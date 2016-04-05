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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 лют, 2024 20:20
Rack написав:
О как людям за пол года вектор настроений изменили! Прошлым летом вас бы тут с г-ом сожрали за подобные словоизлияния
Не знаю що кому змінили, та я таку точку зору маю з початку повномасщтабного вторгнення. Коли по вашій вулиці за сотню+ кілометрів від найближчого кордону вже 25.02.22 йде колонна кацапських танків і БТР а по зомбоящику в цей час розказують про бої аж біля Іванкова(70 км північніше), це дуже швидко звільняє думки від іллюзій. Про захоплення на моїх очах і майже без супротиву Гостомельского аеропорту 24 числа і згадувати не хочеться. При цьому всі місцеві голови рад, депутати, поліція, усілякі блатні і т.п. завчасно дали драпака, а москалі ходили потім по вулицям зі списками адрес та призвищ АТОшників та активістів і кого застали то забирали "на підвал" а кого ні то спалювали будинки.
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drevlyanin
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Додано: Суб 03 лют, 2024 20:20
vitaliiangel написав: Slon_Nosov написав: katso написав:
uote="5681583:moveton"]
Ооо, разрешать ли голосовать только прошедшим армию - это давний холивар. [/quote
Женщины, инвалиды и пенсионеры - не голосуют?
В ідеалі щоб голосували лише платники податків, але це декому несподобається.
мне всё равно кто голосует, но вы пытаетесь разделить людей на сорта. Заканчивается это обычно Варфоломеевской ночью.
Легко узнаваемые по чёрным одеждам, гугеноты становились лёгкой добычей для обезумевших убийц, которые не давали пощады никому, будь то старики, дети или женщины. Город оказался во власти разбушевавшейся черни. Мёртвых раздевали — многим хотелось ещё и поживиться одеждой. В таком хаосе можно было спокойно ограбить соседа, разделаться с кредитором, а то и с надоевшей женой. Никто уже не отслеживал, кто гибнет под шпагами, гугенот или католик.
Когда обозначен 2й сорт, сразу появляется соблазн за его счёт решить все свои проблемы.
Letusrock написав:
за деякі актуальні речі (а-ля за кордони 91-го) точно не повинні.
і взагалі ввести систему балів:
воюєш - твій голос коштує 100 балів
екон.фронт + УБД - 30 балів
чиновник + пенс + студент - 10 балів
безробітний 1 бал
закордоном - 0 балів ))
моделируем на 1 шаг дальше. Меньшинство, имея больший статус каждого голоса, приводит к власти диктатора, который обеспечивает легкую и беззаботную жизнь своих избирателей за счёт унижения и грабежа низкостатусных.
Ні. Не так.
У меншість широко відкриті двері. Навіть стукати не треба...
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Додано: Суб 03 лют, 2024 20:25
холява написав:Hotab
Вітаю Хоттаб .
Зараз буде смішно ,в мене нема фейсбука , вконтакте инстаграма и взагалі будь якой соцсєті ,
Я розумію що він не Спаситель , але його гасла закінчити війну надихають
.
Пане холява
, не треба примарних ілюзій
Чим меньше примарних ілюзій, тим меньше розчарувань
Це все вистава, як Собчак на попередніх виборах, коли вважалось, що в Росії є якась "опозиція".
І цю "опозицію" продемонстрували
Зараз демонструють "антивоєну риторіку"
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Додано: Суб 03 лют, 2024 20:44
pesikot написав: холява написав:Hotab
Вітаю Хоттаб .
Зараз буде смішно ,в мене нема фейсбука , вконтакте инстаграма и взагалі будь якой соцсєті ,
Я розумію що він не Спаситель , але його гасла закінчити війну надихають
.
Пане холява
, не треба примарних ілюзій
Чим меньше примарних ілюзій, тим меньше розчарувань
Це все вистава, як Собчак на попередніх виборах
Я навіть упевнений в цьому .
Ніяких марень в мене немає , але було б добре щоб війна скінчилась .
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Додано: Суб 03 лют, 2024 20:49
drevlyanin написав: Rack написав:
О как людям за пол года вектор настроений изменили! Прошлым летом вас бы тут с г-ом сожрали за подобные словоизлияния
Не знаю що кому змінили, та я таку точку зору маю з початку повномасщтабного вторгнення.
Про захоплення на моїх очах і майже без супротиву Гостомельского аеропорту 24 числа і згадувати не хочеться.... а москалі ходили потім по вулицям зі списками адрес та призвищ АТОшників та активістів і кого застали то забирали "на підвал" а кого ні то спалювали будинки.
Тобто ви бачили на власні очі, що буде у разі нашого програшу і замість того, щоб допомагати хоч чимось, тягнете сюди лайно-відоси та шкодите зрадою, розбратом і т.п.?
Таке враження, що саме ви показували москалям, де живуть АТОшники...
Вибачте за тупість, як так можна?
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Додано: Суб 03 лют, 2024 20:55
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Hotab
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Додано: Суб 03 лют, 2024 21:11
ЛАД написав: drevlyanin написав:
ЛАД написав:
...........
Чушь-то не пишите.
Выбор у него был простой - сбежать 24-25.02.
И кто знает, как бы было тогда.
А ещё проще было в ответ на предупреждения "партнёров" подписать что-нибудь с Путиным, объяснив неготовностью к полномасштабной войне.
Не помните, что все "партнёры" придерживались оценки "Киев за 3 дня" или, в лучшем случае, за неделю?
Якщо вже йти по шляху припущень та конспірології:
1) Куди саме тікати?
2) А точно там його чекали?
3) Яка була б доля Зе після такого?
4) В Україні б ІМХО мало що(або зовсім нічого в гіршу сторону) не змінилось.
5) Так може щось таки і було підписано(чи домовлено) з путіним? Нас про це звісно "забули" повідомити. Як і про невідворотність війни та ще багато чого.
Той, хто один раз збрехав, збреше ще. В теорію "корисної" брехні не вірю зовсім.
1, 2) Куда предлагали (практически наверняка). И раз предлагали, то ждали.
3) Нормальная доля. Думаю, денег на жизнь у него хватило бы. Не голодал бы точно.
+ читал бы лекции, писал бы статьи и мемуары.
4) Уже здесь обсуждали. В такой момент страна без Президента и Главковерха... Последствия печальные. Во всяком случае, значительно хуже, чем даже с не очень хорошим. Но, вроде, по его поведению в начале войны ни у кого замечаний нет.
5) Ещё раз. Криминологические "теории" обсуждать не намерен.
"В теорію "корисної" брехні" можете верить или нет, Ваше право. Но свержение Саддама было основано на чистой "брехні". Вот не знаю это была "корисна" или "не корисна" брехня. Можно вспомнить и другие ситуации.
1)2) Так звідки саме пропонували, є достовірні дані?
3) Дуже сумніваюся. Після такої "зради" знайшлося б чимало охочих в Україні "подякувати".
4) Які саме сумні наслідки? Виходить Залужний+ті цивільні керівникі що не всрались, і повідомляє, що в зв'язку з втечею(недієздатністю) президента, командування ЗСУ та патріотично налаштовані цивільні запроваджують такі то кроки для протидії агресії.
5) Так в чому до мене претензії, ви самі це почали на цей раз-"А ещё проще было в ответ на предупреждения "партнёров" подписать что-нибудь с Путиным, объяснив неготовностью к полномасштабной войне".
Я лише відповів своїм припущенням на ваше.
Я на Ірак не нападав і не підтримую ту куйню, що пронеслась по північній Африці та Близькому Сходу. Стало гірше ніж було. Так що претензії не за адресою.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 21:43
fler написав:
Вибачте за тупість, як так можна?
Як так можна не пускати свого чоловіка на фронт?
Ну як так?
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Додано: Суб 03 лют, 2024 21:50
Успіх написав: fler написав:
Вибачте за тупість, як так можна?
Як так можна не пускати свого чоловіка на фронт?
Ну як так?
Заспокойся, хвора людина, тобі вже 100 разів відповідали, а ти знову одне й те саме запитання кнопаєш. Точно правильні ліки випив чи знову "алкоміцин"?
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Додано: Суб 03 лют, 2024 21:54
А з чим конкретно про ті 50 млр. не згодні? Тільки з тим, що він не з вашої пісочниці?
А Татаров, Ермак, Кошовий і т.д. "нормальні посони"?
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