нас готували аж 1,5міс, а тоді перший вихід на вогневу?!
І все б було нічого, якщо б нам тоді детальніше розказали про надзвичайну небезпеку ворожих дронів/як поводитись на вогневій відносно ворожих дронів...
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:04
Якби ви знали паничі...!©
Ліки - я знайшов, але яка парилка в бліндажі???
Я би вам зараз виклав фото, яка тут "парилка" 15см води...(але розумні люди навчили, що викладати якість докази потрібно за гроші наприклад 5куо )
Тож, раніше воду вичерпували що 2-3години, а тепер купили насос і викачуємо...
Але сирість - шалена!
Якраз для лікування мого кашлю
Все буде Україна!
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:07
Безкраї українські ліси
Знайомі, які їздили у відпустку кажуть, що є резерви!
І то кажуть, що деякі там вже сидять і пів року і рік!
А от чому там вони сидять, а не замінюють нас - загадка!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 лют, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:38
Ви як це вивели ?
Ємпіричним щляхом , як Максвел своі закони ?
Як золоті резерви НБУ можуть утихомирити предпологаємий бунт ?
....... заградительными отрядами, а теперь телохранителями элиты
Це несподіванно . Мене з самого ранку тиск мучає , дві пігулки престаріуму випив , а ви як ?
Господи , що ви пишите самі розумієте ?
Додано: Суб 03 лют, 2024 17:47
Трошки аналітики замість істерії
Пропоную звернути увагу на наступне
Початок війни
Москалі бють по всій території України (ракети летять в тил на 1000+км і досягають найзахіднішої точки України - Яворівський полігон)
Ми навіть по території Криму не бємо , не говорячи вже про територію педерації..
Пройшло 23 місяці..
В 2024 - москалі бють виключно по прифронтовій зоні в 150 км від лінії фронту
Ми бємо на 600 км вглибину педерації...
Висновок
Москалики перейшли на тактичний рівень - 150 км
Ми перейшли на стратегічний - 600 км
І це в нас ще авіація відсутня.
Додано: Суб 03 лют, 2024 18:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А давайте усі разом зупинимось в повідомленнях ......
Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?
Додано: Суб 03 лют, 2024 18:17
Показное, человек Кириенко. Кириенко - прямая ответственность за Херсон, неконтролируемую часть. Лучше задайте вопрос со звёздочкой: запад признает выборы в РФ и легитимность путина как президента?
Напомню, лукашенко - непризнанный президент западными странами.
Кстати это больше вопрос про демократию запада, т.к. часть выборов проходит на непризнанных ими же территориях Украины. Но цуцванг запада - это даже интересно. Непризнание приведет к прямой конфронтации
Востаннє редагувалось stm в Суб 03 лют, 2024 18:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 03 лют, 2024 18:23
Може?
Але ж промінь побачать всі інші безпілотники. І наведуть удар в точку виходу.
Хіба що це має бути швидка рухома ціль...
Але дороги так собі і всі відомі. Поля -- непрохідні.
Додано: Суб 03 лют, 2024 18:29
коллега freeze, не нужно столько пессимизма, на форуме и так хватает кому пессимизм разводить
По сути, как-то у вас мысли путаются. Пишете, что у Путина такая ситуация, что ему и переговоры не нужны
А с другой стороны, пишете, что ему переговоры и не предлагают
Э-э-э, а зачем предлагать какие-то переговоры Пуйлу, если он считает, что у него и так всё хорошо ?
Да и что предлагать ? Отдавать территории в надежде, что Пуйло успокоится ? Так это вряд ли, только аппетит разыграется у него и будет дальше откусывать территории
Не думаю, что вас обрадует триколор над Одессой ...
Вот тут глобальная ошибка.
Западная помощь - это только вооружение
Обеспечение ЗСУ(зарплаты, доплаты и прочее) полностью на украинском бюджете.
Именно поэтому, на этом форуме так часто пишут об экономической составляющей
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