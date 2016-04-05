В Киевской области сотрудники ТЦК заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских.
Об этом сообщила дочь пострадавшего Вероника Кольцова.
30 января в селе Рудницкое Броварского района сотрудники ТЦК остановили фуру, заставили водителя выйти, после чего накинулись на него и избили до полусмерти, написала девушка. При том, что, по ее словам, отец повестку взял и расписался в ней.
"Моего папу вытащили из машины и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на нее и сказали выходить из машины! Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал", - сообщила девушка.
холява написав:Banderlog Надеждін Борис . Зібрав 200 тис . підписів .
Воно таке саме кончене імперське кацапське чмо...
Звичайно що таке саме.... Але якщо в нас під час війни не правильно міняти Залужного, бо це створює додаткові ризики То чому погано поміняти пуйла?Це ж також створить додаткові ризики. + це чмо далеко не економіст , а тому швидко продовжить курс по затягуванні педерації на дно Я з жахом для себе обмозговую варіант типу А якби пуйло не війною поперло , а так само як зараз вкидає у ВПК - вкинуло в будівництво заводів по випуску унітазів, будівництво мостів/швидкісних залізниць... Уявляєте В нього бабла було 800 млрд доларів+відсутність санкцій+Захід спробував би і собі підзаробити....
Через якихось 10 років ми б їздили педераційникам дупи підтирати.
А так 1 000 000 км2 їх території , де проживає 70+ млн їх населення-вже під нашими ударами..і далі ще буде.
В Киевской области сотрудники ТЦК заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских.
Об этом сообщила дочь пострадавшего Вероника Кольцова.
30 января в селе Рудницкое Броварского района сотрудники ТЦК остановили фуру, заставили водителя выйти, после чего накинулись на него и избили до полусмерти, написала девушка. При том, что, по ее словам, отец повестку взял и расписался в ней.
"Моего папу вытащили из машины и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на нее и сказали выходить из машины! Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал", - сообщила девушка.
Да врет все на славных сотрудников ТЦК, 55 летний ухилянт и вообще как тут проницательно заметили "гнида". В общем то это и уточнять не нужно было. Все кто не на фронте, это гниды. Это и так понятно.
Теперь ждем видео с опровержением от девушки. Как после мирного вручения повестки, "гнида" билась надбровной дугой о дверь и крошила себе решетчатую кость. Ведь очевидно, для того, чтобы 31 январе иметь основания не явится по врученной повестке.
Это ведь не первый случай, когда нагло клевещут жены и дочери ухилянтов после вручения повестки или добровольной явки их близких в ТЦК. Радует только, что потом они быстро расскаиваются в клевете на органы правопорядка, и дают честные, как под копирку написанные опровержения.
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