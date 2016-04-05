_hunter написав:Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет
Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей. Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.
Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии? [/quote] План вогінь. Проще шоколадки в АТБ украсть, подследственных по криминальным не берут.[/quote] Підозрюваних, обвинувачених, засуджених по ч.4 ст185 ви впевнені в своїх твердженнях?
_hunter написав:Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии?
hunter, спитайте Успіха, що б він обрав: 1) сидіти, там де він є зі Старлінком і періодичними відпустками додому, поки 36 місяців не настане (тоді за законом демобілізують) чи 2) сидіти 60 місяців у Молдові чи Румунії, у хостелі з сирійцями, без виїзду додому, перший рік виключно на "пособіє", а потім працювати фізично хз де і скільки годин на день.
_hunter написав:Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии?
hunter, спитайте Успіха, що б він обрав: 1) сидіти, там де він є зі Старлінком і періодичними відпустками додому, поки 36 місяців не настане (тоді за законом демобілізують) чи 2) сидіти 60 місяців у Молдові чи Румунії, у хостелі з сирійцями, без виїзду додому, перший рік виключно на "пособіє", а потім працювати фізично хз де і скільки годин на день.
В прыжке ставки повышаете? -- вроде ж еще час назад один год был? При этом: шанс попасть таки в Авдеевские окопы (а не в арт-синекуру) -- существенно выше
_hunter написав:Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет
Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей. Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.
Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии?
План вогінь. Проще шоколадки в АТБ украсть, подследственных по криминальным не берут.[/quote] Підозрюваних, обвинувачених, засуджених по ч.4 ст185 ви впевнені в своїх твердженнях?[/quote] Там же про "шоколадки в АТБ украсть" было -- зачем аж НАСТОЛЬКО утрировать? Но, опять же: очевидно, что законы копируются подчистую с мордора. -- не исключено, что и этот в скором времени скопируют.
- Do people have to claim asylum in the first safe country they reach?
- No. The 1951 Refugee Convention does not require a person to claim asylum in the first safe country they reach. People trying to cross the Channel can legitimately claim asylum in the UK if they reach it.