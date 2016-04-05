Додано: Нед 04 лют, 2024 19:54

vitaliiangel написав: Banderlog написав: а з якої радості має бути інакше? І це ще замєтьте чисто по справедливості.

Не забувайте про чисто лічну не приязнь.

Зовсім може бути, що той самий гопнік який сидів з сємками і пивком на лавочці і одбирав з друзяками у вас шапку ,щоб погратись в тузіка, коли ви йшли зі скрипоючкою з музикальної школи.(нє потом понятно Ви добре вчились, купили мерса, накачали мишцу в дорогом спортзалі, а він робив грузщиком, й спився на пальоній водці.... )

і тут раз ...тємнота, блокпост. Ви в дорогом мерседесі і Ваш друг дєтства, Васілій з автоматом а з якої радості має бути інакше? І це ще замєтьте чисто по справедливості.Не забувайте про чисто лічну не приязнь.Зовсім може бути, що той самий гопнік який сидів з сємками і пивком на лавочці і одбирав з друзяками у вас шапку ,щоб погратись в тузіка, коли ви йшли зі скрипоючкою з музикальної школи.(нє потом понятно Ви добре вчились, купили мерса, накачали мишцу в дорогом спортзалі, а він робив грузщиком, й спився на пальоній водці.... )і тут раз ...тємнота, блокпост. Ви в дорогом мерседесі і Ваш друг дєтства, Васілій з автоматом тогда смотри шире. Почему бизнесмены косят бабки, а ты воюешь? Почему чиновники пилят бюджеты, а ты воюешь? Справедливости нет и никогда не было. До кое кого это дошло только теперь, а я это знаю с 2000 года. Хотите чтобы все м25-60 как один стояли в очереди добровольцами. Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников. тогда смотри шире. Почему бизнесмены косят бабки, а ты воюешь? Почему чиновники пилят бюджеты, а ты воюешь? Справедливости нет и никогда не было. До кое кого это дошло только теперь, а я это знаю с 2000 года. Хотите чтобы все м25-60 как один стояли в очереди добровольцами. Сделайте справедливость, чтобы у каждого было ощущение что он защищает своё, а не достаток чиновников.

Не надо мені про єдінорогів какающих толерантною веселкою . Це я мав би мав міняти систему? За ідєйного тримаєте? А ви значить будете стоять над схваткою? Поза цією вознею? Й нічо нікому не должни?я то можу смотрєть ширє , можу не смотрєть. Смотря по настроєнію. Ми з вами хоть якось дотичні. Пересікаємось матріцами свідомості.Но тут люди пропонують прям з тюрем в війська набирати...а засоби впливу в командира які на зека з зброєю? Розстріл на місці? )не буде жорстких правил буде військове свавілля.І не треба мене питати чим ми відрізняємось від москалів? Як же європейські цінності? Ми не можем жити по старим правилам. Тому що ідейних забрали, потім забрали послушних... їх більше нема.забрали чемно, не доставляючи Вам дискомфорту... а далі вже так не працює.Далі буде примусова мобілізація. І в ваших ж інтересах щоб вона була по правилам.