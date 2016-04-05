холява написав:А давайте усі разом зупинимось в повідомленнях ......
Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?
Показное, человек Кириенко. Кириенко - прямая ответственность за Херсон, неконтролируемую часть. Лучше задайте вопрос со звёздочкой: запад признает выборы в РФ и легитимность Путина как президента? Напомню, Лукашенко - непризнанный президент западными странами.
холява написав:А давайте усі разом зупинимось в повідомленнях ......
Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?
Реальний опонент був вагнер. Точніше група яка за ним стояла. А цей... ну виведе студентів , різних ліберастів, творчу інтелігенцію їх попересажують в автозаки і тим й закінчиться. Хіба його генерали використають як наживку і введуть танки в москву. Питання треба ставити чи є варіант що в росії зявиться влада яка відведе війська на кордони 91 і віддасть крим? Думаю - ні. Давайте краще за нас, Україна теж в стратегічному тупіку. Для рішення потрібні свіжі ідеї, організація виробництва зброї й боєприпасів. Технологічний прорив. Теперішня влада явно неспроможна перевести тил на військові рейки. Є альтернатива зеленському? Зеленська? Притула? є в нас демократична партійна опозиція чи тільки військова? Хунта воно мож і виглядає привабливо для цього часу. Але законності буде ще мменше.
Игорь Алексеевич написав:Выжидают и идут переговоры внутри политиков и офиц. командования, ка выйти красиво из этой ситуации.
так и должно быть, главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция). Взвешиваются все плюсы и минусы. То что он отказался идти по собственному плюсов ему не добавляет. Всё равно вынесут, но уже со скандалом. Чтобы сохранить лицо можно записать видосик, что в таких условиях работать невозможно, извините я вынужден уйти.
только мне этот диалог напоминает 1125ю серию сериала "тупой и еще тупее"?
budivelnik написав:1 Вакантним посадам ніхто не платив , тому заповнення вакантних посад - це не заміна існуючих виплат - це збільшення виплат 2 Заміщення втрат також не можна обнулювати... Загибель 1 військового = 3 млн відразу + 300 000 щомісячно на протязі 3 років
Вакантні посади так само як і втрати заплановані в існуючому бюджеті.