Додано: Нед 04 лют, 2024 10:10

В 2023 году в граничащих с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях РФ было зафиксировано рекордное как минимум за 16 лет число убийств (ст. 105 УК). В Белгородской области этот показатель стал самым высоким по всей России за год, свидетельствуют данные МВД, обнаружила «Вёрстка» (иноагент). В Брянской области за год было зарегистрировано 167 убийств. В Курской — 190. Предыдущий рекорд в обоих регионах, согласно доступной статистике, фиксировался в 2008 году — тогда там было совершено 155 и 104 убийства соответственно. В Белгородской области за весь прошлый год зафиксировали 552 убийства. За последние 16 лет регион ни разу не приближался к таким показателям. До этого рекордными были данные 2022 года — 101 убийство. Показатели Белгородской области стали рекордными по всей стране за 2023 год. Похожие значения последний раз фиксировали девять лет назад: в 2015 году в Московской области, по данным МВД, было совершено 557 убийств. Она же заняла второе место в 2023 году — 285 убийств (в 2022 году — 341). На третьем месте — Иркутская область: в 2023 году там, по данным МВД, было совершено 222 убийства (в 2022 — 247). В прошлом году в Белгородской области также росло число тяжких и особо тяжких преступлений.

Сам по себе феномен всплеска интереса к криминальной романтике достаточно показателен. Это, конечно, такая ностальгия поколения 50+ по временам юности, но интерес молодых к сериалу и тематике тоже весьма интересен.



В террористической стране, где насилие стало нормой, и в которой полностью уничтожена любая вертикальная мобильность, криминал становится чуть ли не единственным социальным лифтом. Что и подстегивает интерес молодых к теме романтизации подобной стратегии поведения.



Для власти это, кстати, может быть в определенной степени выход - она не знает, что делать с молодым поколением, а умирать в чужих черноземах оно ни малейшего желания не выказывает. Поэтому криминальные войны, в которых можно будет сжечь этот опасный материал, для режима могут стать решением.

"герои возвращаются с войны". И тут ещё выходит сериал слово пацана, где главный герой солдат вернувшийся с войны в афгане. Где всех делят на "пацанов", "чушпанов", "ментов" и "комсомол". Опции "остаться просто человеком" в фильме нет. Жизнь полностью обесценена, за смерть малолетнего Ералаша ответственности никто не понёс, хотя имя убийц всем известно. Русское общество готовят к беззаконию и праву силы.