В Киевской области сотрудники ТЦК заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских.



Об этом сообщила дочь пострадавшего Вероника Кольцова.



30 января в селе Рудницкое Броварского района сотрудники ТЦК остановили фуру, заставили водителя выйти, после чего накинулись на него и избили до полусмерти, написала девушка. При том, что, по ее словам, отец повестку взял и расписался в ней.



"Моего папу вытащили из машины и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на нее и сказали выходить из машины! Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал", - сообщила девушка.

