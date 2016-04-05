Глава британского генштаба призвал страну готовиться к большой войне и увеличивать резерв через обучение гражданских лиц.



О рисках российского нападения совсем недавно предупреждали власти Германии, Швеции, Норвегии и представители НАТО.



Их слова отражают нарастающую тревогу в Европе, воцарившуюся по итогам украинского контрнаступления и в преддверии президентских выборов в США, говорят эксперты.



Гражданская оборона для Британии

Молодые британцы — это предвоенное поколение, и они должны приготовиться к общенародному подвигу, который может потребоваться в ближайшее время, заявил на прошлой неделе генерал сэр Патрик Сандерс, глава генштаба вооруженных сил Великобритании.

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Сейчас в обеспечении национальной безопасности в любой форме участвует абсолютное меньшинство граждан — меньше 1%, говорит Фрэнк Ледвидж, старший преподаватель военной стратегии в Портсмутском университете, прежде служивший в британской военной разведке.

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Европейские политики осознают, что Россия использовала два года войны в Украине более эффективно, чем Запад, и смогла нарастить производство боеприпасов и дронов, параллельно восстанавливая военный потенциал, считает Минна Аландер.



Триумфализм быстро испаряется из кабинетов власти.



«Говорить о том, что Россия была всерьез ослаблена — несерьезно. Россия сильнее, чем была в 2022 году, и становится еще сильнее», — предполагает Фрэнк Ледвидж.

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У британских вооруженных сил в запасах осталось меньше снарядов, чем Россия тратила за два дня самых напряженных боев в Донбассе, согласно докладу Королевского института оборонных исследований.

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«Западные лидеры начинают осознавать, что эпоха мира после конца холодной войны была аномалией, а не новой реальностью».