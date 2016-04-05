Banderlog написав:а з якої радості має бути інакше? І це ще замєтьте чисто по справедливості. Не забувайте про чисто лічну не приязнь. Зовсім може бути, що той самий гопнік який сидів з сємками і пивком на лавочці і одбирав з друзяками у вас шапку ,щоб погратись в тузіка, коли ви йшли зі скрипоючкою з музикальної школи.(нє потом понятно Ви добре вчились, купили мерса, накачали мишцу в дорогом спортзалі, а він робив грузщиком, й спився на пальоній водці.... ) і тут раз ...тємнота, блокпост. Ви в дорогом мерседесі і Ваш друг дєтства, Васілій з автоматом
тогда смотри шире. Почему бизнесмены косят бабки, а ты воюешь? Почему чиновники пилят бюджеты, а ты воюешь? Справедливости нет и никогда не было. До кое кого это дошло только теперь, а я это знаю с 2000 года. Хотите чтобы все м25-60 как один стояли в очереди добровольцами. Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников.
vitaliiangel написав:Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников.
Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове: -Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ? Подумала сова и говорит: -Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны. Побежали мыши радостно: -Станем ежами! Станем ежами! Вдруг одна остановилась: -А кто-нибудь знает: как стать ежами? Никто. Побежали обратно к сове. -Сова! А как нам стать ежами??? -Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !
vitaliiangel написав:Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников.
Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове: -Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ? Подумала сова и говорит: -Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны. Побежали мыши радостно: -Станем ежами! Станем ежами! Вдруг одна остановилась: -А кто-нибудь знает: как стать ежами? Никто. Побежали обратно к сове. -Сова! А как нам стать ежами??? -Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !
На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, – это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, они не учатся, они не трудоустроены… Мы не знаем, где эти люди”, – подчеркнул депутат и уточнил, что эти люди – призывного возраста.
А почему раньше государство этими людьми не интересовалось, может им помощь какая нужна, переквалификация, трудоустройство, медицинская юридическая. Та же военная подготовка в комфортных мирных условиях. Потому что люди были не нужны. Всех поделили на нужных и не нужных. Сейчас то же самое. Нужные под бронью, ненужные на фронт.
На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, – это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, они не учатся, они не трудоустроены… Мы не знаем, где эти люди”, – подчеркнул депутат и уточнил, что эти люди – призывного возраста.
А почему раньше государство этими людьми не интересовалось, может им помощь какая нужна, переквалификация, трудоустройство, медицинская юридическая. Та же военная подготовка в комфортных мирных условиях. Потому что люди были не нужны. Да всех поделили на нужных и не нужных. Ненужные - лишние затраты. А сейчас вдруг понадобились начали их искать. Чтоб осчастливить "здравствуйте, мы вас так долго ждали".
девочка хватит размазывать сопли по экрану... ай яй яй, после контракта в педе не взяли на работу "детским психологом", неизлечимая травма ...
ХОЛЯВА, порекомендуйте молодым коллегам, кандидатская вот она)
На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, – это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, они не учатся, они не трудоустроены… Мы не знаем, где эти люди”, – подчеркнул депутат и уточнил, что эти люди – призывного возраста.
А почему раньше государство этими людьми не интересовалось, может им помощь какая нужна, переквалификация, трудоустройство, медицинская юридическая. Та же военная подготовка в комфортных мирных условиях. Потому что люди были не нужны. Лишние затраты. А сейчас вдруг понадобились начали их искать. Чтоб осчастливить "мы вас так долго искали".
Навіщо державі допомогати тім ,хто до неї не звертався ?
А зараз їх обов,язково найдуть , тому що треба замінити тіх хто отримав поранення ,хто був вбитий , хто просто втомився (УСПІХ ) , хто вже має душевну напругу . Варто очікувати від держави тільки послідовні дії , що до уваги до тіх бідкуватих і знедолених . Як щось станется ,то держава обов,язково і медициной допоможе і юристами і війсковою формою .
Такого Генерала хочется показать, как пример детям, вероятно, такие генералы - цвет Вооружённых сил
Генерал конечно молодец - но в правовом государстве отвечать на призывы к простреливанию колен гражданских или прибиванию повесток ко лбу должен не генерал - а прокурор (Стаття 258-2 ККУ), которому именно за это зарплату платят как раз те самые пересичные гражданские со своих налогов. Быстро и жестко. Иначе все кончится спором двух военных что стране точно не на пользу. И кстати есть еще одни аспект, его поднял Шелест в эфире с Бондаренко - https://www.youtube.com/watch?v=5AmCoc9ySQs - ответственность медиа выпускающего в свет такие интервью.