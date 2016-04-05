RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6647664866496650
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 22:46

  fler написав:hunter, спитайте Успіха, що б він обрав: 1) сидіти, там де він є зі Старлінком і періодичними відпустками додому, поки 36 місяців не настане (тоді за законом демобілізують) чи 2) сидіти 60 місяців у Молдові чи Румунії, у хостелі з сирійцями, без виїзду додому, перший рік виключно на "пособіє", а потім працювати фізично хз де і скільки годин на день.

Тобто ви тут розглядаєте лише погані та зовсім погані варіанти...
А як щодо вже майже 2 роки жити десь у Вроцлаві чи Празі, продовжуючи займатися своєю улюбленою справою яка приносить цілком прийнятний дохід та далі співпрацювати зі своїми британськими чи штатівськими клієнтами, без всяких пособій та статусів біженця, але з юридичною (і не тільки) підтримкою, яка допомогла вже давно легалізуватися в іншій країні та реагувати на зміни Українського законодавства спокійно та адекватно.
Тобто 1 - це старлінк та кілька короткострокових відряджень для моральної реабілітації (відпустка це коли sim-карту з номером відомим керівництву можна перекласти з телефона в гаманець, а на автовідповідач записати крилату фразу із Масяні). а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 25.01.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:51

  candle645 написав:а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.
Можна звичайно і так...
От тільки важко йому буде, коли після війни на Батьківщину приїде, пройдеться по цвинтару, спробує поговорити з рідними/сусідами....І зрозуміє що в очах оточуючих - він сволота...
Правда в таких поняття совість відсутня... тому хай живе як хоче Бог йому суддя.

Хоча й для нього є варіант...
Нехай з за кордону донатить..для нього якихось 1000 доларів в місяць - дурниця, зате зможе якось оправдатись.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27068
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 00:37

Украинских предпринимателей на шесть месяцев будут лишать верификации за нарушение правил экспорта агропродукции в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кириллом Ватевым.
............
В частности, предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран.
Повторно подать заявление на включение в список верифицированных субъектов можно не ранее, чем через шесть месяцев после исключения.
.............
Ранее польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявлял, что эмбарго на экспорт украинских товаров в Польшу бессрочно. В то же время Европейская комиссия уже направила Польше письмо с требованием отменить бессрочное эмбарго на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

15 января министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии вновь попросили Еврокомиссию «защитить европейских фермеров» от украинского аграрного экспорта и ввести пошлины на зерновые и масличные из Украины. Указанные страны проинформировали Брюссель об изменениях в динамике украинского экспорта в ЕС. Отмечается, что фермеры «в прифронтовых странах» понесли существенные убытки, поэтому им нужно «помочь справиться с рыночными перебоями, вызванными украинской сельскохозяйственной продукцией».

17 января стало известно, что ЕК отклонила предложение Польши о возобновлении пошлин на экспорт агропродукции из Украины. Секерский заявил, что сейчас обсуждаются и другие идеи – например, лицензирование поступающих в Польшу продуктов.

https://forbes.ua/ru/news/uryad-zminiv-pravila-eksportu-silskogospproduktsii-do-pyati-krain-es-u-razi-zlovzhivan-pidpriemtsiv-pozbavlyatimut-verifikatsii-29012024-18838
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27651
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5242 раз.
Подякували: 4843 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 6647664866496650
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 555062
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22329
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1800)
04.02.2024 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.