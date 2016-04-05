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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6635663666376638
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:41

  Успіх написав:
  feecold написав:
  Denik написав:Для заміни 3 місяця учебки і місяць на все про все.

Три місяці навчання для участі в сучасних бойових діях - це нема про що, просто смертники. Не думаю, що хотіли б підтвердити свою теорію на практиці на власному досвіді.

А це нічого, що нас готували аж 1,5міс, а тоді перший вихід на вогневу?!

І все б було нічого, якщо б нам тоді детальніше розказали про надзвичайну небезпеку ворожих дронів/як поводитись на вогневій відносно ворожих дронів...

Так нічого не буде, бо спочатку попадуть нові військовослужбовці на вакантні посади, в колектив, де всі інші знають що робити і як поводитися. Ніхто новопризваного не відправить одного на СПшку посадку з автоматом захищати.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:42

  moveton написав:
  trololo написав:
  moveton написав:Не забывают. Осталось узнать каким образом этот героизм оправдывает действия украинского правительства до 2022 года, которые и привели к необходимости этот героизм проявлять.


не треба перекладати відповідальність за цю війну на українців. росія напала. росія винна. проговоріть вголос

А кто сказал, что Россия не виновата? Начала, виновата, говорю. Но это не уменьшает вины и украинского правительства. Оно должно было быть в курсе, что на уровне между стран нет мирового полицейского и поэтому каждая страна обязана прежде всего своему народу организовать его безопасность от внешней агрессии. Это самая главная обязанность правительства. Собственно, исторически и государства появились, как объединения от внешней угрозы. А собирать налоги с граждан и перекладывать их в карманы чиновников - это уже не обязательная побочная функция.

Если до сих пор не понятно, совсем на пальцах: построили трубу котельной, подул ветерок, она упала. Ветерок, конечно, виноват. Можно об этом кричать громко. Но вины строителей это не уменьшает.


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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:48

  Успіх написав:
  feecold написав:
  Denik написав:Для заміни 3 місяця учебки і місяць на все про все.

Три місяці навчання для участі в сучасних бойових діях - це нема про що, просто смертники. Не думаю, що хотіли б підтвердити свою теорію на практиці на власному досвіді.

А це нічого, що нас готували аж 1,5міс, а тоді перший вихід на вогневу?!

І все б було нічого, якщо б нам тоді детальніше розказали про надзвичайну небезпеку ворожих дронів/як поводитись на вогневій відносно ворожих дронів...


3 тижні
57 патронів
І передова...

Слабкі якісь людці у цьому році. Слабкі.
У наші часи таких не було...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:55

[quote="5682222:Бетон"]
Мне неинтересно, что там на болотах. мне важно, что творится в моей стране

Спаси Господи жить в таком неведении !
В нашей стране творится война .
Люди ,которые защищают эту страну очень устали , были ранены , убиты .
Сейчас ТЦК пытаются (пока не очень активно ) возродить традицию защищать страну в которой идет война .
Традиции начинаются с носителей идентичности , которые имеют паспорт подтверждающий гражданство .
Тем кто делает вид что его это не касается , приходится это внушать .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:56

  Бетон написав:Мне неинтересно, что там на болотах. мне важно, что творится в моей стране

На блокпосту Київщини, під час вручення повістки, побили водія фури. 55-річний чоловік у лікарні зі струсом мозку, – ЗМІ

За словами дочки потерпілого, чоловіка побили невідомі співробітники ТЦК, які прибули за дзвінком

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0J3m5L3EzczxK1Q4KXWjFMwwQgUQEt7UJk4Mn55v8Bk9dhsXaMiPhoZ2y9uidkzy4l&id=100015245822822


Да. мрак, по телемарафону такого не покажут. Отценурированные медиа усиленно делают вид что террора ТЦК против гражданских не существует, а потом будет удивление "чтож в сети одни только котики, песики, зайчики, колоски и веночки - а в жизни люди на улицу не выходят?"

В Киевской области сотрудники ТЦК заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских.

Об этом сообщила дочь пострадавшего Вероника Кольцова.

30 января в селе Рудницкое Броварского района сотрудники ТЦК остановили фуру, заставили водителя выйти, после чего накинулись на него и избили до полусмерти, написала девушка. При том, что, по ее словам, отец повестку взял и расписался в ней.

"Моего папу вытащили из машины и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на нее и сказали выходить из машины! Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал", - сообщила девушка.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 19:59

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав: Денег нет от США и пока перспективы там равны 000.

Не звиздіть. Закон про 61 млрд. допомоги у США приймуть наступного тижня, начебто до середи.

А якщо у грудні?
План Б є?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 20:03

katso ,

Отценурированные медиа усиленно делают вид


Хорошо что есть шарий - глоток правды :lol: :lol:
Hotab
 
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  #<1 ... 6635663666376638
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