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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:04
sens написав:
Одразу всіх не зачепить питання
_hunter написав: sens написав:
Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі
За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
\\\
ㅤ
так это еще в "прошлый раз" обсудили: ну подадутся все, у кого паспорта закончились а местные посвидкы по каким-то причинам не появились, на беженство (а не на временную защиту) -- и что изменится?
,ми ж бачимо що і в країні пішли по спортзалам,ходять по вулицях,зупиняють транспорт. Треба шукати вихід.
Так я ровно про это же самое. Что имеем в осадке: невнятные "вербальные интервенции" -- расчитанные на _что_? -- типа оставшимся показать "вот как мы Этих! -- э-ге-гей!"?
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_hunter
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:06
stm написав: _hunter написав: sens написав:
Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі
За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
\\\
ㅤ
так это еще в "прошлый раз" обсудили: ну подадутся все, у кого паспорта закончились а местные посвидкы по каким-то причинам не появились, на беженство (а не на временную защиту) -- и что изменится?
Беженство - это определенная хрень. Год нельзя работать, жить с сирийцами в хостеле, \\\
Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет
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_hunter
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:23
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Далі буде примусова мобілізація. І в ваших ж інтересах щоб вона була по правилам.
представьте себе что вы идёте к стоматологу которого поймали на улице и заставили лечить зубы. Какой будет результат. С насильно призванными такой же. Насильный призыв немотивированных масс - одно из худших решений.
Мотівіруйте! Я при чом?
Покишо грошова мотивація стала гірша і стане ще гірша бо партнери гроші зажали. а єдині новини перестають працювати.
Тут не про "стоматолога", "стоматологів" вистачає. треба копача траншей й винощика трупів .
Справитесь?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:27
_hunter написав:
Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет
Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.
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stm
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:29
Banderlog написав: vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Далі буде примусова мобілізація. І в ваших ж інтересах щоб вона була по правилам.
представьте себе что вы идёте к стоматологу которого поймали на улице и заставили лечить зубы. Какой будет результат. С насильно призванными такой же. Насильный призыв немотивированных масс - одно из худших решений.
Мотівіруйте! Я при чом?
Покишо грошова мотивація стала гірша і стане ще гірша бо партнери гроші зажали. а ...
... официально позволить от бусиков откупаться -- и направить вырученные гроші на фронт -- за рейтинг страшно
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_hunter
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:32
stm написав: _hunter написав:
Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет
Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.
Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые
условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"?
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:39
_hunter написав: sens написав:
Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі
За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
\\\
ㅤ
так это еще в "прошлый раз" обсудили: ну подадутся все, у кого паспорта закончились а местные посвидкы по каким-то причинам не появились, на беженство (а не на временную защиту) -- и что изменится?
❗️Для чоловіків старше 60 років та жінок.
В Одесі у зв'язку з мобілізацією водіїв маршруток, на безкоштовне навчання почали набирати чоловіків старше 60 років та жінок зі стажем водіння більше трьох років.
Доречі вантажників на 7 км теж немає
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sens
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:39
Banderlog написав:
Справитесь?
жизнь покажет
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vitaliiangel
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:39
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет
Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.
Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые
условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"?
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии?
План вогінь. Проще шоколадки в АТБ украсть, подследственных по криминальным не берут.
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stm
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Додано: Нед 04 лют, 2024 20:45
stm написав: _hunter написав: stm написав:
Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.
Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые
условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"?
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии?
План вогінь. Проще шоколадки в АТБ украсть, подследственных по криминальным не берут.
Во первых: _пока_ не берут. А во вторых: для этого на Родину вернуться придется, а там бусики
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_hunter
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