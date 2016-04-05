RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6637663866396640
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 22:00

  холява написав:flysoulfly

drevlyanin і ЛАД .


Ну добре я ваш особистий ворог, зазіхаю на святе-великий та незрівнянний квартал95! Але ж Лад має з вами однакові політичні уподобання, Пикою не вийшов?
drevlyanin
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 01.04.20
Подякував: 509 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 22:10

  fler написав:
  Успіх написав:
  fler написав:Вибачте за тупість, як так можна?
Як так можна не пускати свого чоловіка на фронт?
Ну як так?

Заспокойся, хвора людина, тобі вже 100 разів відповідали, а ти знову одне й те саме запитання кнопаєш. Точно правильні ліки випив чи знову "алкоміцин"?

Відповідь була - як прийде повістка, то піде?
А що сам боїться піти в ТЦК?
Ноги трусяться? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5997
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 6637663866396640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166130
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 554998
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22314
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5647)
03.02.2024 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.