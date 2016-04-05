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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6641664266436644
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18

  pesikot написав:Ты так топишь против мобилизации в Украине,
ты брехло. Как обычно. Я уже писал с кого должна быть начата мобилизация, с тех кто от государства что то получил в т.ч. службу/работу, должности, звания, пенсии. Против мобилизации у меня нет постов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 лют, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:37

prodigy

Не зміг написати в скриньку бо prodigy мене закинув в ігнор , але питання стосується наших бойових дій, тому якщо не важко комусь з учасників мене процитувати або перекинути це питання prodigy...

Доброго дня
Якщо не складно - підкажіть
а - товщина підводної частини борту танкера ( я нарив десь приблизно 35 мм - це так?)
б - чи є ще якісь перепони між нафтою і водою крім самого борту
в - які витрати пального при русі судна ( цікавить реальний розхід реального судна , без назв , але з параметрами)
швидкість
довжина
ширина
глибина занурення( вибачте за корявий термін) борту
вага судна
При цьому якщо можна то мене цікавить тільки енергетичні витрати на рух і не цікавлять витрати на функціонування екіпажу( електрика, відкачка води і так далі)
Дякую
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:06

  prodigy написав:
  unicdima написав:
  Бетон написав:Мне неинтересно, что там на болотах. мне важно, что творится в моей стране

На блокпосту Київщини, під час вручення повістки, побили водія фури. 55-річний чоловік у лікарні зі струсом мозку, – ЗМІ

За словами дочки потерпілого, чоловіка побили невідомі співробітники ТЦК, які прибули за дзвінком

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0J3m5L3EzczxK1Q4KXWjFMwwQgUQEt7UJk4Mn55v8Bk9dhsXaMiPhoZ2y9uidkzy4l&id=100015245822822

Видно гнида конкретно дістала хлопців на блокпосту, дочечка сама пише, що виродок цілу годину хлопцям мозок виносив.
Через таких будуть і коліна прострелені.


може треба змінити щось в законі?

жуля тимошенко волає, що не можна знижувати призивний вік з 27 до 25, а пакувати
дідуганів 55+ можна? у цьому віці у 9 з 10 гіпертонія другої степені (у третини проблеми з серцем, або цукровий діабет)
у другу світову призивний вік був 19-40 (за 100 років люди стали слабкіші від наших пращурів, тому що не мають взагалі фізичного навантаження (спорт зал після 45 відвідує 4-5%), всі мають авто і ніхто не ходить в сусіднє село(або на поле в бригаду) на роботу пішки по 10+10км на день


Причем тут закон к тому факту что человека бьют, у жены забирают телефон а на дочку направляют автоматы - в законе такое есть? Как изменение закона изменит психологию людей готовых простреливать гражданским колени? Их изменит только правильное применение уже существующих законов

Кримінальний кодекс України
Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту
1. Публічні заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами -
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі дії, вчинені з використанням засобів масової інформації, -

караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.


Кримінальний кодекс України
Стаття 258. Терористичний акт
1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення,


Если мы живем в правовой стране - человек призвавший простреливать гражданским колени уже должен быть за решеткой.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:26

katso

Коли тобі на блок-посту у ВІЙСКОВИЙ ЧАС кажуть вийти з авто , надати документи і получити повістку , ЗОБОВ,ЯЗАН зробити те що вимагають .
А от вже в ТЦК , чи десь іще ,ЖГІ що забажаеш .
І дякуй Господу що тобі запрошення до лоба не прибили цвяхами між очей .

Це вам не на стравусі гасать разом з ВФЯ .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Коли тобі на блок-посту у ВІЙСКОВИЙ ЧАС кажуть вийти з авто , надати документи і получити повістку , ЗОБОВ,ЯЗАН зробити те що вимагають .
А от вже в ТЦК , чи десь іще ,ЖГІ що забажаеш .
І дякуй Господу що тобі запрошення до лоба не прибили цвяхами між очей .

Поки що в 99% не маєш, адже повістку вручають з порушенням чинних законів (які вже давним давно треба було змінити)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:41

Дюрі-бачі

Я так зрозумів ,що ви не уважно прочитали реакцію на дії водія .
Скоріш за все хлопці були дуже терплячи і "торелантні "( помилка від мене в написанні ) , мабуть контужені , після участі в БД .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:49

  budivelnik написав:Не зміг написати в скриньку бо prodigy мене закинув в ігнор , але питання стосується наших бойових дій, тому якщо не важко комусь з учасників мене процитувати або перекинути це питання prodigy...

Доброго дня
Якщо не складно - підкажіть
а - товщина підводної частини борту танкера ( я нарив десь приблизно 35 мм - це так?)
б - чи є ще якісь перепони між нафтою і водою крім самого борту
в - які витрати пального при русі судна ( цікавить реальний розхід реального судна , без назв , але з параметрами)
швидкість
довжина
ширина
глибина занурення( вибачте за корявий термін) борту
вага судна
При цьому якщо можна то мене цікавить тільки енергетичні витрати на рух і не цікавлять витрати на функціонування екіпажу( електрика, відкачка води і так далі)
Дякую


а - товщина підводної частини борту танкера залежить водотонажності судна,умовно чим більше, тим товще
на товщину общивки корпусу також впливає наявність (або відсутність) у судна льодового классу (Ise class)
Льодовий клас відноситься до позначення, призначеного класифікаційним товариством або національним органом для позначення додаткового рівня зміцнення, а також інших механізмів, які дозволяють судну рухатися крізь морський лід. Деякі льодові класи також мають вимоги до льодових характеристик судна.


Building a ship to an ice class means that the hull must be thicker, and more scantlings must be in place. Sea chests may need to be arranged differently depending on the class. Sea bays may also be required to ensure that the sea chest does not become blocked with ice.

б - чи є ще якісь перепони між нафтою і водою крім самого борту

сучасні судна будуються з баластними танками подвійного дна, щоб у разі аварії (посадки на мілину) протидіяти витоку нафти з грузових танків

most of the tankers trading around the world are double-hull. The promise has been kept and strictly enforced in most of the countries around the world. It certainly reduces the risk of oil pollution when there is a collision.

But some single hull tankers do operate in around the third world countries where the laws are not so strict. The old tankers are being phased out as their condition deteriorates

So there are few single hull tankers operating but generally the tankers are mostly double-hull


в - які витрати пального при русі судна

на судні два вида пального -важке (для головного двигуна(двигунів, у мене на деяких було по 2 головних, це пассажирське судно, паром і ро-ро) і дизельне (в морі для дизель-генераторів, в порту також для головного двигуна)

останні 20 років різні країни у світі почали вимагати використовувати важке паливо (зі змістом 1% серки і навіть 0,5%), таке паливо коштує значно більше, ніж звичайне, але правила дуже жосткі (ці два вида мають бути у різних поливних танках)
https://www.maritimeoptima.com/insights ... seca-zones

витрати важкого палива залежать від потужності двигуна і швидкості судна (а швидкість також залежить від погоди-волна/вітер), і стану корпуса (якщо після ремонту -корпкс чистий-то це одні витрати, якость у 2009 під час світового кризису стояли 70 днів на якорі в Луанді, обросли ракушками так, що більше 16 вузлів не могли дати(навантаження росло, витрати пального дикі, а швидкість майже не додалась)

на приклад двигун Mitsubishi, 10000 кВт при швидкості 17 вузлів ( море до 4 балів)-витрати десь 33-35тон на день

мое судно Glovis Countess довжина -199м, ширина 32м, осадка (грузова) 9,5м
engine Mitsubishi 7UEC60LSII- Engine Power, 14315 kw
швидкість 19 вузлів (море до 4 балів)-витрати 50-51 тон
https://www.youtube.com/watch?v=qhCt5_HFYSw

судно у проливі Канмон(Японія), відео -червень 2015р

якщо судно старе (30+ років), старій тип двигуна (без електронного вприску)
то там витрати на 20% вище(і інколи і 25%)😊
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:52

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Ты так топишь против мобилизации в Украине,
ты брехло. Как обычно. Я уже писал с кого должна быть начата мобилизация, с тех кто от государства что то получил в т.ч. службу/работу, должности, звания, пенсии. Против мобилизации у меня нет постов.

Так у меня был конкретный вопрос

Как ты сам будешь действовать, если Украину, гипотетически, захватит Россия и будешь мобилизация

Ты также будешь говорить, что мобилизировать нужно по списку тех, кто получил что-то от государства российского или сам побежишь в военкомат ?

Простой вопрос, ожидаю простой ответ
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:58

  yanyura написав:
Генерал ответил комбригу 118 ТРО и 200 кг. Дикому с Айдара

https://t.me/region22ua/24425

Такого Генерала хочется показать, как пример детям, вероятно, такие генералы - цвет Вооружённых сил
Бетон
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