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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6635663666376638>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:30

  stm написав:
  холява написав:А давайте усі разом зупинимось в повідомленнях ......

Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?

Показное, человек Кириенко. Кириенко - прямая ответственность за Херсон, неконтролируемую часть. Лучше задайте вопрос со звёздочкой: запад признает выборы в РФ и легитимность Путина как президента?
Напомню, Лукашенко - непризнанный президент западными странами.


Ні , мені здаєтся там інша фамілія
холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:34

  холява написав:А давайте усі разом зупинимось в повідомленнях ......

Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?

Пане холява, після Тихановської у сябров, хіба може з"явитись опонент Путіну ?
Звичайно, що ні. Гебісти цього не допустят.
Це все вистава
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:45

  холява написав:А давайте усі разом зупинимось в повідомленнях ......

Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?

Реальний опонент був вагнер. Точніше група яка за ним стояла. А цей... ну виведе студентів , різних ліберастів, творчу інтелігенцію їх попересажують в автозаки і тим й закінчиться. Хіба його генерали використають як наживку і введуть танки в москву. :roll:
Питання треба ставити чи є варіант що в росії зявиться влада яка відведе війська на кордони 91 і віддасть крим? Думаю - ні.
Давайте краще за нас, Україна теж в стратегічному тупіку. Для рішення потрібні свіжі ідеї, організація виробництва зброї й боєприпасів. Технологічний прорив. Теперішня влада явно неспроможна перевести тил на військові рейки.
Є альтернатива зеленському? Зеленська? Притула? :lol: є в нас демократична партійна опозиція чи тільки військова?
Хунта воно мож і виглядає привабливо для цього часу. Але законності буде ще мменше.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 18:56

Banderlog
Надеждін Борис .
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холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?

Вряд ли он серьезный оппонент, но путем отхода вполне может быть.
Если все совсем зашатается, у него как у нового лица может быть возможность изменить курс.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:07

  Сибарит написав:
  холява написав:Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?

Вряд ли он серьезный оппонент, но путем отхода вполне может быть.
Если все совсем зашатается, у него как у нового лица может быть возможность изменить курс.

По-моему, крайне маловероятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:07

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации.
так и должно быть, главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция). Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом. Чтобы сохранить лицо можно записать видосик, что в таких условиях работать невозможно, извините я вынужден уйти.

только мне этот диалог напоминает 1125ю серию сериала "тупой и еще тупее"? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:24

  холява написав:Banderlog
Надеждін Борис .
Зібрав 200 тис . підписів .

В курсі. Лазив по їх ліберастняцьких телеграм групах. Мож воно б без війни б проканало но зара їх бистро розженуть.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4k-hfCDrcY
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Вакантним посадам ніхто не платив , тому заповнення вакантних посад - це не заміна існуючих виплат - це збільшення виплат
2 Заміщення втрат також не можна обнулювати...
Загибель 1 військового = 3 млн відразу + 300 000 щомісячно на протязі 3 років

Вакантні посади так само як і втрати заплановані в існуючому бюджеті.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мне неинтересно, что там на болотах. мне важно, что творится в моей стране

На блокпосту Київщини, під час вручення повістки, побили водія фури. 55-річний чоловік у лікарні зі струсом мозку, – ЗМІ

За словами дочки потерпілого, чоловіка побили невідомі співробітники ТЦК, які прибули за дзвінком

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0J3m5L3EzczxK1Q4KXWjFMwwQgUQEt7UJk4Mn55v8Bk9dhsXaMiPhoZ2y9uidkzy4l&id=100015245822822
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