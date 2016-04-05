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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 лют, 2024 23:43
холява написав:Banderlog
Надеждін Борис .
Зібрав 200 тис . підписів .
Воно таке саме кончене імперське кацапське чмо...
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Faceless
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Додано: Суб 03 лют, 2024 23:43
Так вручили повістку чи нє?
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Faceless
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Додано: Суб 03 лют, 2024 23:57
Faceless написав:
Так вручили повістку чи нє?
Ну вот, из ТГ
В Киевской области сотрудники ТЦК заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских.
Об этом сообщила дочь пострадавшего Вероника Кольцова.
30 января в селе Рудницкое Броварского района сотрудники ТЦК остановили фуру, заставили водителя выйти, после чего накинулись на него и избили до полусмерти, написала девушка. При том, что, по ее словам, отец повестку взял и расписался в ней.
"Моего папу вытащили из машины и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на нее и сказали выходить из машины! Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал", - сообщила девушка.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 00:05
Faceless написав:
холява написав:Banderlog
Надеждін Борис .
Зібрав 200 тис . підписів .
Воно таке саме кончене імперське кацапське чмо...
Звичайно що таке саме....
Але якщо в нас під час війни не правильно міняти Залужного, бо це створює додаткові ризики
То чому погано поміняти пуйла?Це ж також створить додаткові ризики.
+ це чмо далеко не економіст , а тому швидко продовжить курс по затягуванні педерації на дно
Я з жахом для себе обмозговую варіант типуА якби пуйло не війною поперло , а так само як зараз вкидає у ВПК - вкинуло в будівництво заводів по випуску унітазів, будівництво мостів/швидкісних залізниць...
Уявляєте
В нього бабла було 800 млрд доларів+відсутність санкцій+Захід спробував би і собі підзаробити....
Через якихось 10 років ми б їздили педераційникам дупи підтирати.
А так
1 000 000 км2 їх території , де проживає 70+ млн їх населення-вже під нашими ударами..і далі ще буде.
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budivelnik
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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