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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:49
fler написав: Игорь Алексеевич написав:
Денег нет от США и пока перспективы там равны 000.
Не звиздіть. Закон про 61 млрд. допомоги у США приймуть наступного тижня, начебто до середи.
Цинічний маневр: у Байдена бурхливо відреагували на допомогу Ізраїлю без України
В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена розкритикували намір Палати представників проголосувати за законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю без програми підтримки України. Про це йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.
Так, у заяві цю ініціативу названо "цинічним політичним маневром" республіканців.
"Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та забезпечує підтримку народу України та Ізраїлю. У той час, коли законодавчий текст неминучий, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр", - йдеться у заяві.
Вчора Джонсон заявив, що пакет щодо нацбезпеки США, де йдеться про допомогу Україні та безпеку кордонів, ймовірно, розділять.
наступного тижня проголосують про виділення допомоги Ізраїлю (17 млрд), не дофига ли?
потім будуть голосувати витрати на безпеку кордонів(це може бути після 12 лютого), чому? тому що боротьба триває між двома таборами
і від того на який компроміс підуть демократи в "сумі по кордонам" будить залежати допомога Україні...
але це ще не все-бо допомога Тайваню теж має бути проголосована, якщо сенатори забажають голосувати по Тайваню спочатку (а такий сценарій існує), то голосування по Україні знов буде відтерміновано до другої половини лютого...
для України додаткові два тижня доволі чутливі, більш важливо яку суму проголосують
гадати не має бажання, бо почнуться обвинувачення в іпсо, сподіваюсь що не знайдуть ще якусь вигадану причину-щоб тягнути час до березня...сподіваємося на краще, але готуємось до реальності
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:03
unicdima написав:
Видно гнида конкретно дістала
хлопців на блокпосту, дочечка сама пише, що виродок цілу годину хлопцям мозок виносив.
Через таких будуть і коліна прострелені.
може треба змінити щось в законі?
жуля тимошенко волає, що не можна знижувати призивний вік з 27 до 25, а пакувати
дідуганів 55+ можна? у цьому віці у 9 з 10 гіпертонія другої степені (у третини проблеми з серцем, або цукровий діабет)
у другу світову призивний вік був 19-40 (за 100 років люди стали слабкіші від наших пращурів, тому що не мають взагалі фізичного навантаження (спорт зал після 45 відвідує 4-5%), всі мають авто і ніхто не ходить в сусіднє село(або на поле в бригаду) на роботу пішки по 10+10км на день
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:06
ЛАД написав:
...
"В теорію "корисної" брехні" можете верить или нет, Ваше право. Но свержение Саддама было основано на чистой "брехні". Вот не знаю это была "корисна" или "не корисна" брехня. Можно вспомнить и другие ситуации.
як таку "файну" цитату пропустив. як ЛАД
й не накине лайна на США. на Рашу так не накидує чомусь.
напад на Ірак в першу чергу був обумовлений диктаторським режимом Хусейна. який як й всі диктаторські режими дійшов до неадеквату - почав одну війну -програв, почав іншу війну - взагалі отримав повню порцію люлей. але населення так його "любило", що він не міг залишити свою посаду. на додачу як прийнято - статки чи то 1 млрд дол, чи то 400 млн дол.
якби тихо сидів би у своїй країні, може й досі страчував би своїх політичних супротивників - бо міжнародне право захищає таких вилупків. але напав на іншу країну, готував терористичні атаки на США - отримав те, що заслуговував.
ще один хворий диктатор верхньої вольти з ракетами чекає на свою долю
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:10
В 2023 году в граничащих с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях РФ было зафиксировано рекордное как минимум за 16 лет число убийств (ст. 105 УК). В Белгородской области этот показатель стал самым высоким по всей России за год, свидетельствуют данные МВД, обнаружила «Вёрстка» (иноагент). В Брянской области за год было зарегистрировано 167 убийств. В Курской — 190. Предыдущий рекорд в обоих регионах, согласно доступной статистике, фиксировался в 2008 году — тогда там было совершено 155 и 104 убийства соответственно. В Белгородской области за весь прошлый год зафиксировали 552 убийства. За последние 16 лет регион ни разу не приближался к таким показателям. До этого рекордными были данные 2022 года — 101 убийство. Показатели Белгородской области стали рекордными по всей стране за 2023 год. Похожие значения последний раз фиксировали девять лет назад: в 2015 году в Московской области, по данным МВД, было совершено 557 убийств. Она же заняла второе место в 2023 году — 285 убийств (в 2022 году — 341). На третьем месте — Иркутская область: в 2023 году там, по данным МВД, было совершено 222 убийства (в 2022 — 247). В прошлом году в Белгородской области также росло число тяжких и особо тяжких преступлений.
"герои возвращаются с войны". И тут ещё выходит сериал слово пацана, где главный герой солдат вернувшийся с войны в афгане. Где всех делят на "пацанов", "чушпанов", "ментов" и "комсомол". Опции "остаться просто человеком" в фильме нет. Жизнь полностью обесценена, за смерть малолетнего Ералаша ответственности никто не понёс, хотя имя убийц всем известно. Русское общество готовят к беззаконию и праву силы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 04 лют, 2024 10:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:16
Сибарит написав: холява написав:
Як думаєте , чі насправді у москві з,явився якийсь опонент путіну , чи то все показне ?
Вряд ли он серьезный оппонент, но путем отхода вполне может быть.
Если все совсем зашатается, у него как у нового лица может быть возможность изменить курс.
який опонент. потрібен спаринг партнер - бо імітація виборів. чомусь. помазали б відразу на царство
але через досвід Беларусі він має бути настільки слабким, щоб не було несподіванок. тому людина робить й каже лише те, що йому сказали.
а до операції Наступник путін не готовий, бо напевне розуміє, що після цього він буде для всіх зручніший, як мертвий символ. це вже досвід Казахстану
о, а це ідея - одне тіло винести, інше покласти - навіть дві останні букви не треба міняти
.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:18
pesikot написав: холява написав:Hotab
Вітаю Хоттаб .
Зараз буде смішно ,в мене нема фейсбука , вконтакте инстаграма и взагалі будь якой соцсєті ,
Я розумію що він не Спаситель , але його гасла закінчити війну надихають
.
Пане холява
, не треба примарних ілюзій
Чим меньше примарних ілюзій, тим меньше розчарувань
Це все вистава, як Собчак на попередніх виборах, коли вважалось, що в Росії є якась "опозиція".
І цю "опозицію" продемонстрували
Зараз демонструють "антивоєну риторіку"
Невзоров о кандидатах на виборах
Фриками являются все. Роли всех уморительны и понятны. Но если у всех они откровенно комические, то роль Надеждина - подлая. Ему велено изобразить антивоенного кандидата.
АП нарисует ему 1% и предъявит этот жалкий процентик в доказательство того, сколь непопулярны в России протестные настроения", - написал Невзоров.
Надежнин заявив що Донбас і Крим росія не поверне Україні
хто такий Надеждин-це такий самий покидьок і завсідник тв-шоу (соловьева і нтв)
чому кремль вибрав надеждіна? тому що Сергей Керіенко знайшов згідно завдання пуйла
підконтрольну собі людину...
"Он не похож на человека, который получил головокружение от ста тысяч подписей. А потому это интервью - согласовано с Кремлем. Повторюсь: программа Надеждина - это полная калька идей Путина, за исключением того, что НАТО не является экзистенциальной угрозой", - отметил эксперт.
А по словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, Надеждин не признает международно- признанные границы Украины, чем подтверждает согласие с риторикой Путина.
"Далее он предлагает изменять границу между Россией и Украиной. Он не признает международно-признанных границ и хочет, чтобы мы признали новые границы. Но это все чистая позиция Путина. Он точно Украине не союзник и не партнер для переговоров. Он столь же отвратителен для нас, как и Путин", - подчеркнул Шейтельман в YouTube.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:21
drevlyanin написав:
...
Я на Ірак не нападав і не підтримую ту куйню, що пронеслась по північній Африці та Близькому Сходу. Стало гірше ніж було. Так що претензії не за адресою.
та ви напевне й Майдан не підтримували. кілька десятків років одна людина при владі - з усіма відповідними наслідками.
а нюанс в тому, що якщо ви допустили диктатора до влади, то все, іншого шляху, ніж збройне повстання немає, за деякими виключеннями. а збройне повстання - це завжди погіршення ситуації, особливо коли немає стійких державних інститутів...
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:25
vitaliiangel написав:
В 2023 году в граничащих с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях РФ было зафиксировано рекордное как минимум за 16 лет число убийств (ст. 105 УК). В Белгородской области этот показатель стал самым высоким по всей России за год, свидетельствуют данные МВД, обнаружила «Вёрстка» (иноагент). В Брянской области за год было зарегистрировано 167 убийств. В Курской — 190. Предыдущий рекорд в обоих регионах, согласно доступной статистике, фиксировался в 2008 году — тогда там было совершено 155 и 104 убийства соответственно. В Белгородской области за весь прошлый год зафиксировали 552 убийства. За последние 16 лет регион ни разу не приближался к таким показателям. До этого рекордными были данные 2022 года — 101 убийство. Показатели Белгородской области стали рекордными по всей стране за 2023 год. Похожие значения последний раз фиксировали девять лет назад: в 2015 году в Московской области, по данным МВД, было совершено 557 убийств. Она же заняла второе место в 2023 году — 285 убийств (в 2022 году — 341). На третьем месте — Иркутская область: в 2023 году там, по данным МВД, было совершено 222 убийства (в 2022 — 247). В прошлом году в Белгородской области также росло число тяжких и особо тяжких преступлений.
Помните депутата и родственника Кадырова Делимханова, который два года назад обещал отрезать головы?
Так вот, путин присвоил ему генеральское звание.
Путин провозгласил создание "новой элиты" из "героев" СВО.
Сейчас будущая элита усиленно готовится ко вхождению во власть и получению мандатов.
Рецидивист Гимба (забайкальский край) курс подготовки закончил на отлично. Вернувшись с фронта он тут-же расчленил односельчанина и разбросал по поселку все детали его многострадального организма.
Гимба -не новичок в этом деле. Он и сел "за расчлененку и съедение соседки". Немножко помыкался в тюрьме, был завербован в орки - и "отслужив", вернулся, на радость односельчанам.
Теперь у Гимбы - одна дорога. В элиту.
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 04 лют, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:26
Практика «отзыва» давно и успешно применяется в автобизнесе. Там модель или серию «отзывают» из-за неустранимых и опасных дефектов.
В церковных делах - выбраковка святого явление редкое, но не чрезвычайное.
Порядка 100 святых были разжалованы после того, как выяснялось, что их нимб куплен, достался по блату или был напялен на них по «политическим причинам».
Невский не первый и не последний из разоблаченных.
УПЦ его уволила "по статье".
Странно, что прозрение пришло так поздно. Верный слуга Орды, проф.коллектор, спец по выбиванию дани с русских городов- в качестве обитателя иконостаса выглядит забавно.
Его прыть по защите ордынских завоеваний от западных христиан - вызывает массу вопросов в его «профпригодности», как святого.
Бандитские налеты на беззащитные поселения эстов и чуди -тоже не делают князю чести.
Его демарш на Чудское озеро, как известно, был банальной грабительской вылазкой, первыми шагами русского террора.
Несколько романтичных рыцарей Ливонского ордена решили защитить семьи безоружных рыбаков, от русской «Бучи» XIII века.
Произошла потасовка, которую попы и историки позже раздули в «Ледовое побоище».
Конечно, Невский по праву мог бы украсить историю русского бандитизма, лицемерия, хамства, грабежа и коллаборационизма.
Уголовные наклонности князя были очевидны. Он с позором был изгнан даже из Новгорода. В ответ он собрал ордынских братков и обратил «любимый город» в пепелище: « вырвал языки многих новоградцев и ослепил их лично, дворы пожег, а жен поимел».
Конечно, Невский может быть святым только для РПЦ. Для прочих церквей он не слишком уместен в этом качестве.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:37
prodigy
Доброго ранку ВСІМ .
Всім Здоров,я і Гарного дня .
Пане prodigy , якщо подивится учорашню добу (спілкування ) то все було заповнено образами між форумчанами .
Я і почав спілкування на іншу тему щоб хоть якось перейти від образ до діалогу .
У добрі наміри будь кого з росіян я теж не вірю , але було цікаво що думають інші .
Декілько разів дивився надеждіна про тему постраждалих на війні і від бойових дій ну і стало мені цікаво, може і хто як я "майже" повірив в "правільних росіян ".
Ще раз всім ГАРНОГО дня .
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