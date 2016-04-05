vitaliiangel написав:

На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, – это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, они не учатся, они не трудоустроены… Мы не знаем, где эти люди”, – подчеркнул депутат и уточнил, что эти люди – призывного возраста.

А почему раньше государство этими людьми не интересовалось, может им помощь какая нужна, переквалификация, трудоустройство, медицинская юридическая. Та же военная подготовка в комфортных мирных условиях. Потому что люди были не нужны. Да всех поделили на нужных и не нужных. Ненужные - лишние затраты. А сейчас вдруг понадобились начали их искать. Чтоб осчастливить "здравствуйте, мы вас так долго ждали".