и верная "жена" всегда рядом, никуда не отпускает)
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Додано: Нед 04 лют, 2024 17:15
Додано: Нед 04 лют, 2024 17:15
prodigy - дякую, якщо можна розблокуйте свою скриньку-обіцяю не набридати + в мене можуть виникнути( тобто вони виникли але я їх ще не конкретизував в своїй голові) ще парочка специфічних питань , які не корелюються напряму з темою гілки
А по темі
Цікаву версію про розбіжності між Зеленським і Залужним виклав Сатаров...
Якщо чесно - вона мені сподобалась...
Суть в наступному
Зеленський в своєму стилі (піар-ходи замість реальних рішень) розіграв тему конфлікту , щоб Захід прискорив надання допомоги..
А те що така теорія має право на життя свідчить три факти
а - Залужного не звільнили
б - нам почали збільшувати темпи видачі коштів/зброї...
в -Залужний опублікував статтю в якій описав що нам треба( це тиск на Захід з його сторони - не дастье - погоджусь з відставкою ..і що ви тоді будете робити?
ПС
Погоджуюсь що це виглядає як видача бажаного за реальне...Але заради Перемоги я готовий взяти участь в піарах такого штибу.
Додано: Нед 04 лют, 2024 17:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мы когда-нибудь доживём до того времени, когда власть не будет общаться уровнем имбецилов с электоратом. Это риторический вопрос.
Хотя побывав в сёлах, пгт и городах днеп-вской области, становится понятна такая олигофренская риторика. абсолютному большинству населения здесь вообще всё равно при какой власти жить
Додано: Нед 04 лют, 2024 17:25
Додано: Нед 04 лют, 2024 17:37
ну дійсно: два авіаносці(USSGerald R. Ford, USS George H. W. Bush) наближаються до Одеси, з їх палуб піднімаються 150 літаків...фантастика
Додано: Нед 04 лют, 2024 17:37
так всё просто ... надо быть взрослыми и не выбирать имбицилов
Быть взрослыми - это не про возраст, это не про тяжесть штанги, это про интелект
Просто, шо капец ...
Додано: Нед 04 лют, 2024 18:19
Потрібно міняти правила. обявляти війну і жити по законам воєнного часу. Бо будуть перегиби на місцях. Справа в тому що зверху ніхто не хоче брати на себе відповідальність , цей потриндів що треба стріляти в коліно, а хтось вистрелить і є шанси шо сяде... а стріляти будуть , в інтересах революції)
І що саме напрягає оце "гражданским". значить є ті кому ця вся хєрня треба а є ті кого не стосується? Мирні громадяни? Прилетіла ракета по жилому дому то ужас ужас. Прилетіло по військових то фігня ? законна ціль? Якого хрєна життя зрілого здорового мужика має цінитися дешевше життя непридатного? Чого хтось має перти під мінометним обстрілом 2,5 км на позицію а комусь з машини вилізти не хочеться.?
І до того ж. Якби там хто не любив наших поліцаїв там люди пройшли мало мальський відбір і психологів. В армію нахапали бусиками , зброю роздали. Про яку правову свідомість можно говорити людини на блокпосту?
Додано: Нед 04 лют, 2024 18:28
то что я говорил, умер один - умереть должны все. Цель войны положить как можно больше, что бы первым не было так обидно. Сверху перед военными ставятся невыполнимые задачи, которые возникли как следствие политических просчётов. Когда задача не может быть выполнена, самооценка начинает искать виноватого.
Ухылянт - удобная груша для битья. Безоружный, сдачи не даст, тем более он один а ТЦКшников трое. Начнет что то там снимать телефон можно отобрать/разбить. "Вломим каждому улыхянту в табло и всем сразу полегчает".
Всё это говорит о том, что у "прострелить колено" никакой патриотической мотивации нет. Ущербности дали власть и началось поиск справедливости: "да ты такой-сякой, да я герой"
и это я ранее говорил. Допустим медицине не хватает кардиохирургов, и их начинают хватать на улице. Какой будет результат? Армии нужны эффективные и мотивированные люди. Мясом мы русню не закидаем. У нас мяса меньше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 04 лют, 2024 18:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 04 лют, 2024 18:46
а з якої радості має бути інакше? І це ще замєтьте чисто по справедливості.
Не забувайте про чисто лічну не приязнь.
Зовсім може бути, що той самий гопнік який сидів з сємками і пивком на лавочці і одбирав з друзяками у вас шапку ,щоб погратись в тузіка, коли ви йшли зі скрипоючкою з музикальної школи.(нє потом понятно Ви добре вчились, купили мерса, накачали мишцу в дорогом спортзалі, а він робив грузщиком, й спився на пальоній водці.... )
і тут раз ...тємнота, блокпост. Ви в дорогом мерседесі і Ваш друг дєтства, Васілій з автоматом.
Додано: Нед 04 лют, 2024 18:51
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