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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6642664366446645
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 17:15

  prodigy написав:
Президент України Володимир Зеленський побував в розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади у районі села Роботине Запорізької області.

и верная "жена" всегда рядом, никуда не отпускает)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 17:15

prodigy - дякую, якщо можна розблокуйте свою скриньку-обіцяю не набридати + в мене можуть виникнути( тобто вони виникли але я їх ще не конкретизував в своїй голові) ще парочка специфічних питань , які не корелюються напряму з темою гілки

А по темі
Цікаву версію про розбіжності між Зеленським і Залужним виклав Сатаров...
Якщо чесно - вона мені сподобалась...

Суть в наступному
Зеленський в своєму стилі (піар-ходи замість реальних рішень) розіграв тему конфлікту , щоб Захід прискорив надання допомоги..
А те що така теорія має право на життя свідчить три факти
а - Залужного не звільнили
б - нам почали збільшувати темпи видачі коштів/зброї...
в -Залужний опублікував статтю в якій описав що нам треба( це тиск на Захід з його сторони - не дастье - погоджусь з відставкою ..і що ви тоді будете робити?

ПС
Погоджуюсь що це виглядає як видача бажаного за реальне...Але заради Перемоги я готовий взяти участь в піарах такого штибу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мы когда-нибудь доживём до того времени, когда власть не будет общаться уровнем имбецилов с электоратом. Это риторический вопрос.
Хотя побывав в сёлах, пгт и городах днеп-вской области, становится понятна такая олигофренская риторика. абсолютному большинству населения здесь вообще всё равно при какой власти жить
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 17:25

  Бетон написав:абсолютному большинству населения здесь вообще всё равно при какой власти жить

Всем пятерым, с которыми вы пообщались?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 17:37

Попри те, як дрони кардинально змінили поле бою в Україні, у НАТО досі відмовляються адаптувати свої військові тактики та шукають аргументи, чому дрони насправді буцімто не потрібні. Про це пише український військово-аналітичний портал Defense Express.

Так, представники німецької армії, Бундесверу, нещодавно аргументували неможливість масового застосування FPV-дронів в європейських арміях тим, що комплектуючі довелося б закуповувати у не зовсім дружнього Китаю, а власне виробництво зробило б їх надто дорогими, а отже – непотрібними.

З дещо іншого боку до питання "непотрібності" дронів у сучасній війні підійшов відомий та авторитетний польський оглядач Ярослав Вольський. У своєму дописі він наводить низку аргументів та робить висновок, що FPV-дрони – це тимчасове рішення, умовно "зброя для бідних", за відсутності нормальної зброї.


ну дійсно: два авіаносці(USSGerald R. Ford, USS George H. W. Bush) наближаються до Одеси, з їх палуб піднімаються 150 літаків...фантастика
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 17:37

  Бетон написав:Мы когда-нибудь доживём до того времени, когда власть не будет общаться уровнем имбецилов с электоратом. Это риторический вопрос.

так всё просто ... надо быть взрослыми и не выбирать имбицилов

Быть взрослыми - это не про возраст, это не про тяжесть штанги, это про интелект

Просто, шо капец ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:19

  katso написав:
Если мы живем в правовой стране - человек призвавший простреливать гражданским колени уже должен быть за решеткой.

Потрібно міняти правила. обявляти війну і жити по законам воєнного часу. Бо будуть перегиби на місцях. Справа в тому що зверху ніхто не хоче брати на себе відповідальність , цей потриндів що треба стріляти в коліно, а хтось вистрелить і є шанси шо сяде... а стріляти будуть , в інтересах революції)
І що саме напрягає оце "гражданским". :lol: значить є ті кому ця вся хєрня треба а є ті кого не стосується? Мирні громадяни? Прилетіла ракета по жилому дому то ужас ужас. Прилетіло по військових то фігня ? законна ціль? Якого хрєна життя зрілого здорового мужика має цінитися дешевше життя непридатного? Чого хтось має перти під мінометним обстрілом 2,5 км на позицію а комусь з машини вилізти не хочеться.?
І до того ж. Якби там хто не любив наших поліцаїв там люди пройшли мало мальський відбір і психологів. В армію нахапали бусиками , зброю роздали. Про яку правову свідомість можно говорити людини на блокпосту?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:28

  Banderlog написав:Якого хрєна життя зрілого здорового мужика має цінитися дешевше життя непридатного? Чого хтось має перти під мінометним обстрілом 2,5 км на позицію а комусь з машини вилізти не хочеться
то что я говорил, умер один - умереть должны все. Цель войны положить как можно больше, что бы первым не было так обидно.
vitaliiangel
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