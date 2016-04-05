fler написав:hunter, спитайте Успіха, що б він обрав: 1) сидіти, там де він є зі Старлінком і періодичними відпустками додому, поки 36 місяців не настане (тоді за законом демобілізують) чи 2) сидіти 60 місяців у Молдові чи Румунії, у хостелі з сирійцями, без виїзду додому, перший рік виключно на "пособіє", а потім працювати фізично хз де і скільки годин на день.
Тобто ви тут розглядаєте лише погані та зовсім погані варіанти...
А як щодо вже майже 2 роки жити десь у Вроцлаві чи Празі, продовжуючи займатися своєю улюбленою справою яка приносить цілком прийнятний дохід та далі співпрацювати зі своїми британськими чи штатівськими клієнтами, без всяких пособій та статусів біженця, але з юридичною (і не тільки) підтримкою, яка допомогла вже давно легалізуватися в іншій країні та реагувати на зміни Українського законодавства спокійно та адекватно.
Тобто 1 - це старлінк та кілька короткострокових відряджень для моральної реабілітації (відпустка це коли sim-карту з номером відомим керівництву можна перекласти з телефона в гаманець, а на автовідповідач записати крилату фразу із Масяні). а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.