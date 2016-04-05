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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:40
холява написав:katso
Коли тобі на блок-посту у ВІЙСКОВИЙ ЧАС кажуть вийти з авто , надати документи і получити повістку , ЗОБОВ,ЯЗАН зробити те що вимагають .
А от вже в ТЦК , чи десь іще ,ЖГІ що забажаеш .
І дякуй Господу що тобі запрошення до лоба не прибили цвяхами між очей .
Це вам не на стравусі гасать разом з ВФЯ .
В залежності від авто, якщо легкова ,то достатньо показати документи,їх у руки не просять надавати,ось щодо повістки,ніде немає такої правової норми. Хіба що самі запросите військового вам надати . У мене постійно коли зупиняють військовий чи ні, потім просять показати. Доречі в Одесі вже є приклад як заохочують від мера міста - одноразове заохочення в розмірі 20 тисяч гривень.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:41
Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі
За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
Чинне законодавство дає українським громадянам, які виїхали за кордон більш ніж на 3 місяці, тиждень, щоб стати на військовий облік. Ідеться про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
"Водночас у проєкті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон. Це може стосуватися не тільки тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, а й раніше", — пояснила Христина Очкур.
Адвокатка припустила, що новий проєкт закону про мобілізацію, судячи з усього, затвердять.
"Поки що за нього ще не проголосували, але зрозуміло, що справа рухатиметься в цьому напрямі досить швидко", — пояснила адвокатка.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:45
Сибарит написав: vitaliiangel написав:
Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников.
\\\
-Мыши! Идите на ... я не изобретатель -- я воеватель !
Оно-то с одной стороны да, но с другой стороны: несменяемый за два года свой План тоже так и не озвучил. А еще с другой стороны -- шутка про "изобретите мне порох 2.0" -- она очень на вот эту вашу похожа...
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:47
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 04 лют, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:48
sens написав:
Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі
За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
\\\
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так это еще в "прошлый раз" обсудили: ну подадутся все, у кого паспорта закончились а местные посвидкы по каким-то причинам не появились, на беженство (а не на временную защиту) -- и что изменится?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:50
Дюрі-бачі написав: холява написав:
Коли тобі на блок-посту у ВІЙСКОВИЙ ЧАС кажуть вийти з авто , надати документи і получити повістку , ЗОБОВ,ЯЗАН зробити те що вимагають .
А от вже в ТЦК , чи десь іще ,ЖГІ що забажаеш .
І дякуй Господу що тобі запрошення до лоба не прибили цвяхами між очей .
Поки що в 99% не маєш, адже повістку вручають з порушенням чинних законів (які вже давним давно треба було змінити)
цілком підтримую не ганебну практику буса , а запровадження нових дієвих норм Закона,які не суперечили Конституції. Проти блокування рахунків і тим паче штрафів але працювати треба лише в правовому регулюванню,тим паче що військові вже втратили свої права і мають лише обов'язок захищати Батьківщину. Справедливість,це не лише запровадження дій щодо громадян чоловічої статі окремого віку,а виключно для всіх хто в Україні і за її межами. Був час для всіх, хто хотів ,відтепер треба всіх повертати-спочатку втратили території, відтепер чекаємо на відтік громадян. Нажаль дуже важкі часи.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:51
_hunter написав: sens написав:
Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі
За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
\\\
ㅤ
так это еще в "прошлый раз" обсудили: ну подадутся все, у кого паспорта закончились а местные посвидкы по каким-то причинам не появились, на беженство (а не на временную защиту) -- и что изменится?
Одразу всіх не зачепить питання,ми ж бачимо що і в країні пішли по спортзалам,ходять по вулицях,зупиняють транспорт. Треба шукати вихід.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:54
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
а з якої радості має бути інакше? І це ще замєтьте чисто по справедливості.
Не забувайте про чисто лічну не приязнь.
Зовсім може бути, що той самий гопнік який сидів з сємками і пивком на лавочці і одбирав з друзяками у вас шапку ,щоб погратись в тузіка, коли ви йшли зі скрипоючкою з музикальної школи.(нє потом понятно Ви добре вчились, купили мерса, накачали мишцу в дорогом спортзалі, а він робив грузщиком, й спився на пальоній водці.... )
і тут раз ...тємнота, блокпост. Ви в дорогом мерседесі і Ваш друг дєтства, Васілій з автоматом
тогда смотри шире. Почему бизнесмены косят бабки, а ты воюешь? Почему чиновники пилят бюджеты, а ты воюешь? Справедливости нет и никогда не было. До кое кого это дошло только теперь, а я это знаю с 2000 года. Хотите чтобы все м25-60 как один стояли в очереди добровольцами. Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников.
Не надо мені про єдінорогів какающих толерантною веселкою . Це я мав би мав міняти систему? За ідєйного тримаєте? А ви значить будете стоять над схваткою? Поза цією вознею? Й нічо нікому не должни?
я то можу смотрєть ширє , можу не смотрєть. Смотря по настроєнію. Ми з вами хоть якось дотичні. Пересікаємось матріцами свідомості.
Но тут люди пропонують прям з тюрем в війська набирати...
а засоби впливу в командира які на зека з зброєю? Розстріл на місці? )
не буде жорстких правил буде військове свавілля.
І не треба мене питати чим ми відрізняємось від москалів? Як же європейські цінності? Ми не можем жити по старим правилам. Тому що ідейних забрали, потім забрали послушних... їх більше нема.
забрали чемно, не доставляючи Вам дискомфорту... а далі вже так не працює.
Далі буде примусова мобілізація. І в ваших ж інтересах щоб вона була по правилам.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:57
_hunter написав: sens написав:
Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі
За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
\\\
ㅤ
так это еще в "прошлый раз" обсудили: ну подадутся все, у кого паспорта закончились а местные посвидкы по каким-то причинам не появились, на беженство (а не на временную защиту) -- и что изменится?
Беженство - это определенная хрень. Год нельзя работать, жить с сирийцами в хостеле, туда наведываются соц.работники что бы спросить не жмёт ли мерс под окнами. Ходить на курсы языка и 5 лет не иметь права на выезд в свою страну. В Германии, привязка вообще к области проживания. Иначе отказ сразу получить можно и?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 19:57
sens написав: холява написав:katso
Коли тобі на блок-посту у ВІЙСКОВИЙ ЧАС кажуть вийти з авто , надати документи і получити повістку , ЗОБОВ,ЯЗАН зробити те що вимагають .
А от вже в ТЦК , чи десь іще ,ЖГІ що забажаеш .
І дякуй Господу що тобі запрошення до лоба не прибили цвяхами між очей .
Це вам не на стравусі гасать разом з ВФЯ .
В залежності від авто, якщо легкова ,то достатньо показати документи,їх у руки не просять надавати,ось щодо повістки,ніде немає такої правової норми. Хіба що самі запросите військового вам надати . У мене постійно коли зупиняють військовий чи ні, потім просять показати. Доречі в Одесі вже є приклад як заохочують від мера міста - одноразове заохочення в розмірі 20 тисяч гривень.
Я гадаю що деякі законодавці про це знають .
Маю надію , що відповідні закони приймуть з урахуванням , що деякі мають вади з зором , фізичні вади та таке інше .
Але захищати Україну треба !
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