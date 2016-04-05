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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6641664266436644
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:05

  pesikot написав:Коли ти підтримуєшь, щоб ТЦК прострілювали коліна
Коли ти підтримуєшь, щоб ТЦК били людей
пишем сценарий сериала "Слово ТЦК"? утрём нос пацанам.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 лют, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:10

vitaliiangel
К тебе у меня другой вопрос

Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...

Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.

Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?

Подумай и жду от тебя ответа
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:13

  prodigy написав:то не капітан, який не бухає з матросами і не валяється потім під столом...
о це дійсно авторитет

ви в якому званні зараз? щоб розуміти ваш рівень в офіцерських щабелях

твоє це хавати порохату пропаганду, а не розуміти мій рівень.
іди на Кривий, може там ще якесь гівно на Зеленського чи Буданова запостили.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18

  pesikot написав:Ты так топишь против мобилизации в Украине,
ты брехло. Как обычно. Я уже писал с кого должна быть начата мобилизация, с тех кто от государства что то получил в т.ч. службу/работу, должности, звания, пенсии. Против мобилизации у меня нет постов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 лют, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:19

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Ты так топишь против мобилизации в Украине,
ты брехло. Как обычно. Я уже писал с кого должна быть начата мобилизация, с тех кто от государства что то получил. Против мобилизации у меня нет постов.

Ответ понятен, в российский военкомат побежишь, роняя тапки ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:27

  pesikot написав:unicdima

Алє питання залишається ?

Коли ти підтримуєшь, щоб ТЦК прострілювали коліна
Коли ти підтримуєшь, щоб ТЦК били людей

А рашисти робили і роблять те саме, про що я наводив багато прикладів

То чим особисто ти відрізняєшься від рашистів ?

Я хочу почути конкретну відповідь від тебе

PS. Панове модератори, прошу не видаляти моє повідомлення
Пане холява, прошу розуміння

Ти і тобі подібні і є рашисти, брешеш ти як рашисти, як і цьому пості, пропаганду поширюєте ту саму, що і рашисти.
unicdima
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