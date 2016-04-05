Додано: Нед 04 лют, 2024 16:49

budivelnik написав: Не зміг написати в скриньку бо prodigy мене закинув в ігнор , але питання стосується наших бойових дій, тому якщо не важко комусь з учасників мене процитувати або перекинути це питання prodigy...



Доброго дня

Якщо не складно - підкажіть

а - товщина підводної частини борту танкера ( я нарив десь приблизно 35 мм - це так?)

б - чи є ще якісь перепони між нафтою і водою крім самого борту

в - які витрати пального при русі судна ( цікавить реальний розхід реального судна , без назв , але з параметрами)

швидкість

довжина

ширина

глибина занурення( вибачте за корявий термін) борту

вага судна

При цьому якщо можна то мене цікавить тільки енергетичні витрати на рух і не цікавлять витрати на функціонування екіпажу( електрика, відкачка води і так далі)

Дякую Не зміг написати в скриньку бо prodigy мене закинув в ігнор , але питання стосується наших бойових дій, тому якщо не важко комусь з учасників мене процитувати або перекинути це питання prodigy...Доброго дняЯкщо не складно - підкажітьа - товщина підводної частини борту танкера ( я нарив десь приблизно 35 мм - це так?)б - чи є ще якісь перепони між нафтою і водою крім самого бортув - які витрати пального при русі судна ( цікавить реальний розхід реального судна , без назв , але з параметрами)швидкістьдовжинаширинаглибина занурення( вибачте за корявий термін) бортувага суднаПри цьому якщо можна то мене цікавить тільки енергетичні витрати на рух і не цікавлять витрати на функціонування екіпажу( електрика, відкачка води і так далі)Дякую

Льодовий клас відноситься до позначення, призначеного класифікаційним товариством або національним органом для позначення додаткового рівня зміцнення, а також інших механізмів, які дозволяють судну рухатися крізь морський лід. Деякі льодові класи також мають вимоги до льодових характеристик судна.

most of the tankers trading around the world are double-hull . The promise has been kept and strictly enforced in most of the countries around the world. It certainly reduces the risk of oil pollution when there is a collision.



But some single hull tankers do operate in around the third world countries where the laws are not so strict. The old tankers are being phased out as their condition deteriorates



So there are few single hull tankers operating but generally the tankers are mostly double-hull

14315 kw

залежить водотонажності судна,умовно чим більше, тим товщена товщину общивки корпусу також впливає наявність (або відсутність) у судна льодового классу (Ise class)Building a ship to an ice class means that the, and more scantlings must be in place. Sea chests may need to be arranged differently depending on the class. Sea bays may also be requiredб - чи є ще якісь перепони між нафтою і водою крім самого бортусучасні судна будуються з, щоб у разі аварії (посадки на мілину) протидіяти витоку нафти з грузових танківна судні два вида пального -важке (для головного двигуна(двигунів, у мене на деяких було по 2 головних, це пассажирське судно, паром і ро-ро) і дизельне (в морі для дизель-генераторів, в порту також для головного двигуна)останні 20 років різні країни у світі почали вимагати використовувати важке паливо (зі змістом 1% серки і навіть 0,5%), таке паливо коштує значно більше, ніж звичайне, але правила дуже жосткі (ці два вида мають бути у різних поливних танках)(а швидкість також залежить від погоди-волна/вітер), і стану корпуса (якщо після ремонту -корпкс чистий-то це одні витрати, якость у 2009 під час світового кризису стояли 70 днів на якорі в Луанді, обросли ракушками так, що більше 16 вузлів не могли дати(навантаження росло, витрати пального дикі, а швидкість майже не додалась)на приклад двигун Mitsubishi, 10000 кВт при швидкості 17 вузлів ( море до 4 балів)-витрати десь 33-35тон на деньмое судно Glovis Countess довжина -199м, ширина 32м, осадка (грузова) 9,5мengine Mitsubishi 7UEC60LSII- Engine Power,швидкість 19 вузлів (море до 4 балів)-витратисудно у проливі Канмон(Японія), відео -червень 2015рякщо судно старе (30+ років), старій тип двигуна (без електронного вприску)то там витрати на 20% вище(і інколи і 25%)😊