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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6640664166426643
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:55

unicdima

Дімич , Доброго дня .
Я ( можно на ти ? )дуже Прошу не ображати і не накидуваться на когось .
Форум це діалог , написав , відповів .
Як ти побачив незрозуміння , то діалог закінчується .
Деякі не взмозі ( У ТОМУ ЧИСЛІ І Я ) витримати деякі повідомлення , і "корректні відповіді " .
Але треба дуже обачно відповідати .
Так, Так .............навіть іншим які мають протилежну крапку зору .....
Можно з гумором , можно з езеповою мовою ......

Пля....... забув додати prodigy це наглядна енциклопедія по відданості державі .
З Повагою Семінаріст холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:07

  prodigy написав:
  lapay написав:
  Banderlog написав:Для чого вони якщо нас в нато беруть?

Нас візмуть в НАТО, тільки коли в нашій Конституції буде записано, що повернення окупованих територій буде лише мирним шляхом. Підписують, щоб якийсь європейський чи американський трампончик, не зміг заблокувати нам військову допомогу, якщо що.



маячня і російський нахрюк

Устав НАТО, країни Балтії, ФРН. Не ми перші.
Додано: Нед 09 лип, 2023 12:13
Re: Політичні дискусії
lapay написав:
В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.


Портніков висловив цікаву думку, що можна згадати німецький варіант. ФРН визнавала НДР своєю окупованою частиною, але в Конституції було записано, що об'єднання може відбутися тільки мирним шляхом, якщо цього захочуть самі мешканці НДР. Після цього її прийняли в НАТО.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:39

  холява написав:unicdima

Дімич , Доброго дня .
Я ( можно на ти ? )дуже Прошу не ображати і не накидуваться на когось .
Форум це діалог , написав , відповів .
Як ти побачив незрозуміння , то діалог закінчується .
Деякі не взмозі ( У ТОМУ ЧИСЛІ І Я ) витримати деякі повідомлення , і "корректні відповіді " .
Але треба дуже обачно відповідати .
Так, Так .............навіть іншим які мають протилежну крапку зору .....
Можно з гумором , можно з езеповою мовою ......

Пля....... забув додати prodigy це наглядна енциклопедія по відданості державі .
З Повагою Семінаріст холява

А де ти тут бачиш можливість діалогу?
Моє повідомлення вже видалено, а антиукраїнська пропаганда залишилася.
unicdima
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