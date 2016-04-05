Дімич , Доброго дня . Я ( можно на ти ? )дуже Прошу не ображати і не накидуваться на когось . Форум це діалог , написав , відповів . Як ти побачив незрозуміння , то діалог закінчується . Деякі не взмозі ( У ТОМУ ЧИСЛІ І Я ) витримати деякі повідомлення , і "корректні відповіді " . Але треба дуже обачно відповідати . Так, Так .............навіть іншим які мають протилежну крапку зору ..... Можно з гумором , можно з езеповою мовою ......
Пля....... забув додати prodigy це наглядна енциклопедія по відданості державі . З Повагою Семінаріст холява
Banderlog написав:Для чого вони якщо нас в нато беруть?
Нас візмуть в НАТО, тільки коли в нашій Конституції буде записано, що повернення окупованих територій буде лише мирним шляхом. Підписують, щоб якийсь європейський чи американський трампончик, не зміг заблокувати нам військову допомогу, якщо що.
маячня і російський нахрюк
Устав НАТО, країни Балтії, ФРН. Не ми перші.
Додано: Нед 09 лип, 2023 12:13 Re: Політичні дискусії
lapay написав: В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Портніков висловив цікаву думку, що можна згадати німецький варіант. ФРН визнавала НДР своєю окупованою частиною, але в Конституції було записано, що об'єднання може відбутися тільки мирним шляхом, якщо цього захочуть самі мешканці НДР. Після цього її прийняли в НАТО.
lapay написав:Нас візмуть в НАТО, тільки коли в нашій Конституції буде записано, що повернення окупованих територій буде лише мирним шляхом.
Чи правильно я зрозуміла - якщо ми хочемо в НАТО, то повинні негайно змінити Конституцію, записавши туди, що повернення окупованих територій буде лише мирним шляхом? І звісно треба негайно віддати ці окуповані території рф, щоб було шо повертати. Так?
lapay написав:В епічних планах нашої влади є вихід на кордони 1991 року вже до кінця цього року, і тільки після цього, чи після зникнення фюрера, переговори з Рашою. Тільки реальність геть інша, і нам доведеться вибирати, що втратити - захист під НАТО, чи окуповані території.
Тобто нічого не втрачати, підписуючи гарантії безпеки та зміцнюючи армію сучасною зброєю - це маячня, не наш варіант? Нам тільки втрати, кацапії - здобутки?
lapay написав:Портніков висловив цікаву думку, що можна згадати німецький варіант. ФРН визнавала НДР своєю окупованою частиною, але в Конституції було записано, що об'єднання може відбутися тільки мирним шляхом, якщо цього захочуть самі мешканці НДР. Після цього її прийняли в НАТО.
Навіщо ця маніпуляція? ЛНР і ДНР практично знищені, а серед мешканців Криму, Маріуполя і Мелітополя - все більше понаїхів з рф. Ви вірите в чесні референдуми там? В Німеччині (НДР) теж так було?
The New York Times: Германия готовится к десятилетиям противостояния с Россией.
Лидеры стран бьют тревогу по поводу растущих угроз, но канцлер Олаф Шольц опасается зайти слишком далеко в отношении Кремля и своей собственной неоднозначной общественности.
▪️Министр обороны Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией - Германии необходимо быстро восстановить вооруженные силы страны на случай, если Владимир Путин не остановиться на границе с Украиной. В ряде недавних интервью немецким СМИ Писториус заявил, что сейчас вооруженные силы России полностью заняты Украиной. Но если будет заключено перемирие и у г-на Путина будет несколько лет на перезагрузку, российский лидер задумается о том, чтобы проверить единство НАТО.
▪️Публичные предупреждения г-на Писториуса отражают значительный сдвиг в высшем руководстве страны, которая со времен окончания холодной войны избегала сильных вооруженных сил. Тревога становится все громче, но немецкая общественность по-прежнему не убеждена в том, что безопасность Германии и Европы находится под серьезной угрозой со стороны России. Пост министра обороны в Германии часто оказывается политическим тупиком. Но статус г-на Писториуса как одного из самых популярных политиков страны дает ему свободу слова, которой не пользуются другие - в том числе его руководитель, канцлер Олаф Шольц.
▪️В то время как г-н Шольц готовится к встрече с президентом Байденом в Белом доме в пятницу, многие в немецком правительстве уверены - с Россией г-на Путина нельзя вернуться к привычному порядку вещей. Представители Бундестага ожидают небольшого прогресса в этом году на Украине и они боятся последствий победы российского президента. Эти опасения теперь смешались с обсуждением, что произойдет с НАТО, если бывший президент Дональд Трамп будет избран и получит второй шанс действовать в соответствии со своим инстинктом вывести Соединенные Штаты из альянса.
▪️Перспектива переизбрания г-на Трампа заставила немецких чиновников и многих их коллег по НАТО неофициально рассуждать, сможет ли почти 75-летняя структура альянса, которую они планируют отпраздновать в Вашингтоне в этом году, выжить без Соединенных Штатов в ее центре. Многие немецкие чиновники заявляют, что лучшая стратегическая надежда г-на Путина - это распад НАТО. Для немцев, в частности, это поразительный разворот мышления. Всего год назад НАТО упивалось новым чувством цели и новом единством, и многие с уверенностью обсуждали, что г-н Путин скрывается
Но теперь, в условиях ненадежной Америки, агрессивной России и стремительного Китая, а также, казалось бы, зашедшего в тупик конфликта на Украине и глубоко непопулярного конфликта в Газе, немецкие официальные лица начинают говорить о возникновении нового, сложного и тревожного мира, имеющего серьезные последствия для европейской и трансатлантической безопасности. Их непосредственной заботой является растущий пессимизм относительно продолжения участия Соединенных Штатов в финансировании борьбы Украины. Так как Германия, второй по величине вкладчик, согласилась удвоить свой взнос в этом году, доведя его примерно до 8,5 миллиарда долларов.
▪️За десятилетия, прошедшие после распада Советского Союза, большинство немцев привыкли к тому, что безопасность страны будет обеспечена, если она будет работать с Россией, а не против нее. И Китай продолжит оставаться необходимым партнером с важнейшим рынком для немецких автомобилей и оборудования. Даже сегодня г-н Шольц, социал-демократ, чья партия традиционно стремилась к достойным связям с Москвой, кажется, не желает обсуждать гораздо более конфронтационное будущее с Россией или Китаем, которое так ярко описывают руководители немецкой обороны и разведки.
▪️За исключением г-на Писториуса, который был малоизвестен до того, как год назад его выбрали на пост главы министерства обороны, немногие политики публично затрагивают эту тему. Г-н Шольц особенно осторожен, заботясь об отношениях Германии с Соединенными Штатами и опасаясь слишком сильно давить на Россию и ее непредсказуемого президента. Два года назад он провозгласил новую эру для Германии – «Zeitenwende», или исторический Переломный момент, в политике безопасности Германии, который, по его словам, будет отмечен значительным изменением расходов и стратегического мышления. Он выполнил обещание выделить дополнительные 100 миллиардов евро на военные расходы в течение четырех лет.
▪️В этом году Германия впервые потратит на военные нужды 2 процента своего валового внутреннего продукта, достигнув цели, которую все страны НАТО согласовали в 2014 году, после ситуации в Крыму. Германия также взяла на себя обязательство укрепить восточный фланг НАТО против России, пообещав разместить в Литве бригаду на постоянной основе к 2027 году.
▪️Однако в других вопросах г-н Шольц действует с большой осторожностью. Вместе с г-ном Байденом он выступил против установления сроков возможного вступления Украины в альянс. Самым ярким примером его осторожности является его постоянный отказ предоставить Украине крылатую ракету большой дальности воздушного базирования под названием «Таурус».
по выделенному, так что получается перемирие Германии не очень то нужно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 лют, 2024 15:03, всього редагувалось 2 разів.