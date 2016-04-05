The New York Times: Германия готовится к десятилетиям противостояния с Россией.



Лидеры стран бьют тревогу по поводу растущих угроз, но канцлер Олаф Шольц опасается зайти слишком далеко в отношении Кремля и своей собственной неоднозначной общественности.



▪️Министр обороны Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией - Германии необходимо быстро восстановить вооруженные силы страны на случай, если Владимир Путин не остановиться на границе с Украиной. В ряде недавних интервью немецким СМИ Писториус заявил, что сейчас вооруженные силы России полностью заняты Украиной. Но если будет заключено перемирие и у г-на Путина будет несколько лет на перезагрузку, российский лидер задумается о том, чтобы проверить единство НАТО.



▪️Публичные предупреждения г-на Писториуса отражают значительный сдвиг в высшем руководстве страны, которая со времен окончания холодной войны избегала сильных вооруженных сил. Тревога становится все громче, но немецкая общественность по-прежнему не убеждена в том, что безопасность Германии и Европы находится под серьезной угрозой со стороны России. Пост министра обороны в Германии часто оказывается политическим тупиком. Но статус г-на Писториуса как одного из самых популярных политиков страны дает ему свободу слова, которой не пользуются другие - в том числе его руководитель, канцлер Олаф Шольц.



▪️В то время как г-н Шольц готовится к встрече с президентом Байденом в Белом доме в пятницу, многие в немецком правительстве уверены - с Россией г-на Путина нельзя вернуться к привычному порядку вещей. Представители Бундестага ожидают небольшого прогресса в этом году на Украине и они боятся последствий победы российского президента. Эти опасения теперь смешались с обсуждением, что произойдет с НАТО, если бывший президент Дональд Трамп будет избран и получит второй шанс действовать в соответствии со своим инстинктом вывести Соединенные Штаты из альянса.



▪️Перспектива переизбрания г-на Трампа заставила немецких чиновников и многих их коллег по НАТО неофициально рассуждать, сможет ли почти 75-летняя структура альянса, которую они планируют отпраздновать в Вашингтоне в этом году, выжить без Соединенных Штатов в ее центре. Многие немецкие чиновники заявляют, что лучшая стратегическая надежда г-на Путина - это распад НАТО. Для немцев, в частности, это поразительный разворот мышления. Всего год назад НАТО упивалось новым чувством цели и новом единством, и многие с уверенностью обсуждали, что г-н Путин скрывается



Но теперь, в условиях ненадежной Америки, агрессивной России и стремительного Китая, а также, казалось бы, зашедшего в тупик конфликта на Украине и глубоко непопулярного конфликта в Газе, немецкие официальные лица начинают говорить о возникновении нового, сложного и тревожного мира, имеющего серьезные последствия для европейской и трансатлантической безопасности. Их непосредственной заботой является растущий пессимизм относительно продолжения участия Соединенных Штатов в финансировании борьбы Украины. Так как Германия, второй по величине вкладчик, согласилась удвоить свой взнос в этом году, доведя его примерно до 8,5 миллиарда долларов.



▪️За десятилетия, прошедшие после распада Советского Союза, большинство немцев привыкли к тому, что безопасность страны будет обеспечена, если она будет работать с Россией, а не против нее. И Китай продолжит оставаться необходимым партнером с важнейшим рынком для немецких автомобилей и оборудования. Даже сегодня г-н Шольц, социал-демократ, чья партия традиционно стремилась к достойным связям с Москвой, кажется, не желает обсуждать гораздо более конфронтационное будущее с Россией или Китаем, которое так ярко описывают руководители немецкой обороны и разведки.



▪️За исключением г-на Писториуса, который был малоизвестен до того, как год назад его выбрали на пост главы министерства обороны, немногие политики публично затрагивают эту тему. Г-н Шольц особенно осторожен, заботясь об отношениях Германии с Соединенными Штатами и опасаясь слишком сильно давить на Россию и ее непредсказуемого президента. Два года назад он провозгласил новую эру для Германии – «Zeitenwende», или исторический Переломный момент, в политике безопасности Германии, который, по его словам, будет отмечен значительным изменением расходов и стратегического мышления. Он выполнил обещание выделить дополнительные 100 миллиардов евро на военные расходы в течение четырех лет.



▪️В этом году Германия впервые потратит на военные нужды 2 процента своего валового внутреннего продукта, достигнув цели, которую все страны НАТО согласовали в 2014 году, после ситуации в Крыму. Германия также взяла на себя обязательство укрепить восточный фланг НАТО против России, пообещав разместить в Литве бригаду на постоянной основе к 2027 году.



▪️Однако в других вопросах г-н Шольц действует с большой осторожностью. Вместе с г-ном Байденом он выступил против установления сроков возможного вступления Украины в альянс. Самым ярким примером его осторожности является его постоянный отказ предоставить Украине крылатую ракету большой дальности воздушного базирования под названием «Таурус».

