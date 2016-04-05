Додано: Нед 04 лют, 2024 12:11

Banderlog написав: Игорь Алексеевич написав: prodigy написав: В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена А что они могли ещё написать. Они и так знали, что этот вопрос выносится не будет, поэтому 9 числа летит Шольц и Белый дом будет договариваться, что бы пока Германия и ЕС сосредоточила выделения денег Украине до осени. А там как карта ляжет. Победа Трампа - помощи больше не будет, значит будет тиск на Украину и планы на переговоры. Байден - деньги и продолжение войны. Трамп по любому сейчас будет всё тормозить, даже если и преподнесут ему листочек по границе с Мексикой. Найдёт др. причины. Его поддерживает электорат, который против выделения денег Украине, да и в сенате пока много его сторонников. Его лозунг - Европа далеко и нам нет дела до их разборок, нам нужны деньги на нашу экономику, рабочие места и т.д.

Спикер Джонсон это чел. Трампа и по их закону, только он может выносить на обсуждение все вопросы. Поэтому он не будет выносить этот вопрос без согласия Трампа, а иначе его полит. карьера сводится в дальнейшем к 000

Залужного поэтому и оставили в покое на время, т.к. Белый Дом сказал утихомирится, ещё не хватало им этого скандала, который только на руку сторонникам Трампа. А что они могли ещё написать. Они и так знали, что этот вопрос выносится не будет, поэтому 9 числа летит Шольц и Белый дом будет договариваться, что бы пока Германия и ЕС сосредоточила выделения денег Украине до осени. А там как карта ляжет. Победа Трампа - помощи больше не будет, значит будет тиск на Украину и планы на переговоры. Байден - деньги и продолжение войны. Трамп по любому сейчас будет всё тормозить, даже если и преподнесут ему листочек по границе с Мексикой. Найдёт др. причины. Его поддерживает электорат, который против выделения денег Украине, да и в сенате пока много его сторонников. Его лозунг - Европа далеко и нам нет дела до их разборок, нам нужны деньги на нашу экономику, рабочие места и т.д.Спикер Джонсон это чел. Трампа и по их закону, только он может выносить на обсуждение все вопросы. Поэтому он не будет выносить этот вопрос без согласия Трампа, а иначе его полит. карьера сводится в дальнейшем к 000Залужного поэтому и оставили в покое на время, т.к. Белый Дом сказал утихомирится, ещё не хватало им этого скандала, который только на руку сторонникам Трампа.

А тим часом ми підписуєм договори про гарантії безпеки. З британією підписали, далі готується договір з німеччиною й францією. Про шо там? Які вони гарантії нам дають? І на що ми підписуємось? Для чого вони якщо нас в нато беруть? Це зроблено щоб турція і мадяри не ставили палки в колеса? У випадку повторної війни буде британія воювати на нашій стороні ? А тим часом ми підписуєм договори про гарантії безпеки. З британією підписали, далі готується договір з німеччиною й францією. Про шо там? Які вони гарантії нам дають? І на що ми підписуємось? Для чого вони якщо нас в нато беруть? Це зроблено щоб турція і мадяри не ставили палки в колеса? У випадку повторної війни буде британія воювати на нашій стороні ?

За оцінками організації The Soufan Center, станом на 2019 рік у війні на сході України взяло участь до 2241 іноземця. До 879 осіб воювали на боці України, і до 1372 — на проросійському боці. Організація також наводить участь до 15 тисяч росіян у війні, без врахування регулярних Збройних сил РФ: до 3000 росіян воювало на стороні України, і до 12000 — на проросійському боц

в НАТО беруть, але попізжесамий оптимістичний термін 2035рік (2030 -це супер успіх), якщо НАТО проіснує так довго (якщо США при Трампі після 2025 забажають вийти з НАТО-це не буде для мене сюрпризом, а їм в 2030 доведеться воювати з Китаєм сам на сам (ну може Японія допоможе, але тільки в варіанті коли Китай почне війну не Тайваню, а з Японії)Що дають Україні гарантії? Юридично закріплену допомогу на роки-як в США Ізраїль стратегичний партнер(але це сталося не відразу), то Україна стратегічний партнер Франції і Британії (Польщі і країн Балтії), чим більше договорів-тим більше допомогичи підуть британці(французи) воювати за Україну? Так вони сьогодні вже тут воюють(волонтери та інші), офіційно -НІ, не підутьГетлі Джордан, Дугай-Лейудек Адріан та інші