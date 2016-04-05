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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 лют, 2024 22:00
холява написав:flysoulfly
drevlyanin і ЛАД .
Ну добре я ваш особистий ворог, зазіхаю на святе-великий та незрівнянний квартал95! Але ж Лад має з вами однакові політичні уподобання, Пикою не вийшов?
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Додано: Суб 03 лют, 2024 22:10
fler написав: Успіх написав: fler написав:
Вибачте за тупість, як так можна?
Як так можна не пускати свого чоловіка на фронт?
Ну як так?
Заспокойся, хвора людина, тобі вже 100 разів відповідали, а ти знову одне й те саме запитання кнопаєш. Точно правильні ліки випив чи знову "алкоміцин"?
Відповідь була - як прийде повістка, то піде?
А що сам боїться піти в ТЦК?
Ноги трусяться?
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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