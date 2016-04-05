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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66446645664666476648>
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:52

  Banderlog написав:а з якої радості має бути інакше? І це ще замєтьте чисто по справедливості.
Не забувайте про чисто лічну не приязнь.
Зовсім може бути, що той самий гопнік який сидів з сємками і пивком на лавочці і одбирав з друзяками у вас шапку ,щоб погратись в тузіка, коли ви йшли зі скрипоючкою з музикальної школи.(нє потом понятно Ви добре вчились, купили мерса, накачали мишцу в дорогом спортзалі, а він робив грузщиком, й спився на пальоній водці.... )
і тут раз ...тємнота, блокпост. Ви в дорогом мерседесі і Ваш друг дєтства, Васілій з автоматом
тогда смотри шире. Почему бизнесмены косят бабки, а ты воюешь? Почему чиновники пилят бюджеты, а ты воюешь? Справедливости нет и никогда не было. До кое кого это дошло только теперь, а я это знаю с 2000 года. Хотите чтобы все м25-60 как один стояли в очереди добровольцами. Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Выступал с ним очень давно.

🕯На війні загинув один із найсильніших українських спортсменів, чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь

У 2020 році він завоював титул "Найсильнішої людини України".
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:05

  Hotab написав:
  Бетон написав:абсолютному большинству населения здесь вообще всё равно при какой власти жить

Всем пятерым, с которыми вы пообщались?

На последнюю проходку по техничке тяги нормально народу прётся
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников.

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:20

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников.

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !


)))
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:22

Сибарит
На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, – это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, они не учатся, они не трудоустроены… Мы не знаем, где эти люди”, – подчеркнул депутат и уточнил, что эти люди – призывного возраста.
А почему раньше государство этими людьми не интересовалось, может им помощь какая нужна, переквалификация, трудоустройство, медицинская юридическая. Та же военная подготовка в комфортных мирных условиях. Потому что люди были не нужны. Всех поделили на нужных и не нужных. Сейчас то же самое. Нужные под бронью, ненужные на фронт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:30

  vitaliiangel написав:Сибарит
На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, – это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, они не учатся, они не трудоустроены… Мы не знаем, где эти люди”, – подчеркнул депутат и уточнил, что эти люди – призывного возраста.
А почему раньше государство этими людьми не интересовалось, может им помощь какая нужна, переквалификация, трудоустройство, медицинская юридическая. Та же военная подготовка в комфортных мирных условиях. Потому что люди были не нужны. Да всех поделили на нужных и не нужных. Ненужные - лишние затраты. А сейчас вдруг понадобились начали их искать. Чтоб осчастливить "здравствуйте, мы вас так долго ждали".

девочка хватит размазывать сопли по экрану...
ай яй яй, после контракта в педе не взяли на работу "детским психологом", неизлечимая травма ...

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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:36

  vitaliiangel написав:Сибарит
На сегодняшний день есть по меньшей мере 3,4 млн мужчин, о которых все, что знает государство, – это их идентификационный номер. Они не за границей, они не в ВСУ, они не инвалиды, они не учатся, они не трудоустроены… Мы не знаем, где эти люди”, – подчеркнул депутат и уточнил, что эти люди – призывного возраста.
А почему раньше государство этими людьми не интересовалось, может им помощь какая нужна, переквалификация, трудоустройство, медицинская юридическая. Та же военная подготовка в комфортных мирных условиях. Потому что люди были не нужны. Лишние затраты. А сейчас вдруг понадобились начали их искать. Чтоб осчастливить "мы вас так долго искали".


Навіщо державі допомогати тім ,хто до неї не звертався ?

А зараз їх обов,язково найдуть , тому що треба замінити тіх хто отримав поранення ,хто був вбитий , хто просто втомився (УСПІХ ) , хто вже має душевну напругу .
Варто очікувати від держави тільки послідовні дії , що до уваги до тіх бідкуватих і знедолених .
Як щось станется ,то держава обов,язково і медициной допоможе і юристами і війсковою формою .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 19:38

https://www.youtube.com/watch?v=DtH16CLo5kk
..................................
Kudrjavuy
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  Бетон написав:
  yanyura написав:
Генерал ответил комбригу 118 ТРО и 200 кг. Дикому с Айдара

https://t.me/region22ua/24425

Такого Генерала хочется показать, как пример детям, вероятно, такие генералы - цвет Вооружённых сил


Генерал конечно молодец - но в правовом государстве отвечать на призывы к простреливанию колен гражданских или прибиванию повесток ко лбу должен не генерал - а прокурор (Стаття 258-2 ККУ), которому именно за это зарплату платят как раз те самые пересичные гражданские со своих налогов. Быстро и жестко. Иначе все кончится спором двух военных что стране точно не на пользу. И кстати есть еще одни аспект, его поднял Шелест в эфире с Бондаренко - https://www.youtube.com/watch?v=5AmCoc9ySQs - ответственность медиа выпускающего в свет такие интервью.
katso
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