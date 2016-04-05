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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66346635663666376638>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 16:52

Війна дронів©

  feecold написав:
  Denik написав:Для заміни 3 місяця учебки і місяць на все про все.

Три місяці навчання для участі в сучасних бойових діях - це нема про що, просто смертники. Не думаю, що хотіли б підтвердити свою теорію на практиці на власному досвіді.

А це нічого, що нас готували аж 1,5міс, а тоді перший вихід на вогневу?!

І все б було нічого, якщо б нам тоді детальніше розказали про надзвичайну небезпеку ворожих дронів/як поводитись на вогневій відносно ворожих дронів...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:яких замінили 50К/міс "тренованих" з Шацьких лісів.
а вони ще існують? Вже пів року мобілізують мало, а от на затикання дірок на фронті потроху забирають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:04

Якби ви знали паничі...!©

  холява написав:Бачу що ви знайшли парилку ......і деякі ліки ......
Ліки - я знайшов, але яка парилка в бліндажі???
Я би вам зараз виклав фото, яка тут "парилка" 15см води...(але розумні люди навчили, що викладати якість докази потрібно за гроші :mrgreen: наприклад 5куо :mrgreen: )

Тож, раніше воду вичерпували що 2-3години, а тепер купили насос і викачуємо...
Але сирість - шалена!
Якраз для лікування мого кашлю :lol:

Все буде Україна! :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:07

Безкраї українські ліси

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:яких замінили 50К/міс "тренованих" з Шацьких лісів.
а вони ще існують? Вже пів року мобілізують мало, а от на затикання дірок на фронті потроху забирають.

Знайомі, які їздили у відпустку кажуть, що є резерви!
І то кажуть, що деякі там вже сидять і пів року і рік! :shock:
А от чому там вони сидять, а не замінюють нас - загадка! :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 03 лют, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:38

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:А от чому там вони сидять, а не замінюють нас - загадка!
Золотой резерв НБУ, каб, мина, гаранта и его всего окружения.)) Они придут к Вам, что бы вас утихомирить, если будет бунт. Раньше они назывались заградительными отрядами, а теперь телохранителями элиты.


Ви як це вивели ?
Ємпіричним щляхом , як Максвел своі закони ?
Як золоті резерви НБУ можуть утихомирити предпологаємий бунт ?

....... заградительными отрядами, а теперь телохранителями элиты
Це несподіванно . Мене з самого ранку тиск мучає , дві пігулки престаріуму випив , а ви як ?
Господи , що ви пишите самі розумієте ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 17:47

Трошки аналітики замість істерії

Пропоную звернути увагу на наступне
Початок війни
Москалі бють по всій території України (ракети летять в тил на 1000+км і досягають найзахіднішої точки України - Яворівський полігон)
Ми навіть по території Криму не бємо , не говорячи вже про територію педерації..

Пройшло 23 місяці..
В 2024 - москалі бють виключно по прифронтовій зоні в 150 км від лінії фронту
Ми бємо на 600 км вглибину педерації...

Висновок
Москалики перейшли на тактичний рівень - 150 км
Ми перейшли на стратегічний - 600 км

І це в нас ще авіація відсутня.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А давайте усі разом зупинимось в повідомленнях ......

Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:17

  холява написав:А давайте усі разом зупинимось в повідомленнях ......

Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?

Показное, человек Кириенко. Кириенко - прямая ответственность за Херсон, неконтролируемую часть. Лучше задайте вопрос со звёздочкой: запад признает выборы в РФ и легитимность путина как президента?
Напомню, лукашенко - непризнанный президент западными странами.
Кстати это больше вопрос про демократию запада, т.к. часть выборов проходит на непризнанных ими же территориях Украины. Но цуцванг запада - это даже интересно. Непризнание приведет к прямой конфронтации :)
Востаннє редагувалось stm в Суб 03 лют, 2024 18:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:23

  ЛАД написав:
В Великобритании прошли первые успешные испытания нового оружия: воздушную цель поразил мощный лазер.

Эксперты считают, что это лазер может стать недорогой альтернативой ракетам в системе ПВО: им можно будет сбивать, например, дроны.

По словам представителей Министерства обороны Британии, точность оружия, которое назвали DragonFire, такова, что оно способно попасть монету в 1 фунт с расстояния в километр.
.........

https://www.bbc.com/russian/articles/cy7r9e9n57qo


Може?

Але ж промінь побачать всі інші безпілотники. І наведуть удар в точку виходу.
Хіба що це має бути швидка рухома ціль...
Але дороги так собі і всі відомі. Поля -- непрохідні.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:29

  freeze написав:
trololo написав:
а що росія готова зупинити війну? на яких умовах? і на яких гарантіях, що через рік два вони цю угоду не порушать?

Вопрос на самом деле ключевой. Никто не знает готов ли путин прекратить войну, потому что никто ему это не предлагал, условия никто не выдвигал и гарантии не обсуждал.
....
Зачем путину в такой ситуации переговоры? Тем более их и никто не предлагает?

коллега freeze, не нужно столько пессимизма, на форуме и так хватает кому пессимизм разводить

По сути, как-то у вас мысли путаются. Пишете, что у Путина такая ситуация, что ему и переговоры не нужны
А с другой стороны, пишете, что ему переговоры и не предлагают

Э-э-э, а зачем предлагать какие-то переговоры Пуйлу, если он считает, что у него и так всё хорошо ?

Да и что предлагать ? Отдавать территории в надежде, что Пуйло успокоится ? Так это вряд ли, только аппетит разыграется у него и будет дальше откусывать территории
Не думаю, что вас обрадует триколор над Одессой ...

  freeze написав:А не дай Бог посыпется финансирование украинской армии через задержки с западной помощью, 80 процентов армии не согласится плавать в грязи в окопах под КАБами за 20 тысяч гривен

Вот тут глобальная ошибка.
Западная помощь - это только вооружение

Обеспечение ЗСУ(зарплаты, доплаты и прочее) полностью на украинском бюджете.
Именно поэтому, на этом форуме так часто пишут об экономической составляющей
pesikot
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  #<1 ... 66346635663666376638>
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