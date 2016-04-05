ты брехло. Как обычно. Я уже писал с кого должна быть начата мобилизация, с тех кто от государства что то получил в т.ч. службу/работу, должности, звания, пенсии. Против мобилизации у меня нет постов.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18
ты брехло. Как обычно. Я уже писал с кого должна быть начата мобилизация, с тех кто от государства что то получил в т.ч. службу/работу, должности, звания, пенсии. Против мобилизации у меня нет постов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 лют, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 лют, 2024 15:37
prodigy
Не зміг написати в скриньку бо prodigy мене закинув в ігнор , але питання стосується наших бойових дій, тому якщо не важко комусь з учасників мене процитувати або перекинути це питання prodigy...
Доброго дня
Якщо не складно - підкажіть
а - товщина підводної частини борту танкера ( я нарив десь приблизно 35 мм - це так?)
б - чи є ще якісь перепони між нафтою і водою крім самого борту
в - які витрати пального при русі судна ( цікавить реальний розхід реального судна , без назв , але з параметрами)
швидкість
довжина
ширина
глибина занурення( вибачте за корявий термін) борту
вага судна
При цьому якщо можна то мене цікавить тільки енергетичні витрати на рух і не цікавлять витрати на функціонування екіпажу( електрика, відкачка води і так далі)
Дякую
Додано: Нед 04 лют, 2024 16:06
Причем тут закон к тому факту что человека бьют, у жены забирают телефон а на дочку направляют автоматы - в законе такое есть? Как изменение закона изменит психологию людей готовых простреливать гражданским колени? Их изменит только правильное применение уже существующих законов
Если мы живем в правовой стране - человек призвавший простреливать гражданским колени уже должен быть за решеткой.
Додано: Нед 04 лют, 2024 16:26
katso
Коли тобі на блок-посту у ВІЙСКОВИЙ ЧАС кажуть вийти з авто , надати документи і получити повістку , ЗОБОВ,ЯЗАН зробити те що вимагають .
А от вже в ТЦК , чи десь іще ,ЖГІ що забажаеш .
І дякуй Господу що тобі запрошення до лоба не прибили цвяхами між очей .
Це вам не на стравусі гасать разом з ВФЯ .
Додано: Нед 04 лют, 2024 16:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки що в 99% не маєш, адже повістку вручають з порушенням чинних законів (які вже давним давно треба було змінити)
Додано: Нед 04 лют, 2024 16:41
Дюрі-бачі
Я так зрозумів ,що ви не уважно прочитали реакцію на дії водія .
Скоріш за все хлопці були дуже терплячи і "торелантні "( помилка від мене в написанні ) , мабуть контужені , після участі в БД .
Додано: Нед 04 лют, 2024 16:49
а - товщина підводної частини борту танкера залежить водотонажності судна,умовно чим більше, тим товще
на товщину общивки корпусу також впливає наявність (або відсутність) у судна льодового классу (Ise class)
Building a ship to an ice class means that the hull must be thicker, and more scantlings must be in place. Sea chests may need to be arranged differently depending on the class. Sea bays may also be required to ensure that the sea chest does not become blocked with ice.
б - чи є ще якісь перепони між нафтою і водою крім самого борту
сучасні судна будуються з баластними танками подвійного дна, щоб у разі аварії (посадки на мілину) протидіяти витоку нафти з грузових танків
в - які витрати пального при русі судна
на судні два вида пального -важке (для головного двигуна(двигунів, у мене на деяких було по 2 головних, це пассажирське судно, паром і ро-ро) і дизельне (в морі для дизель-генераторів, в порту також для головного двигуна)
останні 20 років різні країни у світі почали вимагати використовувати важке паливо (зі змістом 1% серки і навіть 0,5%), таке паливо коштує значно більше, ніж звичайне, але правила дуже жосткі (ці два вида мають бути у різних поливних танках)
витрати важкого палива залежать від потужності двигуна і швидкості судна (а швидкість також залежить від погоди-волна/вітер), і стану корпуса (якщо після ремонту -корпкс чистий-то це одні витрати, якость у 2009 під час світового кризису стояли 70 днів на якорі в Луанді, обросли ракушками так, що більше 16 вузлів не могли дати(навантаження росло, витрати пального дикі, а швидкість майже не додалась)
на приклад двигун Mitsubishi, 10000 кВт при швидкості 17 вузлів ( море до 4 балів)-витрати десь 33-35тон на день
мое судно Glovis Countess довжина -199м, ширина 32м, осадка (грузова) 9,5м
engine Mitsubishi 7UEC60LSII- Engine Power, 14315 kw
швидкість 19 вузлів (море до 4 балів)-витрати 50-51 тон
судно у проливі Канмон(Японія), відео -червень 2015р
якщо судно старе (30+ років), старій тип двигуна (без електронного вприску)
то там витрати на 20% вище(і інколи і 25%)😊
Додано: Нед 04 лют, 2024 16:52
Так у меня был конкретный вопрос
Как ты сам будешь действовать, если Украину, гипотетически, захватит Россия и будешь мобилизация
Ты также будешь говорить, что мобилизировать нужно по списку тех, кто получил что-то от государства российского или сам побежишь в военкомат ?
Простой вопрос, ожидаю простой ответ
Додано: Нед 04 лют, 2024 16:58
Такого Генерала хочется показать, как пример детям, вероятно, такие генералы - цвет Вооружённых сил
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