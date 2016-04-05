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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 лют, 2024 11:20
Слово пацана - кринжовая, омерзительная блевотина, как и весь современный "кинематограф" соссии. И хорошо, что этот позор популярен на болотах, это краткая характеристика генетических мутантов
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Бетон
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Додано: Нед 04 лют, 2024 11:35
холява написав:prodigy
Доброго ранку ВСІМ .
Всім Здоров,я і Гарного дня .
Пане prodigy , якщо подивится учорашню добу (спілкування ) то все було заповнено образами між форумчанами .
Я і почав спілкування на іншу тему щоб хоть якось перейти від образ до діалогу .
У добрі наміри будь кого з росіян я теж не вірю , але було цікаво що думають інші .
Декілько разів дивився надеждіна про тему постраждалих на війні і від бойових дій ну і стало мені цікаво, може і хто як я "майже" повірив в "правільних росіян ".
Ще раз всім ГАРНОГО дня .
Надєждін розумна людина, він був навколо Потаніна, Немцова, Керіенко (тобто терся роками біля можновладців( колишніх і сучасних) і мав з цього зиск. Вірити не можна в нього , і тому що він каже теж(бо він працює суту по методичці кремля, куратор Керіенко)
йому навіть дозволили казати "крамольні речі" тільки для того, щоб створити видимість свободи слова (але сам Надєждін боїться, що після "спектаклю виборів" може присісти років на 7(5), тому що буде вже не важливе те, що Керіенко дозволив йому рубати правду -матку, потім коли цирк закінчиться Надєждіна викинуть на втіху z-патріотам як використаний засіб (це сам Борис добре розуміє, на питання "яка ваша ціль на виборах?" -головне не сісти після виборів, а шанси у нього 80%)))
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Додано: Нед 04 лют, 2024 11:45
Игорь Алексеевич написав: prodigy написав:
В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена
А что они могли ещё написать. Они и так знали, что этот вопрос выносится не будет, поэтому 9 числа летит Шольц и Белый дом будет договариваться, что бы пока Германия и ЕС сосредоточила выделения денег Украине до осени. А там как карта ляжет. Победа Трампа - помощи больше не будет, значит будет тиск на Украину и планы на переговоры. Байден - деньги и продолжение войны. Трамп по любому сейчас будет всё тормозить, даже если и преподнесут ему листочек по границе с Мексикой. Найдёт др. причины. Его поддерживает электорат, который против выделения денег Украине, да и в сенате пока много его сторонников. Его лозунг - Европа далеко и нам нет дела до их разборок, нам нужны деньги на нашу экономику, рабочие места и т.д.
Спикер Джонсон это чел. Трампа и по их закону, только он может выносить на обсуждение все вопросы. Поэтому он не будет выносить этот вопрос без согласия Трампа, а иначе его полит. карьера сводится в дальнейшем к 000
Залужного поэтому и оставили в покое на время, т.к. Белый Дом сказал утихомирится, ещё не хватало им этого скандала, который только на руку сторонникам Трампа.
Джонсон нагадує такого собі "ботана", але це розумний і хитрий ворог. Трамп агент пуйла, без питань
Его поддерживает электорат, который против выделения денег Украине
там не все так прозоро-що можна поділити на "біле і чорне"
Американці взагалі нація егоцентрична і люди там (переважно) така ж вата , як на болотах-інтереси сугубо навколо холодильника і тв (книжок не читають, краще дивитись серіали і тупі шоу), до речі не вони одні (у люди в світи достатньо втратили в розвитку за останні 30 років)
питання-чи протримається Україна без військової допомоги від США? так
які будуть наслідки? трагічні
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Додано: Нед 04 лют, 2024 11:46
prodigy написав: холява написав:prodigy
Доброго ранку ВСІМ .
Всім Здоров,я і Гарного дня .
Пане prodigy , якщо подивится учорашню добу (спілкування ) то все було заповнено образами між форумчанами .
Я і почав спілкування на іншу тему щоб хоть якось перейти від образ до діалогу .
У добрі наміри будь кого з росіян я теж не вірю , але було цікаво що думають інші .
Декілько разів дивився надеждіна про тему постраждалих на війні і від бойових дій ну і стало мені цікаво, може і хто як я "майже" повірив в "правільних росіян ".
Ще раз всім ГАРНОГО дня .
Надєждін розумна людина, він був навколо Потаніна, Немцова, Керіенко (тобто терся роками біля можновладців( колишніх і сучасних) і мав з цього зиск. Вірити не можна в нього , і тому що він каже теж(бо він працює суту по методичці кремля, куратор Керіенко)
йому навіть дозволили казати "крамольні речі" тільки для того, щоб створити видимість свободи слова (але сам Надєждін боїться, що після "спектаклю виборів" може присісти років на 7(5), тому що буде вже не важливе те, що Керіенко дозволив йому рубати правду -матку, потім коли цирк закінчиться Надєждіна викинуть на втіху z-патріотам як використаний засіб (це сам Борис добре розуміє, на питання "яка ваша ціль на виборах?" -головне не сісти після виборів, а шанси у нього 80%)))
Обычная ГБшная схема, которую путин уже десятки раз проворачивал.
Берется такой себе лидер оппозиции, и в его круг вводятся свои агенты. Движению дают порезвиться, параллельно беря всех его мало-мальски активных последователей на карандаш. Потом, когда оно достигает определенного потолка, активистов зачищают вместе с лидером.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 11:47
Бетон написав:
Слово пацана - кринжовая, омерзительная блевотина, как и весь современный "кинематограф" соссии. И хорошо, что этот позор популярен на болотах, это краткая характеристика генетических мутантов
20% глядачі з терен України, чому?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 11:50
Игорь Алексеевич написав: prodigy написав:
В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена
А что они могли ещё написать. Они и так знали, что этот вопрос выносится не будет, поэтому 9 числа летит Шольц и Белый дом будет договариваться, что бы пока Германия и ЕС сосредоточила выделения денег Украине до осени. А там как карта ляжет. Победа Трампа - помощи больше не будет, значит будет тиск на Украину и планы на переговоры. Байден - деньги и продолжение войны. Трамп по любому сейчас будет всё тормозить, даже если и преподнесут ему листочек по границе с Мексикой. Найдёт др. причины. Его поддерживает электорат, который против выделения денег Украине, да и в сенате пока много его сторонников. Его лозунг - Европа далеко и нам нет дела до их разборок, нам нужны деньги на нашу экономику, рабочие места и т.д.
Спикер Джонсон это чел. Трампа и по их закону, только он может выносить на обсуждение все вопросы. Поэтому он не будет выносить этот вопрос без согласия Трампа, а иначе его полит. карьера сводится в дальнейшем к 000
Залужного поэтому и оставили в покое на время, т.к. Белый Дом сказал утихомирится, ещё не хватало им этого скандала, который только на руку сторонникам Трампа.
А тим часом ми підписуєм договори про гарантії безпеки. З британією підписали, далі готується договір з німеччиною й францією. Про шо там? Які вони гарантії нам дають? І на що ми підписуємось? Для чого вони якщо нас в нато беруть? Це зроблено щоб турція і мадяри не ставили палки в колеса? У випадку повторної війни буде британія воювати на нашій стороні ?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 12:10
Banderlog написав:
Для чого вони якщо нас в нато беруть?
Нас візмуть в НАТО, тільки коли в нашій Конституції буде записано, що повернення окупованих територій буде лише мирним шляхом. Підписують, щоб якийсь європейський чи американський трампончик, не зміг заблокувати нам військову допомогу, якщо що.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 12:11
Banderlog написав: Игорь Алексеевич написав: prodigy написав:
В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена
А что они могли ещё написать. Они и так знали, что этот вопрос выносится не будет, поэтому 9 числа летит Шольц и Белый дом будет договариваться, что бы пока Германия и ЕС сосредоточила выделения денег Украине до осени. А там как карта ляжет. Победа Трампа - помощи больше не будет, значит будет тиск на Украину и планы на переговоры. Байден - деньги и продолжение войны. Трамп по любому сейчас будет всё тормозить, даже если и преподнесут ему листочек по границе с Мексикой. Найдёт др. причины. Его поддерживает электорат, который против выделения денег Украине, да и в сенате пока много его сторонников. Его лозунг - Европа далеко и нам нет дела до их разборок, нам нужны деньги на нашу экономику, рабочие места и т.д.
Спикер Джонсон это чел. Трампа и по их закону, только он может выносить на обсуждение все вопросы. Поэтому он не будет выносить этот вопрос без согласия Трампа, а иначе его полит. карьера сводится в дальнейшем к 000
Залужного поэтому и оставили в покое на время, т.к. Белый Дом сказал утихомирится, ещё не хватало им этого скандала, который только на руку сторонникам Трампа.
А тим часом ми підписуєм договори про гарантії безпеки. З британією підписали, далі готується договір з німеччиною й францією. Про шо там? Які вони гарантії нам дають? І на що ми підписуємось? Для чого вони якщо нас в нато беруть? Це зроблено щоб турція і мадяри не ставили палки в колеса? У випадку повторної війни буде британія воювати на нашій стороні ?
в НАТО беруть, але попізже
самий оптимістичний термін 2035рік (2030 -це супер успіх), якщо НАТО проіснує так довго (якщо США при Трампі після 2025 забажають вийти з НАТО-це не буде для мене сюрпризом, а їм в 2030 доведеться воювати з Китаєм сам на сам (ну може Японія допоможе, але тільки в варіанті коли Китай почне війну не Тайваню, а з Японії)
Що дають Україні гарантії? Юридично закріплену допомогу на роки-як в США Ізраїль стратегичний партнер(але це сталося не відразу), то Україна стратегічний партнер Франції і Британії (Польщі і країн Балтії), чим більше договорів-тим більше допомоги
чи підуть британці(французи) воювати за Україну? Так вони сьогодні вже тут воюють(волонтери та інші), офіційно -НІ, не підуть
Гетлі Джордан, Дугай-Лейудек Адріан та інші
За оцінками організації The Soufan Center, станом на 2019 рік у війні на сході України взяло участь до 2241 іноземця. До 879 осіб воювали на боці України, і до 1372 — на проросійському боці. Організація також наводить участь до 15 тисяч росіян у війні, без врахування регулярних Збройних сил РФ: до 3000 росіян воювало на стороні України, і до 12000 — на проросійському боц
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Додано: Нед 04 лют, 2024 12:12
lapay написав: Banderlog написав:
Для чого вони якщо нас в нато беруть?
Нас візмуть в НАТО, тільки коли в нашій Конституції буде записано, що повернення окупованих територій буде лише мирним шляхом
. Підписують, щоб якийсь європейський чи американський трампончик, не зміг заблокувати нам військову допомогу, якщо що.
маячня і російський нахрюк
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Додано: Нед 04 лют, 2024 12:15
prodigy написав: pesikot написав:
Не думаю, что вас обрадует триколор над Одессой ...
в тг каналі вчора прочитав таке: окупанти і поліція чатують біля (назва ресторану)
куди дивиться сбу? дивляться на камери за дівчатами Бігуса
Не без цього, в кожному місті є приблизно 10-15% ждунів, яким і рашистські ракетні обстріли не змінять іхні думки
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