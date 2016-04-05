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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:05
pesikot написав:
Коли ти підтримуєшь, щоб ТЦК прострілювали коліна
Коли ти підтримуєшь, щоб ТЦК били людей
пишем сценарий сериала "Слово ТЦК"? утрём нос пацанам.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 04 лют, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:10
vitaliiangel
К тебе у меня другой вопрос
Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...
Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.
Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?
Подумай и жду от тебя ответа
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:13
prodigy написав:
то не капітан, який не бухає з матросами і не валяється потім під столом...
о це дійсно авторитет
ви в якому званні зараз? щоб розуміти ваш рівень в офіцерських щабелях
твоє це хавати порохату пропаганду, а не розуміти мій рівень.
іди на Кривий, може там ще якесь гівно на Зеленського чи Буданова запостили.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18
pesikot написав:
Ты так топишь против мобилизации в Украине,
ты брехло. Как обычно. Я уже писал с кого должна быть начата мобилизация, с тех кто от государства что то получил в т.ч. службу/работу, должности, звания, пенсии. Против мобилизации у меня нет постов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 04 лют, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:19
vitaliiangel написав: pesikot написав:
Ты так топишь против мобилизации в Украине,
ты брехло. Как обычно. Я уже писал с кого должна быть начата мобилизация, с тех кто от государства что то получил. Против мобилизации у меня нет постов.
Ответ понятен, в российский военкомат побежишь, роняя тапки ...
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