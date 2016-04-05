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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6646664766486649>
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:04

  sens написав:
  _hunter написав:
  sens написав:Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі

За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
\\\

так это еще в "прошлый раз" обсудили: ну подадутся все, у кого паспорта закончились а местные посвидкы по каким-то причинам не появились, на беженство (а не на временную защиту) -- и что изменится? :shock:

Одразу всіх не зачепить питання,ми ж бачимо що і в країні пішли по спортзалам,ходять по вулицях,зупиняють транспорт. Треба шукати вихід.

Так я ровно про это же самое. Что имеем в осадке: невнятные "вербальные интервенции" -- расчитанные на _что_? -- типа оставшимся показать "вот как мы Этих! -- э-ге-гей!"? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:06

  stm написав:
  _hunter написав:
  sens написав:Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі

За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
\\\

так это еще в "прошлый раз" обсудили: ну подадутся все, у кого паспорта закончились а местные посвидкы по каким-то причинам не появились, на беженство (а не на временную защиту) -- и что изменится? :shock:

Беженство - это определенная хрень. Год нельзя работать, жить с сирийцами в хостеле, \\\

Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:23

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Далі буде примусова мобілізація. І в ваших ж інтересах щоб вона була по правилам.
представьте себе что вы идёте к стоматологу которого поймали на улице и заставили лечить зубы. Какой будет результат. С насильно призванными такой же. Насильный призыв немотивированных масс - одно из худших решений.

Мотівіруйте! Я при чом?
Покишо грошова мотивація стала гірша і стане ще гірша бо партнери гроші зажали. а єдині новини перестають працювати.
Тут не про "стоматолога", "стоматологів" вистачає. треба копача траншей й винощика трупів .
Справитесь? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:27

  _hunter написав:Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет :lol:

Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:29

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Далі буде примусова мобілізація. І в ваших ж інтересах щоб вона була по правилам.
представьте себе что вы идёте к стоматологу которого поймали на улице и заставили лечить зубы. Какой будет результат. С насильно призванными такой же. Насильный призыв немотивированных масс - одно из худших решений.

Мотівіруйте! Я при чом?
Покишо грошова мотивація стала гірша і стане ще гірша бо партнери гроші зажали. а ...

... официально позволить от бусиков откупаться -- и направить вырученные гроші на фронт -- за рейтинг страшно :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:32

  stm написав:
  _hunter написав:Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет :lol:

Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.

Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? :lol:
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:39

  _hunter написав:
  sens написав:Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі

За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.
\\\

так это еще в "прошлый раз" обсудили: ну подадутся все, у кого паспорта закончились а местные посвидкы по каким-то причинам не появились, на беженство (а не на временную защиту) -- и что изменится? :shock:


❗️Для чоловіків старше 60 років та жінок.

В Одесі у зв'язку з мобілізацією водіїв маршруток, на безкоштовне навчання почали набирати чоловіків старше 60 років та жінок зі стажем водіння більше трьох років.

Доречі вантажників на 7 км теж немає
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:39

  Banderlog написав:Справитесь?
жизнь покажет
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:39

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет :lol:

Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.

Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? :lol:
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии? :roll:

План вогінь. Проще шоколадки в АТБ украсть, подследственных по криминальным не берут.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:45

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.

Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? :lol:
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии? :roll:

План вогінь. Проще шоколадки в АТБ украсть, подследственных по криминальным не берут.

Во первых: _пока_ не берут. А во вторых: для этого на Родину вернуться придется, а там бусики :lol:
_hunter
 
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