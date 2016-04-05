Denik написав:Для заміни 3 місяця учебки і місяць на все про все.
Три місяці навчання для участі в сучасних бойових діях - це нема про що, просто смертники. Не думаю, що хотіли б підтвердити свою теорію на практиці на власному досвіді.
А це нічого, що нас готували аж 1,5міс, а тоді перший вихід на вогневу?!
І все б було нічого, якщо б нам тоді детальніше розказали про надзвичайну небезпеку ворожих дронів/як поводитись на вогневій відносно ворожих дронів...
Так нічого не буде, бо спочатку попадуть нові військовослужбовці на вакантні посади, в колектив, де всі інші знають що робити і як поводитися. Ніхто новопризваного не відправить одного на СПшку посадку з автоматом захищати.
moveton написав:Не забывают. Осталось узнать каким образом этот героизм оправдывает действия украинского правительства до 2022 года, которые и привели к необходимости этот героизм проявлять.
не треба перекладати відповідальність за цю війну на українців. росія напала. росія винна. проговоріть вголос
А кто сказал, что Россия не виновата? Начала, виновата, говорю. Но это не уменьшает вины и украинского правительства. Оно должно было быть в курсе, что на уровне между стран нет мирового полицейского и поэтому каждая страна обязана прежде всего своему народу организовать его безопасность от внешней агрессии. Это самая главная обязанность правительства. Собственно, исторически и государства появились, как объединения от внешней угрозы. А собирать налоги с граждан и перекладывать их в карманы чиновников - это уже не обязательная побочная функция.
Если до сих пор не понятно, совсем на пальцах: построили трубу котельной, подул ветерок, она упала. Ветерок, конечно, виноват. Можно об этом кричать громко. Но вины строителей это не уменьшает.
[quote="5682222:Бетон"] Мне неинтересно, что там на болотах. мне важно, что творится в моей стране
Спаси Господи жить в таком неведении ! В нашей стране творится война . Люди ,которые защищают эту страну очень устали , были ранены , убиты . Сейчас ТЦК пытаются (пока не очень активно ) возродить традицию защищать страну в которой идет война . Традиции начинаются с носителей идентичности , которые имеют паспорт подтверждающий гражданство . Тем кто делает вид что его это не касается , приходится это внушать .
Да. мрак, по телемарафону такого не покажут. Отценурированные медиа усиленно делают вид что террора ТЦК против гражданских не существует, а потом будет удивление "чтож в сети одни только котики, песики, зайчики, колоски и веночки - а в жизни люди на улицу не выходят?"
В Киевской области сотрудники ТЦК заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских.
Об этом сообщила дочь пострадавшего Вероника Кольцова.
30 января в селе Рудницкое Броварского района сотрудники ТЦК остановили фуру, заставили водителя выйти, после чего накинулись на него и избили до полусмерти, написала девушка. При том, что, по ее словам, отец повестку взял и расписался в ней.
"Моего папу вытащили из машины и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на нее и сказали выходить из машины! Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал", - сообщила девушка.