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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6647664866496650>
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:49

  stm написав:
  _hunter написав:Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет :lol:

Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.

Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? :lol:
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии? :roll:[/quote]
План вогінь. Проще шоколадки в АТБ украсть, подследственных по криминальным не берут.[/quote]
Підозрюваних, обвинувачених, засуджених по ч.4 ст185 ви впевнені в своїх твердженнях?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:53

  _hunter написав:Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? :lol:
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии? :roll:

hunter, спитайте Успіха, що б він обрав: 1) сидіти, там де він є зі Старлінком і періодичними відпустками додому, поки 36 місяців не настане (тоді за законом демобілізують) чи 2) сидіти 60 місяців у Молдові чи Румунії, у хостелі з сирійцями, без виїзду додому, перший рік виключно на "пособіє", а потім працювати фізично хз де і скільки годин на день.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:58

  sens написав:Підозрюваних, обвинувачених, засуджених по ч.4 ст185 ви впевнені в своїх твердженнях?

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

Тяжкие от 5-10 вообще исключаются из списков ТЦК отдельный пункт.

Поэтому надо успеть сесть в место отбытия )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 04 лют, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:59

  fler написав:
  _hunter написав:Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? :lol:
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии? :roll:

hunter, спитайте Успіха, що б він обрав: 1) сидіти, там де він є зі Старлінком і періодичними відпустками додому, поки 36 місяців не настане (тоді за законом демобілізують) чи 2) сидіти 60 місяців у Молдові чи Румунії, у хостелі з сирійцями, без виїзду додому, перший рік виключно на "пособіє", а потім працювати фізично хз де і скільки годин на день.

В прыжке ставки повышаете? -- вроде ж еще час назад один год был? :wink:
При этом: шанс попасть таки в Авдеевские окопы (а не в арт-синекуру) -- существенно выше :cry:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:02

  sens написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Эх... то ли дело в окопах где-то под Авдеевкой... -- там и работать можно и сирийцев нет :lol:

Будучи человеком увлечённым, но не последовательным он знал много бесполезных, но интересных вещей.
Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли. Другие страны депортируют в место первого пересечения. Авиасообщения у нас нет.

Искренне считаете, что в Авдеевских окопах хотя бы сравнимые условия с какой-нить Польшей/Молдовой/и что там еще по "местам первого пересечения"? :lol:
Или я что-то пропустил -- и у существенной части "беженцев" это всякие Сомали да Сирии? :roll:

План вогінь. Проще шоколадки в АТБ украсть, подследственных по криминальным не берут.[/quote]
Підозрюваних, обвинувачених, засуджених по ч.4 ст185 ви впевнені в своїх твердженнях?[/quote]
Там же про "шоколадки в АТБ украсть" было -- зачем аж НАСТОЛЬКО утрировать?
Но, опять же: очевидно, что законы копируются подчистую с мордора. -- не исключено, что и этот в скором времени скопируют.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:09

  stm написав:Беженство по конвенции в первой стране границу которой вы пересекли.


Нет - https://www.refugee-action.org.uk/about ... ey%20reach.
- Do people have to claim asylum in the first safe country they reach?

- No. The 1951 Refugee Convention does not require a person to claim asylum in the first safe country they reach. People trying to cross the Channel can legitimately claim asylum in the UK if they reach it.


И в самой Конвенции такого нет - https://www.unhcr.org/media/convention- ... s-refugees Ограничение в подаче на беженство подлежат только преступники
katso
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:26

  stm написав:
  sens написав:Підозрюваних, обвинувачених, засуджених по ч.4 ст185 ви впевнені в своїх твердженнях?

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

Тяжкие от 5-10 вообще исключаются из списков ТЦК отдельный пункт.

Поэтому надо успеть сесть в место отбытия )))

https://www.instagram.com/advocat.tarasenko/ за 500 грн ваша думка зміниться на вірну
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:32

_hunter ,

При этом: шанс попасть таки в Авдеевские окопы (а не в арт-синекуру) -- существенно выше :cry:

Все 5,5 млн зарегистрированных в е-кабинете в авдеевский окоп. Сборище перепуганных наркоманов, плять
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:34

рф зібрала величезну польову армію для атаки на Куп'янськ, - Forbes із посиланням на українських військових

За даними східного командування України, росія зібрала 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч солдатів на сході України навпроти Куп'янська.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:58

  sens написав:
  stm написав:
  sens написав:Підозрюваних, обвинувачених, засуджених по ч.4 ст185 ви впевнені в своїх твердженнях?

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

Тяжкие от 5-10 вообще исключаются из списков ТЦК отдельный пункт.

Поэтому надо успеть сесть в место отбытия )))

https://www.instagram.com/advocat.tarasenko/ за 500 грн ваша думка зміниться на вірну

Сенс, я вообще очень плохо отношусь к откосить, но моё мнение что человек не может находится в двух местах одновременно - логически верна. Призвать сидящего можно только по его письменному согласию или если на суде он дал согласие уйти служить и получить смягчение на условно.
Вы исходите из позиции что человек будет сожалеть о содеянном. Я из позиции что человек суду скажет что он клептоман-шоколадник, потенциальный рецидивист АТБ... А там у суда 2 пути: освидетельствование неадекватности или наказание за содеянное.
stm
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